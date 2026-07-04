Günde ortalama 7 saatimizi ekran başında geçiriyoruz; peki bu sürede maruz kaldığımız bilgilerin ne kadarı gerçekten doğru?

Her sabah telefonumuzu elimize alıyor, bir videodan diğerine geçerken birbirine zıt görüşlerle karşılaşıyoruz. Sosyal medya hiç olmadığı kadar bilgiyle dolu; ancak aynı ölçüde bilgi kirliliği de barındırıyor. Bu nedenle hangisinin bilimsel, hangisinin ticari ya da kişisel deneyim olduğunu ayırt etmek giderek zorlaşıyor.

Bazen kendime şu soruyu soruyorum: "Acaba bugüne kadar bildiklerimizi unutup yalnızca sosyal medyaya mı inanmalıyız? Yoksa bizi büyüten, hayata hazırlayan kültürel mirasa da kulak vermeye devam mı etmeliyiz?"

Bu sorunun cevabını düşündüğümde aklıma annem gelir. Gençliğimde radyoda hüzünlü şarkılar ya da insanın içini karartan haberler çıktığında hemen kapatırdı. Yıllar sonra bana şöyle demişti: "İnsan beyni gördüğü ve duyduğu her şeyi kaydeder. Zihnini neyle beslersen, hayatın da ona göre şekillenir." Bugün psikoloji ve nörobilim bunun bilimsel karşılığını ortaya koyuyor. Annem bunu hayatın içinden öğrenmişti. Işıklar içinde uyusun…

Bugün bilim, kültürel mirasımızın yıllar önce öğrettiği pek çok gerçeği yeniden doğruluyor. Çünkü sağlık yalnızca hastalıkların olmaması değildir; bedenin, zihnin, duyguların, ilişkilerin ve çevrenin dengede olmasıdır.

Sağlığın Altı Boyutu:

1. Duygusal sağlık: Duyguları tanımak, ifade edebilmek ve stresle başa çıkabilmektir. Örneğin üzgün olduğumuzda bunu bastırmak yerine güvendiğimiz biriyle paylaşmak ya da hislerimizi yazıya dökmek duygusal sağlığımızı güçlendirir.

2. Zihinsel sağlık: Öğrenmeye devam etmek, merak etmek ve farklı düşüncelere açık olmaktır. Her gün birkaç sayfa kitap okumak, yeni bir beceri öğrenmek veya farklı bakış açılarını dinlemek zihnimizi canlı tutar.

3. Sosyal sağlık: Güçlü ilişkiler kurmak, paylaşmak ve gerektiğinde destek alabilmektir. Bir dostu aramak, komşuya selam vermek ya da birlikte bir fincan çay içmek bile sosyal bağlarımızı güçlendirebilir.

4. Ruhsal sağlık: Hayata anlam katmak, değerlerle yaşamak ve umut edebilmektir. Doğada yürümek, şükretmek, dua etmek, meditasyon yapmak ya da sessizce kendimizi dinlemek ruhumuza iyi gelebilir.

5. Çevresel sağlık: Yaşadığımız ortamın güvenli, temiz ve huzur verici olmasıdır. Çalışma masamızı düzenlemek, evimize bir çiçek koymak veya temiz havada zaman geçirmek bile kendimizi daha iyi hissettirebilir.

6. Fiziksel sağlık: Düzenli hareket etmek, dengeli beslenmek, yeterli uyumak ve sağlık kontrollerini aksatmamak bu boyutun temelidir. Asansör yerine merdiven kullanmak ya da her gün yarım saat yürümek bile uzun vadede önemli farklar oluşturabilir.

Bu altı boyut birbirinden bağımsız değildir; bir tekerleğin parçaları gibi birlikte çalışır. Gerçek sağlık, bu alanlar arasında denge kurabilmektir.

Bugün en çok ihtiyacımız olan şey, bilgi bombardımanı içinde yönümüzü kaybetmemektir. Bilimi takip edelim, uzmanları dinleyelim; ancak kültürel birikimimizi ve hayat deneyimlerimizi de unutmayalım. Çünkü bazen bir annenin sade bir sözü, yüzlerce videodan daha derin bir bilgelik taşıyabilir.

Unutmayalım ki sağlıklı bir yaşam, büyük değişimlerle değil; her gün tekrarlanan küçük ve bilinçli alışkanlıklarla inşa edilir.

Şimdi kendinize şu soruyu sorun: Bugün bu dengeyi kurmak için hangi küçük adımı atacaksınız? Çünkü değişim farkındalıkla başlar ve her bilinçli seçim, daha sağlıklı bir yaşamın kapısını aralar.