Bu topraklar, ta 5000 yıl öncesinden bin tanrılı, çok dilli halklara kucak açtı.

Dünyada ilk kez barış antlaşması* bu topraklarda sevinç, mutluluk rüzgârları estirdi.

Yüz yıl önce yine bu topraklarda yinelendi barışın önemi.

"Yurtta barış, dünyada barış!"**

Geldik bugünlere.

Barışa gülümseyene kuşkuyla bakılıyor.

Savaş yanlıları alkışlanıyor.

Bugün dünü aratıyor. Kendini güçlü gören, gücünü göstermeye çalışıyor.

Başımıza ateş yağıyor.

İnsan, insanlık devreden çıkıyor.

Leş kargaları, akbabalar, saksağanlar kötülük kumkumalarının*** yanında yer alıyor.

Kötülük, Okyanus ötesinden kalkıp geliyor, bağdakileri kovmaya çalışıyor.

Nevri döndü dünyanın.

Baskıcı, çağdışı yönetimler son zamanlarda gemi azıya aldılar.

Yakındoğu, Ortadoğu yanıyor. Fokur fokur Karadeniz'in yukarısı. Yeniyetme bir güruh musallat oldu dağa taşa, bağa bahçeye. Bastıkları yerde ot bitmiyor. Kimlikleri, kişilikleri ayak izlerinden okunuyor;

Faşist,

Kindar,

Ahlaksız...

Kötülük kol geziyor.

Gökten ateş yağıyor komşu uygarlığın üstüne. Tehlikenin adı emperyalizm.

Emek düşmanı, emekçi düşmanı emperyalizm.

Kene.

Yıllardır bizim topraklara da dadandı keneler.

Dost yüzlü düşman!

Hayırsever görünen hırsız!

Etik değerlere saygısız, ahlaksız yağmacı...

Şekil mi değiştirdiler ne?

Her biri ölümcül tehlike! Kırım-Kongo kenesi donunda dolaşıyor bağda, bahçede, tenimizde.

Franz Kafka, roman kahramanı Gregor Samsa'yı "Dönüşüm" romanında dev bir böceğe dönüştürmüştü. Biz de keneleri bizler gibi birer insana dönüştürmek için formül mü arasak acaba? Bu düşünceme sıcak bakıyor sağ yanım;

"Evet, keneler de insandı belki. Kafka'nın yaptığını yapalım, keneleri tekrar insana dönüştürelim, kurtulalım ölümcül kan emicilerden." diyor.

"Aman ha!" diyor sol yanım.

"Hayvanın alası dışında, insanın alası içinde. Keneleri mumla ararız sonra. Ya, komşu ülkeye ateş atanlarla işbirliği yapan kötücüllerse bunlar da? Aman ha! "

En iyisi keneler, kene olarak kalsın. Onlarla savaşımı kekliklere bırakalım. İnsanlarla da doğayla da barışık yaşayalım.

Gökten ateş atanları görüyoruz. Emeğimizin karşılığını vermeyenleri görüyoruz. Savaşımımız emperyalizmle, işbirlikçileriyle olsun.

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*Kadeş Barış Antlaşması

**Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü.

***Kumkuma: Kötülük yapanlar, Fitne çıkaranlar, ortalığı karıştıranlar...