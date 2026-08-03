*** Daha önce yazmıştım, ama bilerek veya bilmeyerek “Çorum’a kötülük” sonra da sürüp gitti, gidiyor. Aile içi acılarım nedeniyle, bu konuya tekrar değinme olanağını bulamamıştım.

*** “Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır”…Sosyal medyada güya “Çorum sevgisi” ile, Çorum’un tanıtımına katkı için paylaşımlar yapılıyor. Ama neyle? Çorum’la hiç ilgisi olmayan bir saat kulesi görseli ile…Oysa, iddia ediyorum, 7-8 Hasan Paşa’nın hemşehrilerine armağanı olan Çorum Saat Kulesi, Türkiye’nin en güzel saat kulelerinden biri.

*** Anlaşılan o ki, yapay zekâya komut verilerek hazırlanmış görseller bunlar. Ve maalesef Çorum’un lehine değil aleyhine olacak türden “özensizlik” örnekleri…

*** Biri çıkar, bu hatayı yapar, ama yüzlerce hemşehrimizin bu paylaşımları beğenmesine ne demeli? Hiçbirinin mi aklına gelmiyor, “Yahu, bu bizim saat kulemiz değil!” demek…Hatta, “tarih zengini Çorum’u, Çorum’la hiç ilgisi olmayan tarihi görsellerle betimlemek neyin nesi?” diye de mi düşünülmüyor?

*** Gelelim, “Filanca ünlü futbolcu Çorum FK tarafından transfer edilmek istendi de, Çorum’u beğenmediği için kabul etmedi” yalanına…Oysa, o futbolcunun ne gelip Çorum’u gördüğü var, ne de “Çorum’da yaşanılabilir mi?” diye bir araştırma yaptığı…

*** Çorum, Hitit uygarlığının başkenti…Barışın, kadın-erkek eşitliğinin, inançlara saygının anavatanı…Paha biçilmez tarih hazinelerine ve çok zengin kültür birikimine sahip, sanayileşen, gelişen, kalkınan, üstelik, hem kolay yaşanan, hem de büyük kentlerde aranan hemen her şeye ulaşılabilen bir kent.

*** Havalimanını çoktan hak etmişti, siyaset kurumunun inadı yüzünden olmadı, ama en azından çok yakınında bir havalimanı var. Bu yüzden, hava ulaşımı da Çorum adına eksi yazılamaz.

*** Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasından sonra, sanki bir takım eller, Çorum’u küçümseme, karalama kampanyası açtılar. Korkarım, “kötü deplasman” ilan edip bir an önce küme düşürmek için de bahaneler arayacaklar.

*** İşte bu noktada Çorumlu’ya görev düşüyor.

*** Çorum düşmanlarına prim vermeyin!

*** Algı operasyonlarının peşine takılmayın!

*** Çorum’un değerlerine sahip çıkın!

*** Süper Lig’de Çorum’a gelecek konuk takımlara ve taraftarlarına Çorum’un geleneksel konukseverliğini gösterin, ama tribünlerde de takımınızı ateşlemek üzere desibel rekorlarını kırın! Desinler ki: “Puan alamadık, ama iyi misafir edildik”…

*** Özetle; Çorumlu hemşehrim, Çorum’una sahip çık!

Çorum Saat Kulesi’nin “kıyıma uğratıldığı” pek çok paylaşım var. Yukarıdaki görsel onlardan sadece biri…Belli ki iyi niyetle ve Mohamed Salah’la ilgili güzel bir temenni olarak hazırlanmış, ama arka fonda Çorum’un gerçek Saat Kulesi olmalı değil miydi?