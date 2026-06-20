Sinop'tan, Kastamonu'dan, Çankırı'dan, Çorum'dan eline ortaokul diplomasını alan, sınavları da kazanan kızlı-erkekli on beş yaşlarında yüzlerce çocuk Çorum Öğretmen Okulu'nun bahçesinde buluştuk. Aşçıbaşı Mehmet Usta'nın elinden aşını ekmeğini yiyerek, okulun suyunu içerek çocukluktan gençliğe geçtik.

Köy öğretmeni olduk. Başka mesleklere geçenlerimiz oldu. Çalıştık, çoluk çocuğa karıştık, emekli olduk.

Yetmişli yaşlara çalılı, dikenli, taşlı yollarda yürüyerek geldik. Her yıl daha kötü yöneticiler tarafından yönetildik. Her yıl daha kötüleşti halkın yaşamı. Çoğu arkadaşımız eşiyle, çocuklarıyla otobüse, uçağa binip bir yerden başka bir yere gidemez oldu. Evimizde, pencereler arkasında dört mevsimi yaşıyoruz.

Cumhuriyet'in onuncu, on beşinci yıllarının hatta Köy Enstitüleri'nin açıldığı yılların rüzgarı kesilmeseydi bugün doğanın sunduğu dört mevsim - İlkbahar, yaz, sonbahar, kış- dışında başka mevsimler de yaşardık.

Deniz mevsimi,

Kayak mevsimi,

Balık mevsimi...

Kiraz mevsimini de yaşardık.

Çankırı ili Eldivan ilçesi kirazı ile ünlüdür. Türküsü bile vardır:

"Eldivan'ın kirazı

Dosta gider birazı."

Saray köyü Eldivan'ın hemen batısında. Neredeyse ilçe ile bitişik, bağlık bahçelik bir köy. Kiraz mevsiminde her bahçenin sultanı kiraz.

Çorum Öğretmen Okulu'ndan arkadaşımız Mustafa Çağlar oralı. Her yıl evinden çıkabilen beş on arkadaş kiraz mevsiminde Sarayköy'e gideriz.

Bu yıl da 13-15 Haziran günleri Sarayköy'e gittik. Eldivan Öğretmen Evi'nde kaldık. Sarayköy'de Hakkı Tarhan, Pevrül Sevim gibi dostlarla kucaklaştık.

Sarayköy'de yaşadığımız sıcaklığı Eldivan Öğretmen Evi'nde de yaşadık.

Genç, saygılı, personeli ile uyumlu müdür İlkin Akbaba’yı tanıdık.

Zaman zaman gitiğimiz yerlerde öğretmen evlerinde de kalırız. En güzel öğretmen evi burası. Doğa'nın yeşil rengi buraya da yaz bahar havası veriyor. Çam kokusuna iğde kokusu karışıyor.

Karşıda, kuzeyde Seydi köyü. Hacı Bayram Veli'nin halifelerinden Hacı Murad-i Veli orada yatıyor. Gözüm oralarda gezinirken Hasan Dede'den bir dize mırıldanıyorum:

"Bahçe biziz, gül bizdedir."

Bir şiirimde şöyle yazmıştım:

"Görmek, bakmak için var

İki göz, üzüm üzüm

Dünya güzellik dolu

Gez, tanı ikigözüm!"

*

Gönül, gezmek istiyor.

On beş yaşında tanışan çocuklar yetmiş beş yaşında Eldivan'da buluşuyoruz.

Çankırı dağlarının tuz dağları olduğunu kaç insan bilir. Tuz mağarasını geziyoruz,

Turan AKPINAR Bodrum'dan, Necdet ÖZOĞUL Söke'den, Nuriye KAYA, Aslan KAYA, Hasan Ali KALAYOĞLU Çorum'dan, A.Kadir DEDEOĞLU ile ben Ankara'dan geldik.

Yaşlı zeytin ağaçlarına benzeyen halimize bakıp bakıp gülüyoruz.

Dağda bayırda, bağda bahçede gezinirken hüzünleniyoruz. Terk edilmiş, el çekilmiş bağlardan bahçelerden. Tırpan, tırmık, orak, kazma, bel, kürek yerde kalmış, paslanmış.

Domuzlara kalmış ortalık.

Alacakaranlıkta yaşamaya alışılmış olan Çankırı haritasında Eldivan ilçesine bir işaret koyunuz. Öğretmen Evi'nde yerinizi ayırtınız. Kiraz mevsiminde eşinizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla doğru oraya gidiniz.