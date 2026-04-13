Yeter-Sadi Döner çifti, uzun yıllardan beri aile dostlarımız.

Tam 40 yılı aşkın süredir Çorum’a büyük değerler katmış, nice müzisyenler, sanatçılar kazandırmış, “paha biçilmez” değerde sanat insanları.

Son söyleyeceğimi peşinen ifade edeyim ki: Çorum olarak bu güzide insanlara minnet borçluyuz.

Bizim dostlarımız oldukları için de ayrıca büyük gurur duyuyoruz.

Kimi insanlar vardır “usanarak” ömür tüketirler.

Kimilerine ise zaman yetmez.

Çorum’da nice öğretmen vardır ki, kendilerinden istenen “resmi” mesailerinin dışındaki her şeyi “üstüne vazife olmayan iş” olarak görürler ve karışmazlar.

Yeter ve Sadi Döner dostlarımız ise tam tersini yaptılar, üstlerine vazife olmayan işlere de daldılar ve Çorum’da halk müziğinin, çok sesli müziğin seviyesini doruklara çıkardılar.

Nice Çorumlu gencin de hayatına dokundular, geleceklerine katkı sundular.

Çorum size minnettardır dostlar.

Yeter ve Sadi Döner çifti, ONKO-SAV’ın “farkındalık çalışması” çerçevesinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Salonu’nda doyumsuz bir “halk müziği” ziyafeti sundular.

Konseri, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz başta olmak üzere seçkin bir müziksever topluluğu izledi.

Çift, ölçülü ve samimi esprileriyle türkü ziyafetine ayrı bir renk katarlarken, yakın geçmişte kaybettiğimiz Çorumlu bağlama üstadı Hasan Alakoç ve Aşık Rifat Kurtoğlu’nu rahmetle anmayı da ihmal etmediler.

Yine, Aşık Mahzuni, Neşet Ertaş, Volkan Konak ve Edip Akbayram, türküleriyle anıldı.

Konser boyunca izleyiciler de, uygun bazı türkülere eşlik ettiler.

Sadi Döner’in sözü ve müziği kendisine ait türküleri de çok beğenildi ve büyük alkış aldı.

Anadolu’nun bağrından çıkan ve insanımızın duygu selini deyişe dönüştüren türküler ne kadar derindir, ne kadar yürek paralayıcıdır.

Bedri Rahmi demiş ya:

“Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası ayak seslerinden tanıtım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım.”

Alacalı Aşık Haydar, “Halimi arzetsem dağlara daşa” derken, ne güzel ifade ediyor yüreğine oturan karanlığı: “Gökyüzünde uçan posta uçağı, dedim götürmüyor bu gam yükünü.”

Ya Neşet Ertaş’ın şu dizesi: “Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leylam.”

Sabahattin Ali’nin dizelerini bir çeşit milli türküye dönüştüren Edip Akbayram’ı anmaz mısınız?

“Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. / Görmek istersen denizi, yukarıya çevir yüzü. Deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül aldırma./ Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mapus yata yata biter, aldırma gönül aldırma. / Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allaha. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma.

Bu güzel gece için ONKO-SAV Başkanı, sevgili arkadaşımız Birgül Harzadın’a da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bir teşekkür de, Yeter-Sadi Döner çiftine eşlik eden saz üstatlarına elbette…

Döner çiftinin dostları, emekli TRT sanatçıları; Remzi Yeni (nefesli sazlar), Arslan Akyol (kabak kemane), Emin Sancak (bas bağlama ve çöğür), Piano Akademi’den İlkay Başaran (cura), eşi Demet Başaran (sunucu) ve Ceren Koç (bender).

Yeter-Sadi Döner çifti ve saz heyeti…

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, konserin başında Yeter ve Sadi Döner çiftine çiçek vererek teşekkür etti.

(Soldan sağa) CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Sadi ve Yeter Döner, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve ONKO-SAV yönetiminden Ahmet Ceyhan…

Coşkulu ve duygusal bir türkü gecesi…

Yeter-Sadi Döner çifti, çocukları ile birlikte olabilmek için İstanbul’a taşındılar, ama bir ayakları Çorum’da…

