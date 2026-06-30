----------KENT NOTLARI----------

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un eserinden sinemaya uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım”, oyuncuların muhteşem performanslarıyla da zirveye çıkan duygu yüklü bir film olarak belleklerimizdeki yerini korur neredeyse yarım asırdır.

Ama daha çok da, “Sevgi neydi? Sevgi emekti!” repliğiyle…

Bundan bağımsız olarak ben de uzun yıllardır “dostluk emek ister” derim.

Dostluk da, sevgi gibi “emek verirseniz” değerini, geçerliliğini ya da canlılığını koruyor. Aksi halde, zamanın yıpratıcı etkisiyle, sönmese bile zayıflayıp küçülüyor.

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Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosu Ali Özgentürk’e ait. Müzikleri de Cahit Berkay’ın.

Başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaşıyor.

Yani Asya, İlyas ve Cemşit…

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Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit “Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası” idi.

Bu dörtlüden Fatma Girik ve Filiz Akın’ı kaybettik.

Taçsız kral Ayhan Işık döneminden sonraki romantik jönler arasında ise Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın ve Ediz Hun öne çıkar. Bu dört isimden de Tarık Akan ile Cüneyt Arkın’ı sonsuzluğa uğurlamıştık. Şimdi de Kadir İnanır’ı kalbimize gömdük.

Şener Şen ile merhum Kemal Sunal’ı ayrı bir yerde tutuyorum elbette.

Oyunculuklarına kolay kolay erişilemeyecek Türk sinemasının altın adamları onlar…

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Kadir İnanır, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu, geçen hafta 77 yaşında hayata veda etti.

Cenazesi, Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ve Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aralarında bakan, siyasi parti lideri, sanat ve spor dünyasından şöhretlerin de olduğu çok büyük bir cemaat tarafından gerçek âleme yolcu edildi.

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Sevgili kardeşim, İnşaat Mühendisi Sinan Karamanlıoğlu, Çorumlu küçük yıldız adayları Serkan, Onur ve Kaan Karamanlıoğlu’nun babaları.

Onur’dan sonra şimdi küçük kardeşi Kaan da gösteri dünyasının gözdesi olma yolunda.

ÇORUM HABER Ailesi’nden saydığım Sinan Karamanlıoğlu, Türk sinemasının eski-yeni pek çok sanatçısı ile yakın dostluk ilişkilerini sürdürüyor.

Camianın içinden biri olarak da, ünlülerin cenaze törenlerini kaçırmıyor ve çelenklerden birine de mutlaka “Çorum Haber” yazdırmayı ihmal etmiyor.

Sevgili Sinan, ÇORUM HABER’i Kadir İnanır’ın cenaze törenine de taşıdı. Türk Eğitim Vakfı’nın çelengine, ÇORUM HABER ile Kaan Karamanlıoğlu’nun isimleri yan yana yazılmış. Hemen üstünde ise Hülya Koçyiğit’in ismi var.

Teşekkürler Sinan kardeşim.

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Tarık Akan gibi Kadir İnanır da bizim kuşaktandı.

Her ikisi de demokrat insanlardı.

Herkes siyaseten farklı frekanslarda olabilir, ama “demokrat” vasfı, benim için olmazsa olmazdır.

Hep sıralıyorum; muhafazakâr demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat ve demokratik sosyalist…

Oluşturun böyle bir birlikteliği, ülkemizi derhal, çağdaş uygarlık düzeyine, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve doğaya saygı çizgisine, huzura, mutluluğa taşısın…

Atatük Cumhuriyeti’ni yeniden inşa etsin!

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Işıklar içinde yat Kadir İnanır.

Kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.

Asya (Türkan Şoray) ve İlyas (Kadir İnanır) “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın bir sahnesinde…

Kadir İnanır’ın cenazesinde ÇORUM HABER isminin de yer aldığı çelenk…

Büyük oyuncu gözyaşlarıyla uğurlandı…

Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde muhteşem cemaat…(