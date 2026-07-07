*** Sungurlu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, sevgili kardeşim Recep Şeyhoğlu, sürekli dikkat çekmeye çalışıyor; bürokrasi hızlı işlemediği için yatırımlar gecikiyor, hatta yer yer Sungurlu’nun, Çorum’un dışına kayıyor. Oysa, savunma sanayiinde Sungurlu müthiş bir ivme yakalamış durumda. Çorum ise artık “sanayi kenti” unvanını tüm ülkeye tescil ettirme noktasına geldi.

*** Recep Şeyhoğlu, bu konudaki son değerlendirmesinde, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesine ilişkin prosedürün çok yavaş ilerlediğini, Çorum’un 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili tahsislerde de “imzaların” bir türlü tamamlanamadığını hatırlatıyor ve “Süreç uzadıkça Sungurlu da kaybediyor, Çorum da” ifadesini kullanıyor.

*** Peki neden böyle? Çok yakından takip ettiğimiz bir yatırım öyküsüne, bilgilerimiz ölçüsünde değinmeye çalışalım; Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın 2.3 milyar dolarlık yeni yatırımını açıklamasının üzerinden tam bir yıl geçti. Samsun yolunda, Mecitözü ilçesi sınırları içinde, 2. Organize Sanayi Bölgesi de resmen oluşturuldu. Ama, yer tahsisi bir türlü gerçekleşemedi. Ahlatcı’nın ABD’nin dev finans kuruluşu Goldman Sachs’dan sağladığı 2 milyar dolarlık kredinin “kullanılma süresi” bile doldu.

*** Hemen belirtmeliyim ki, bu gecikmede Çorum’daki kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya mesleki kuruluşların hiçbir günahı-vebali yok. Herkes bu yatırımın bir an önce gerçekleşmesini ve Çorum’un, en büyük ilçesi Sungurlu ile birlikte “savunma sanayi merkezi” olmasını büyük şevk ve heyecanla bekliyor, destekliyor. Yine Arca Savunma’nın Sungurlu veya Mecitözü için yeni büyük projeleri söz konusu. Ama…Devlet kurumlarında “bekleme” dosyaları vardır. Bunlar, işte o dosyalarda beklemeye alınmış görünüyor, maalesef.

*** Delice-Çorum hızlı tren hattı, beklenenden çok daha hızlı biçimde inşa ediliyor. Demiryolunu Samsun’a kadar uzatacak diğer etapların ihaleleri de yapılmış durumda. Kaba bir hesapla yaklaşık 130 yıldan beri, yani 7-8 Hasan Paşa devrinden beri Çorumluların hayali idi bu. Dolayısıyla, hemen tüm hemşehrilerimin duygularına tercüman olduğuma inanarak diyebilirim ki: Mevcut iktidara minnettarız. Ama…

*** Recep Şeyhoğlu kardeşimin de belirttiği gibi, savunma sanayiinde planlanan yatırımların da önü açılsa, alın size -lokomotif olarak bölgesel kalkınmayı ve ülke ekonomisini uçuracak- dev bir sanayi bölgesi. Peki, kim, neden frene basıyor? Geçmişte yazıp dururdum, “bu Çorum da artık fazla oldu” diye çelmeler takıldığı yönünde kuşkularımız vardı. Acaba öyle midir? İstirham etsek, bir bilen varsa bizi aydınlatabilir mi?