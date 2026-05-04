Arca Çorum FK, Çorum’a şampiyon apoleti ile gelen Erzurumspor maçında oynadığı oyun ve aldığı sonuçla sezonun genelinde yaşadığı kırılma noktalarıyla ilgili kesitler sergiledi.

Erzurumspor, iki haftadır şampiyonluk kutlaması modunda, antrenman ritmini kaybetmiş ve büyük ölçüde yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı. Böyle bir rakibe karşı Arca Çorum FK’nın tempoyu yükseltmesi, oyunu erken koparması ve mental üstünlüğü ele geçirmesi gerekirdi. Ancak Arca Çorum FK bunu yapamadı. Daha da önemlisi, bunu yapma isteğini sahaya yeterince koyamadı.

Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Arca Çorum FK’nın önünde kısa ama son derece sert bir yol olan play-off var. Süper Lig’e yükselme şansı devam ediyor. Ancak sahaya yansıyan son görüntü, bu fırsatın ne kadar doğru yönetileceği konusunda ciddi soru işaretleri barındırıyor.

Futbol aslında basit bir oyundur. Kim daha hazırsa, kim daha çok isterse, kim detaylara daha fazla sadık kalırsa o kazanır. Arca Çorum FK’nın sezon boyunca en büyük sorunu, bu üç başlığı aynı anda sahaya yansıtamaması oldu. İç sahada kaybedilen puanlar, özellikle basit bireysel hatalarla gelen goller, bu takımın potansiyelini sınırlayan en temel etkenlerdi. Bugün gelinen noktada, “birkaç puan daha alınsaydı” diye başlayan her cümle aslında kaçan bir şampiyonluğun özetidir.

Erzurumspor maçında tartışılan penaltı pozisyonu da bu bağlamda çok önemli değil, hakem verir ya da vermez, bu ayrı bir tartışma. Ama rakibi o noktaya getirmemek üzerinde durulması gereken asıl mesele. Üst düzey takımlar, riskli bölgeleri minimize eder. Arca Çorum FK ise sezon boyunca bu dengeyi kurmakta zorlandı. Özellikle savunma geçişlerinde yaşanan kırılganlık, play-off gibi hata toleransının neredeyse sıfır olduğu bir süreçte en büyük handikap olarak öne çıkıyor.

Teknik direktör Uğur Uçar’ın yaklaşımı burada belirleyici olacak. Uğur Hoca Pendikspor döneminde rakibe özel analizler, haftalık detaylı hazırlıklar ve maç sonrası verilerle yapılan değerlendirmeler onun en güçlü taraflarıydı. Bu nedenle son iki haftada sahada görülen düşük tempo ve sınırlı varyasyon, bilinçli bir tercih mi yoksa mevcut kadronun sınırları mı sorusunu gündeme getiriyor. Rakiplere takımı ve taktiği göstermeme ve bir saklama stratejisiyse, Perşembe günü, Keçiörengücü maçında hep birlikte göreceğiz. Eğer değilse, o zaman Arca Çorum FK’nın ciddi bir reaksiyona ihtiyacı olacak.

Keçiörengücü ile oynanacak tek maç, sezonun en kritik eşiği. Bu tür maçların doğası farklı. Lig maçlarında telafi şansınız var ama bu maçın yok. Yapılan bir hata bile sezon boyunca verilen emeği heba eder. Bu yüzden oyun planı kadar zihinsel hazırlık da belirleyici olacak.

Arca Çorum FK’nın bu maçtaki en büyük sınavı savunma disiplini olacak. Arca Çorum FK hücum üretkenliği olan bir takım, ama aynı zamanda rakibe fazlasıyla fırsat tanıyan bir takım görüntüsüne de sahip. Bu yüzden öncelik gol yememek olmalı. Çünkü bu seviyede, bir gol bulmak kadar, o golü koruyabilmek de ayrı bir beceri gerektirir.

Tribün faktörü de göz ardı edilmemeli. Bu tarz maçlarda taraftarın desteği oyunun psikolojik akışını da etkiler. Stadyumda tek bir boş koltuk kalmaması önemli, ama daha önemlisi o enerjinin 90 dakika boyunca sahaya aktarılması. Oyuncu, en zor anında o sesi arar. O destek geldiğinde, sahadaki direnç bir anda değişir.

Eğer Arca Çorum FK bu eşiği geçerse, önünde iki maçlık bir yarı final ve ardından final var. Bu süreçte maç ritmini kaybetmemiş olmak büyük avantaj. Olası bir finalde, Esenler Erokspor ritim kaybı yaşayan bir rakip, hem fiziksel, hem mental olarak üstünlük kurma ihtimali düşük. Üstelik Konya’da oynanacak finalde Çorumlu taraftarlar, taraftar etkisini kendi lehine çevirebilirse, bu denge tamamen Arca Çorum FK’ya dönebilir. Play-offlar’da maç maç düşünmek, sabırla ve sağlam bir şekilde ilerlemek şart.

Futbol, “eğer”lerle kazanılmaz. Futbolda konuşmak sahada olur, gerçekler sahada yazılır. Arca Çorum FK için artık geçmişin muhasebesi değil, bugünün doğruları önemli. Bu takımın potansiyeli var, bunu defalarca gösterdi, gördük. Şimdi mesele, o potansiyeli en doğru anda, en doğru şekilde ortaya koyabilmek. Play-off’larda sadece iyi oynayanlar değil, doğru oynayanlar kazanır.