*** Çorum 1. Organize Sanayi Bölgesi, eklemelerle birlikte aslında 5 OSB büyüklüğünde, ama tek yönetim altında, tek bir bölge sayılıyor. Samsun yolunda, Mecitözü ilçesi sınırları içinde yeni bir alanın 2. OSB olarak belirlenmesi ise, Zülkif Dağlı’nın Çorum Valiliği dönemine rastlıyor. Hatta, bu alana ihtiyaç duyulması da, Ahlatcı Holding’in sanayi arsası talebine dayanıyor.

*** Vali Ali Çalgan döneminde de 2. OSB’nin gerçekleştirilmesi yönünde, aynı şevk ve heyecanla çaba harcandı. Prosedüre uygun olarak mütevelli heyet ve yönetim kurulu oluşturuldu, resmi işlemler tamamlandı ve “arsa tahsisi yetkisi” için dosya makul bir sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunuldu.

*** 2. OSB’nin kuruluş süreci devam ederken, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 9 Temmuz 2025 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, yatırım bedeli 2.3 milyar dolar olan, 1.600 kişiyi istihdam edecek sıvı ve katı füze ve roket yakıtı tesisini 2. OSB’ye kuracaklarını açıkladı. Ahlatcı, Sungurlu’ya kurdukları barut fabrikasından sonra dev bir savunma sanayi tesisini daha Çorum’a kazandırmak üzere yer talebinde bulunduklarını da kamuoyuna duyurdu.

*** Bu arada Ahlatcı Holding, ABD’nin dev finans kuruluşu Goldman Sachs’dan -6 ay içinde kullanılmaya başlanmak kaydıyla- 2 milyar dolarlık krediyi de sağladı.

*** Çorum 2. OSB, 2.360 dekar (dönüm) araziye sahipti. Yolun karşısında ise 7 bin dekarın üzerinde bir genişleme alanı bulunuyordu. Ahlatcı, başlangıçta buradan 1.975 dekar arsa talep etti. Arca Savunma’nın da buradan talebi vardı ve 450 dekarın da Arca’ya tahsis edilebileceği öngörülmüştü. Daha sonra, Ahlatcı’nın kuracağı tesis için daha geniş alana ihtiyaç duyulacağı hesaplanınca, bu alanın tümünün Ahlatcı’ya verilmesi, Arca’nın talebinin de 7 bin dekarlık genişleme alanından ve istenen büyüklükte karşılanması gündeme geldi. Yine, bu bölgedeki diğer talepler için de genişleme alanında yeteri kadar yer bulunuyordu.

*** Ahlatcı’nın 9 Temmuz 2025 tarihindeki basın toplantısı Çorum’da büyük heyecan yaratmış ve yer tahsisinin birkaç ay içinde gerçekleşeceği ve hemen yatırıma başlanacağı umut edilmişti. Bu anlamda beklenen gelişme sağlanamayınca, iş insanı Mehmet Tütüncü’nün öncülüğünde bir heyet, 11 Eylül 2025 tarihinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı. Başaranhıncal bu görüşmede, takip edilen prosedür hakkında bilgi verdikten sonra, savunma sanayi yatırımları ile ilgili herhangi bir engelin bulunmadığını açıkladı.

*** Ne var ki, yatırımın açıklanmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan beklenen yazı bir türlü çıkmamıştı. Ahlatcı’nın Goldman Sachs’dan temin ettiği 2 milyar dolarlık kredinin kullanılma süresi de dolmuştu. Savaşın kol gezdiği bu coğrafyada Türkiye’nin savunma alanında “caydırıcı” bir güce ulaşmasının kaçınılmaz olduğu bir dönemde, böylesine stratejik öneme sahip bir yatırımın Bakanlık bürokrasisi tarafından sürüncemede bırakılması, en azından üzüntü vericiydi.

*** Çorum iş dünyasında, yaşanan bürokratik sıkıntılar ve Ahlatcı’nın bu yatırımdan vazgeçmek zorunda kaldığı konuşulmaya başlanmıştı ki, iş insanı Mehmet Tütüncü’nün Cumhurbaşkanı’na açık mektubu gündeme bomba gibi düştü. Tütüncü, gazetemizde dün yayınlanan tam sayfa açık mektubunda, yurt dışından sağlanan kredinin kullanılma süresinin dolduğunu ve yatırımın iptal olduğunu belirtiyordu.

*** Çorumlular, Sungurlu’nun savunma sanayi merkezi haline gelmesinden sonra, Samsun yolunda, Mecitözü ilçesi sınırları içinde de devasa bir savunma sanayi merkezi oluşumunu dört gözle beklerken, bu bilgiyle adeta yıkıldılar, büyük hayal kırıklığına uğradılar. Çorum, 2.3 milyar dolarlık dev bir yatırımı ve 1.600 kişilik istihdam olanağını elinden kaçırıyor, ülkemiz de son derece stratejik bir yatırımdan oluyordu.