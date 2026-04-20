*** Çorum’un Boğazkale ilçesi ile iç içe olan Hattuşa, geçmişi M.Ö. 6. bine kadar uzanan bir yerleşim merkezi. M.Ö. 1.650’de Hititler’in başkenti olduğu biliniyor. 1834 yılında Fransız gezgin Charles Texier tarafından keşfedildi. Kazılar, 1906 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülüyor.

*** Anadolu’nun bu kadim uygarlık başkenti, 1986 yılında UNESCO tarafından “Dünya Mirası” listesine alındı. 2001 yılında ise kentte bulunan çivi yazılı tabletler arşivi, “UNESCO Dünya Belleği” listesine dahil edildi. Bu yıl, Hattuşa’nın “Dünya Mirası” kabul edilişinin 40. yıldönümü.

*** Çorum’un “Yaşayan İnsan Hazinesi” ve uluslararası alanda “yüz akı”, Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, yöresel kültür değerlerini yaşatma adına verdiği mücadeleyi, paha biçilmez tarih hazinesi Hattuşa’nın tanıtımı açısından da kararlılıkla sürdürüyor. Hasan Tuluk, Hititler’den beri süregeldiği bilinen “Çiğdem Aşı” etkinliğini, 31 Mart 2012 tarihinde organize ettiği “çiğdem gezmesi” ritüeli ile canlandırmıştı.

*** O tarihten beri tekrarlanan etkinlik, yarın saat 10.00’da ise “40. yıl onuruna” Hitit Başkenti’nde, Boğazkale’de gerçekleştirilecek. Programda, “geleneksel çocuk oyunları” da yer alıyor. Zira, Çocuklarımızın dijital dünyaya hapsoldukları ve insani değerlerden, sevgi ve saygıdan hızla uzaklaşmaya başladıkları bu dönemde, geçmişten gelen, saf ve temiz çocuk oyunlarını hatırlamanın, hatırlatmanın önemi de çok büyük.

*** Boğazkale’de düzenlenen etkinliğe, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının azami desteği vermeleri ise deyimin tam anlamıyla “takdire şayan”. Aynı ilgi ve sahiplenmeyi, (başta Boğazkaleliler) tüm Çorum halkından bekliyoruz.