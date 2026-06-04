Hem yazılı hem görsel hem de sosyal medyada aylardır, günlerdir CHP tartışıldı, tartışılıyor ve de tartışılmakta…

Ve birçok kanalda CHP adeta masaya yatırılıyor ve de yatırılmakta…

Peki, neden en büyük kitleye sahip AKP tartışılmıyor?

Neden MHP, İYİ Parti tartışılmıyor?

Neden HDP tartışılmıyor?

Neden SP, DP ve diğer partiler tartışılmıyor?

Ama görsel medyada, yazılı medyada, sosyal medyada günlerce, hatta aylarca, hatta son birkaç yıldır CHP tartışıldı ve tartışılmakta.

Sanırım “mutlak butlan” kavgasıyla da bu tartışmalar, daha da devam edecek gibi.

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Peki, niçin ve neden CHP tartışılıyor ve de tartışılmakta?

Elbette ki, Türkiye siyaseti için önemli şeyler beklendiği için.

Çünkü CHP, Türkiye’de mevcut devlet rejimini kuran partidir.

Çünkü CHP’nin, bu ülkenin temel taşlarını ören ve sistemi inşa eden parti olması, bu tartışmaların anahtarı olmaktadır.

Ve diğer partilerin de büyük çoğunluğu bu partiden doğmuştur diyebiliriz.

İşte bu niteliğiyle CHP, taraf olanın da taraf olmayanın da yani herkesin ve her siyasetin gündemindedir.

Çünkü CHP gibi bir partinin tüm politikaları, tüm iç sorunları, istesek de istemesek de tüm toplumu ilgilendiren bir konumda olmaktadır.

Kaldı ki, bu türden büyük ve şemsiye partilerin siyasal ve toplumsal hamleleri, toplumu ve tüm siyaseti derinden etkilemektedir.

Özet olarak ifade edilirse tarihsel birikimi, konumu ve geçmişi nedeniyle CHP’deki olumlu ya da olumsuz tüm oluşumlar ve de değişim, diğer partileri de etkiliyor ya da etkileyebiliyor demektir.

Herhalde “CHP neden tartışılıyor?” sorusunun cevabı bunlar olsa gerek…

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İşte tüm bunlar nedeniyle CHP’nin ülke için tarihsel bir sorumluluğu vardır.

Bu nedenle iktidardaymış gibi bir sorumluluk duymak, iktidardaymış gibi bir sorumluluk üslenmek zorundadır.

Ve de özellikle bir kez daha bilinmelidir ki, CHP çok tartışılıyor ise ondan Türkiye siyaseti için önemli şeyler beklendiği içindir.

Çünkü CHP, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye’de mevcut devlet rejimini kuran partidir.

Ve de 103 yıldır siyaset meydanındadır.

Siyasi felsefesinin dolgusu Kuvâ-yi Milliye ruhudur.

Çünkü Kurtuluş Savaşı’na önderlik yapan Kuvayı Milliye hareketinin kurduğu, Cumhuriyet devrimlerini yapan, çağdaş yaşam ve çalışma alanındaki tüm kazanımlarda imzası olan bir siyasi harekettir.

-Nitekim saltanatı kaldıran irade, bu partide temsil edilmiştir.

-Halifeliği kaldıran irade, bu partide temsil edilmiştir.

-Öğretim Birliği’ni getiren irade, bu partide temsil edilmiştir.

-Medeni Kanunu getiren irade, bu partide temsil edilmiştir.

-Kadınlara seçme ve seçme hakkını getiren irade, bu partide temsil edilmiştir.

-Laiklik ilkesini anayasal bir maddeye dönüştüren irade, bu partide temsil edilmiştir.

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İşte tüm bu nedenlerle:

Öncelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, “sırtımdan hançerlendim” diyerek intikam alır gibi bir duruşu bırakmalıdır.

Ve 13 yıl Genel Başkanlığını yaptığı bir partiyi, siyasi zaafa uğratacak davranışı terk etmeli, neye hizmet ettiği belli olmayan bir kavgayı devam ettirmemelidir.

Ve de yargının çok tartışmalı olan ve hiçbir siyasi bakışın içine sinmeyen “mutlak butlan” kararıyla açılan kulvarda, neye hizmet ettiği belli olmayan karşılıklı kılıç sallama bırakılmalıdır.

Çünkü bu ülkedeki tüm siyasi partilerin, bu ülke için bir sorumluluğu vardır. Ama kurucu değerleri üzerinde taşıması nedeniyle CHP’nin, bu ülke için daha da büyük bir sorumluluğu vardır.

Ve de bu ülke için daha halkçı, daha sosyal, daha millici projeler sunma gibi vazgeçilmez bir sorumluluğu vardır.