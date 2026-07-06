24 Mayıs, Çorum futbol tarihi açısından unutulmayacak bir gündü. Yıllardır beklenen hayal gerçekleşti, Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. O gün şampiyonlukla birlikte şehir, yeni bir futbol kültürüyle tanışma fırsatı yakaladı.

Ancak futbolun en önemli gerçeği şudur; şampiyon olduğunuz gün kutlamalar biter, planlama başlar. Aslında Çorum FK için yeni sezon 25 Mayıs sabahı başlamalıydı.

Süper Lig’e çıkmak çok zordur ama orada kalıcı olmak çok daha zordur. Çünkü artık rakipleriniz farklıdır, beklentiler farklıdır, yapılan her hata çok daha ağır sonuçlar doğurur. Bu nedenle Süper Lig hazırlığına sadece transfer gözüyle bakamazsınız. Aynı zamanda kurumsal bir yapı oluşturmak, görev tanımlarını netleştirmek ve kulübün futbol aklını sağlam temeller üzerine inşa etmek gerekir.

Bugün gelinen noktaya baktığımızda, şehirde en fazla konuşulan konu transferlerden çok iletişim eksikliği. Başkanlık görevinde değişim yaşandı. Önce yalanlansa da, Savaş Balçık görevi devraldı. Yeni yönetimin önünde oldukça yoğun ve zor bir süreç bulunuyor. Ancak dışarıdan bakıldığında, organizasyon şemasının henüz tam olarak oturmadığı görülüyor. Sportif direktör… CEO… Genel koordinatör… Yardımcı sportif direktör… Genel müdür… Farklı görev tanımları kamuoyuna yansıdı. Ancak bu yapının nasıl çalıştığı, karar mekanizmasının kimlerden oluştuğu, futbol tarafında son sözü kimin söylediği ve görev paylaşımı konusunda net bir tablo oluşmuş değil.

Bir kulüpte herkes her işi yapmaya başladığında, aslında hiç kimse kendi işini tam anlamıyla yapamaz. Tam da bu noktada iletişim konusu ön plana çıkıyor. Örneğin; Eintracht Frankfurt, Hrvoje Smolcic’in Çorum FK’ya transferini resmi olarak duyurdu. Beşiktaş da Gökhan Sazdağı transferini açıkladı. Yani, Çorum kamuoyu bu gelişmeleri kendi kulübünden değil, karşı kulüplerin açıklamalarından öğrendi. Burada eleştirilen transferlerin kendisi değil. Sorun, iletişim biçimi. Bugün kulüpler, taraftarıyla kurduğu iletişim kadar güçlüdür. Şehir, kendi kulübünden haber almak ister. Yerel medya bilgi almak ister. Taraftar yapılan çalışmaları görmek ister. Çünkü bilgi verilmediği her boşluk, doğal olarak söylentilerle doldurulur.

Sezon hazırlıkları başladı, kamp devam ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor. Ancak şehir bunların ne kadarını biliyor? Belki kulüp içerisinde yoğun bir çalışma var. Belki planlanan her şey takvimine uygun ilerliyor. Ancak futbolda önemli olan, yapılan işi doğru yapmanın yanı sıra yapılan işi doğru anlatabilmektir. İletişim de artık sportif başarının önemli parçalarından biridir.

Geçtiğimiz sezon finalinde kullanılan “Biz Anadolu’yuz” söylemi gerçekten güçlü bir slogandı. Ulusal medyada da dikkat çekti. İnsanlar bu cümlenin arkasındaki hikâyeyi merak etti. Ancak güçlü sloganlar, güçlü uygulamalarla desteklenmediğinde zamanla etkisini kaybeder. Bir slogan ancak kulübün günlük yaşamına yansıdığı ölçüde değer kazanır.

Bugün Çorum futbol kamuoyu aynı tarafta duruyor. Kimsenin kişisel hesabı yok. Şehrin ortak arzusu, Çorum FK’nın Süper Lig’de başarılı olması. Medya da bunun için çalışıyor. Taraftar da bunun için destek veriyor. Eleştiriler de tam bu nedenle yapılıyor. Çünkü başarı isteyen insanlar soru sorar, şeffaflık ister, bilgi almak ister. Bu durum hiçbir zaman kulübün karşısında olmak anlamına gelmez. Tam tersine, aynı hedefe farklı görevlerle yürümektir.

Önümüzde uzun ve zorlu bir sezon var. Transferler yapılacak. Bazı oyuncular ayrılacak. Yeni bir kadro kurulacak. Belki beklenmedik gelişmeler yaşanacak.

Bunların tamamı futbolun doğal sürecidir. Ancak bütün bu süreçlerin sağlıklı yönetilebilmesi için güçlü bir futbol aklına ve güçlü bir kurumsal iletişime ihtiyaç var.

Çorum FK artık 1. Lig kulübü değil, Süper Lig markasının önemli bir parçası.

Bu nedenle sahadaki profesyonellik kadar, saha dışındaki profesyonellik de aynı seviyeye çıkmalıdır. Çünkü Süper Lig’de doğru yönetilen kulüpler ayakta kalır. Çorum FK’nın bunu başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Ancak bunun yolu sessiz kalmaktan ziyade planlı çalışmaktan, doğru organizasyondan ve şehirle aynı dili konuşmaktan geçiyor.

Şimdi herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor: Çorum FK Süper Lig’e çıktı. Peki, Süper Lig kulübü olma yolunda hangi aşamada? Bu sorunun net cevabını verebildiğimiz gün, gerçekten güçlü bir kulüp olma yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır.