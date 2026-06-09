Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselerek kulüp tarihinin en büyük sportif başarısını elde etti. Bu başarı; yıllardır komşu şehirlerin yaşadığı Süper Lig atmosferini uzaktan izleyen Çorum için yeni bir dönemin başlangıcı. Şehrin merkezinde, ilçelerinde ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Çorumlular için bu başarı, aidiyet duygusunu yeniden büyüten güçlü bir ortak sevinç yarattı.

Ancak şampiyon olmak ne kadar zorsa, Süper Lig’de kalıcı olmak da en az o kadar zordur. Türk futbolunda birçok kulüp, yükselmenin coşkusunu yaşadıktan sonra devamlılığı sağlayamadığı için birkaç yıl içinde yeniden alt liglere döndü. Adana Demirspor, Adanaspor, Karabükspor, Yozgatspor, Akhisar, Malatyaspor… Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu nedenle Arca Çorum FK için bugün kutlamanın yanında, yarının planını yapmak zorunluluktur.

Savaş Balçık, Başkan Baran Korkmazoğlu ve yönetimi çok zor bir süreci yürüttü. Sezon boyunca yapılan fedakârlıklar, mali riskler ve organizasyon yükü düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç küçümsenemez. Ancak Süper Lig’e çıkan kulüpler için en kritik dönem genellikle şampiyonluk sonrası yaz aylarıdır.

Önlerinde aynı anda çözülmesi gereken birkaç büyük başlık var:

Yeni sezon kadro planlaması.

Devam edecek oyuncuların belirlenmesi.

Yolların ayrılacağı oyuncuların mali ve hukuki süreçleri.

A, B, C hatta D planlarının hazırlanması.

Teknik heyetin uzun vadeli yapı içinde konumlandırılması.

Süper Lig seviyesinde rekabet edebilecek maaş ve prim dengesinin kurulması.

Bunların her biri ciddi maliyet, zaman ve profesyonel koordinasyon gerektiriyor.

Sadece bütçe büyütmek çözüm değildir.

Arca Çorum FK’nın önündeki en önemli soru şu: Kulüp kendi kendini çevirebilecek sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilecek mi?

Türkiye’de birçok kulüp, yükseldikten sonra bütçeyi agresif biçimde şişirip kısa vadeli transferlerle günü kurtarmaya çalıştı. İlk yılın sonunda ise maaş yükü, borçlanma ve gelir-gider dengesizliği kulübü çıkmaza soktu.

Bu nedenle Arca Çorum FK için asıl mesele yalnızca “kaç milyonluk kadro kuracağız?” sorusu değil; gelir modelini, oyuncu üretim modelini ve kurumsal yapıyı nasıl kalıcı hâle getireceğiz? sorusudur.

Şehrin futbol dinamikleri burada kritik önem taşıyor. Çorum’un uzun vadede Süper Lig’de tutunabilmesi için altyapı konusu “gelecek yıl bakarız” denilecek bir başlık olmaktan çıkmalı.

Öncelikli adımlar şunlar olmalı:

U14-U19 yaş gruplarında modern gelişim modeli kurulması.

Yerel oyuncu havuzunun sistematik taranması.

Veri destekli scouting ve gelişim takibi.

Genç oyuncuların düzenli dakika bulacağı pilot takım modelinin oluşturulması.

Altyapı ile A takım arasında net bir geçiş mekanizması kurulması.

Bugün yapılacak yatırım, üç yıl sonra transfer maliyetini azaltır; beş yıl sonra kulübe oyuncu satış geliri kazandırır. Süper Lig’de kalıcı kulüplerin ortak noktası tam da budur: Oyuncu üretmek ve değer yaratmak.

Bir başka önemli konu da kutlamaların şehirde doyasıya yaşanamamış olması. Sezon başlamadan önce yapılacak “açılış töreni” havasındaki organizasyon, taraftarın bugün hissettiği coşkuyu tam olarak karşılamayabilir. Üstelik o tarihte mevcut kadronun önemli bölümü değişmiş olacak.

Bu nedenle kulüp, şampiyonluk kutlamasını şehrin hafızasına kazınacak bağımsız bir organizasyon olarak ele almalıydı. Taraftarın beklentisi yalnızca kupa görmek değil; bu tarihi anı birlikte yaşadığını hissetmek. Ayrıca açık hava etkinliği, şehir turu, kulüp müzesi için özel içerik üretimi ve dijital arşiv çalışması gibi adımlar bu hafızayı kalıcı hâle getirebilir.

Süper Lig’e çıkmak kapıyı açtı, içeride kalmak yeni bir kulüp inşa etmeyi gerektiriyor

Arca Çorum FK bugün haklı olarak Süper Lig coşkusunu yaşıyor. Çünkü bu başarı tesadüf değil; yönetimin, teknik ekibin, oyuncuların ve taraftarın ortak emeğiyle geldi. Ancak futbolun sert gerçeği şudur: Yükselmek bir sezonun işi olabilir, kalıcı olmak ise bir kurum inşa etmeyi gerektirir.

Bu yaz, Arca Çorum FK için yalnızca transfer dönemi olmayacak. Aynı zamanda kulübün hangi kimlikle Süper Lig’de yer alacağının da belirleneceği dönem olacak. Eğer bu süreç stratejik akılla, mali disiplinle ve altyapıyı merkeze alan bir vizyonla yönetilirse, Arca Çorum FK, Süper Lig’de kalıcı ve örnek bir futbol markasına dönüşebilir.

Şehir bugün tarihi bir başarıyı kutluyor. Yarın ise bu başarının kalıcı bir hikâyeye dönüşüp dönüşmeyeceğini izleyecek.