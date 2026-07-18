Kuzeyden Karadiken Dağı, güneyden Ilbıra dağı el ele vermişler, Güneş'in doğduğu yerde bir kördüğüm atıp doldurmuşlar Ege'nin tuzlu suyu ile Akbük Körfezi'ni.

Dünyanın en güzel yeri buralar.

Gönül kimi severse güzel odur, demişler. Benim gönlüm de geze geze buraları buldu, sevdi.

İyi de bal yiyen baldan usanıyor.

Ben, Karadiken Dağı'na yaslanıp körfeze, öte geçedeki Ilbıra Dağı'na, zeytin yeşili, çam yeşili renk denizine bakmalara doyamıyorum.

Bedenime söz geçiriyorum da gönlüme söz geçiremiyorum. Başını alıp gidiyor.

İlle de dağın ardı!

Dağın ardı Bozbük.

Yine deniz, sahil, zeytinlikler, maki yeşili, çam yeşili...

Dağın ardında da durmuyor gönül, geziyor. Gönül eğlendiriyor.

Bodrum-Milas Havaalanına inip kalkan uçaklar gibi. Gezip gezip geliyor.

O tilki, ben kürkçü dükkanı.

Zaman zaman ben de merak ediyorum dağın ardını, sonra öteki dağın, sonra öteki...

Yaz mevsimi, yangın mevsimi. Temmuzun sarı sıcağı güzellere ayna tutarken, kimi kötücüllerin de aklını karıştırıyor. Ateş atacak yer arıyor açgözlülük.

Eyvah!

Dağın ardından dumanlar yükseliyor.

Yollarda siren sesleri, sonra bir helikopter gözüküyor gökyüzünde. Sonra iki daha.

Denizden aldığı suyu boşaltıyorlar ateş çıkan, duman tüten yerlere.

Son yıllarda doğal domuz çiftliklerine dönüşmüştü buralar. Bir sürü domuz. Sürüler halinde. Cümbür cemaat; ana, baba, çoluk çocuk.

Kaçan kaçana!

Kaç da nereye kadar? Hem, yalnızca domuz sürüsü, ağaçlar değil ki yanan! Kirpi, karınca, tırtıl, kelebek?

Yanan orman!

Eline ateş tutuşturulan bilisizlik (cehalet), Sivas Madımak Oteli'ne de ateş atıyor, Bozbük makiliklerine de.

Yangın söndürüldü. Yorgan gitti, kavga bitti.

Muhalefetteki bir milletvekili orman yangını sonrası zarar gören alanlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor:

"Niçin yakıldığı anlaşılıyor değil mi? Şimdilik 850 hektar"

Tatil köyünün projesi bile hazır belki de

Kim bilir hangi domuzlar alacak kaçan domuzların yerini?