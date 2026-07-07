Yıllardır eğitim sistemlerinin temel mantığı değişmedi. Öğrencilere sorular soruldu, onlar da bildikleri ölçüde cevap vermeye çalıştı. Başarı doğru cevap sayısıyla, ezberlenen bilgilerle ve sınavlarda alınan notlarla ölçüldü. Ancak üretken yapay zekânın hayatımıza girmesiyle birlikte bu yaklaşım ciddi biçimde sorgulanmaya başladı. Çünkü bugün milyonlarca öğrenciyle aynı sınava giren görünmez bir "öğrenci" daha var:

Yapay zekâ.

Büyük dil modelleri artık saniyeler içinde makaleler yazabiliyor, karmaşık matematik problemlerini çözebiliyor, bilgisayar programları geliştirebiliyor ve çok sayıda akademik soruya tatmin edici cevaplar verebiliyor. Böyle bir ortamda, öğrencinin yalnızca doğru cevabı bilmesi gerçekten yeterli mi? Yoksa eğitim artık çok daha farklı bir beceriyi mi ölçmeli?

Çin'in önde gelen yükseköğretim kurumlarından Fudan Üniversitesi, bu soruya dikkat çekici bir cevap verdi. 2026 yılı bahar döneminde gerçekleştirilen bir final sınavında öğrencilerden soruları cevaplamaları istenmedi. Bunun yerine, Claude, DeepSeek ve MiniMax gibi gelişmiş yapay zekâ modellerini yanıltabilecek on özgün soru hazırlamaları istendi. Başka bir ifadeyle sınavın amacı bilgi üretmek değil, yapay zekânın bilgi üretirken nerelerde hata yaptığını ortaya çıkarabilmekti.

İlk bakışta oldukça sıra dışı görünen bu uygulama, aslında geleceğin eğitim anlayışına dair güçlü ipuçları veriyor. Çünkü yapay zekâ çağında bilgiye ulaşmak artık eskisi kadar zor değil. Birkaç saniye içinde dünyanın herhangi bir konusuyla ilgili özet bilgiye ulaşabiliyoruz. Asıl zor olan ise o bilginin doğruluğunu sorgulayabilmek, eksik yönlerini görebilmek ve güvenilirliğini değerlendirebilmek.

Fudan Üniversitesi'ndeki öğrenciler de bunu yaptı. Mantık tuzakları kurdular, belirsizlik içeren ifadeler kullandılar, çok aşamalı akıl yürütme gerektiren senaryolar hazırladılar ve modellerin hangi noktalarda yanıldığını dikkatle gözlemlediler.

Sonuçlar da oldukça ilginçti. Sınava katılan 51 öğrencinin büyük bölümü en az bir yapay zekâ modelini başarısızlığa uğratmayı başardı. Bu durum, günümüzün en gelişmiş sistemlerinin bile hâlâ belirli sınırlar içinde çalıştığını bir kez daha gösterdi.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencilerin yapay zekâyı "yenmeye" çalışması değildir. Asıl amaç, teknolojiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir. Çünkü gelecekte yapay zekânın güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilen insanlar fark oluşturacaktır.

Son yıllarda teknoloji şirketlerinde hızla önem kazanan "AI Evaluation" ve "AI Red Teaming" kavramları da bu nedenle ortaya çıktı. Yeni geliştirilen modeller, piyasaya sunulmadan önce uzman ekipler tarafından sürekli olarak test ediliyor, hata yapabilecekleri durumlar araştırılıyor ve güvenlik açıkları belirlenmeye çalışılıyor. Fudan Üniversitesi'nin yaptığı ise bu yaklaşımı sınıf ortamına taşıyarak öğrencileri yalnızca kullanıcı olmalarının ötesinde, aynı zamanda değerlendirici olmaya teşvik etmekti.

Bu yaklaşım eğitim dünyası açısından çok önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü yıllardır öğrencilerimize doğru cevapları öğretmeye çalışıyoruz. Oysa bilim tarihine baktığımızda büyük keşiflerin çoğu doğru cevaplardan değil, doğru sorulardan doğmuştur. Isaac Newton'un aklına düşen soru, neden elmanın yere düştüğüydü. Albert Einstein'ın zihnini meşgul eden soru ise ışık hızında yolculuk edilirse ne olacağıydı. Bilimi ileriye taşıyan şey, ezberlenmiş bilgilerden çok merak duygusuydu.

Yapay zekâ çağında da durum farklı değildir. Belki de geleceğin en değerli becerisi, doğru prompt yazabilmekten bile önce doğru soruyu tasarlayabilmek olacaktır. Çünkü kaliteli sorular yalnızca yapay zekâyı değil, insan düşüncesini de geliştirir. İyi hazırlanmış bir soru, çoğu zaman uzun bir cevaptan daha değerlidir.

Üniversitelerin önünde artık önemli bir görev bulunuyor. Öğrencileri bilgiyi sorgulayan, doğrulayan, eleştiren ve gerektiğinde yapay zekâ sistemlerinin eksiklerini ortaya çıkarabilen araştırmacılar hâline getirmek gerekiyor. Bu da sınav anlayışından öğretim yöntemlerine kadar pek çok alışkanlığın yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Fudan Üniversitesi'nin uygulaması belki tek başına eğitim sistemini değiştirmeyecek. Ancak çok önemli bir gerçeği hepimize hatırlatıyor.

Yapay zekâ çağında rekabet, doğru cevabı ezberleyenler arasında değil doğru soruyu sorabilenler arasında yaşanacaktır. Geleceğin en başarılı insanları, yapay zekânın ürettiklerini sorgusuz kabul edenler değil, onun sınırlarını görebilen ve gerektiğinde ona yeni ufuklar açabilecek sorular sorabilenler olacaktır.

Belki de eğitimin yeni mottosu artık şudur:

"Cevabı bilmek önemlidir ama geleceği şekillendirenler, doğru soruyu sorabilenlerdir."