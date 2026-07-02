Gelenekten Akıllı Üretime Uzanan Yolculuk

Çorum Leblebisi yalnızca bir gıda ürünü değildir. Yüzyıllar boyunca oluşmuş ustalık bilgisinin, kültürel mirasın ve yerel üretim zekâsının somut bir sonucudur.

Bir leblebi ustasının nohudun yapısını anlayabilmesi, kavurma zamanını belirleyebilmesi ve kaliteyi gözle değerlendirebilmesi uzun yıllar boyunca kazanılan deneyimin ürünüdür.

21. yüzyılın üretim anlayışı, bu geleneksel bilginin yapay zekâ teknolojileriyle güçlendirilerek geleceğe aktarılmasını gerektirmektedir. “Yapay Zekâ Destekli Çorum Leblebisi 2030 Vizyonu” fikrinin temel amacı da insan deneyimi ile yapay zekâ kapasitesini bir araya getirerek dünya ölçeğinde rekabet edebilen akıllı bir üretim ekosistemi oluşturmaktır.

Bu vizyonun ilk aşaması, Çorum Leblebiciliğinin sahip olduğu tarihsel üretim bilgisinin dijitalleştirilmesidir. Bugüne kadar çoğunlukla ustadan çırağa aktarılan bilgiler; nohut seçimi, bekletme süreleri, nem oranları, kavurma teknikleri, sıcaklık değerleri ve kalite ölçütleri sistematik olarak kayıt altına alınmalıdır. Veri temizlenmiş, anlamlandırılmış ve üretim süreçleriyle ilişkilendirilmiş akıllı veriye (Smart Data) dönüştürülmelidir.

İkinci aşamada Çorum Leblebisine özel bir yapay zekâ bilgi modeli, “Leblebi Üretim Asistanı” oluşturulabilir. Büyük dil modelleri (LLM) üzerine kurulan bu sistem, üreticilerin sahip olduğu bilgi birikimini dijital bir üretim hafızasına dönüştürür. GPT, Claude, Gemini veya açık kaynaklı Llama gibi modeller; RAG (Retrieval Augmented Generation) teknolojisiyle işletmenin kendi verileriyle desteklenerek sektörde özel bir asistana dönüşebilir.

Böylece üretici;

“Bu yılki nohut kalitesine göre kavurma süresini nasıl ayarlamalıyım?” veya “Son üretimde fire oranı neden arttı?” gibi sorulara geçmiş üretim deneyimine dayalı yanıtlar alabilir.

Üçüncü aşama, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemlerinin kurulmasıdır. Geleneksel olarak insan gözüyle yapılan renk, çatlak, boyut ve kavurma kalitesi değerlendirmeleri bilgisayarlı görü sistemleriyle (Computer Vision Systems) desteklenebilir. CNN (Convolutional Neural Network) ve Vision Transformer tabanlı modeller sayesinde üretim hattındaki kameralar her bir ürünü analiz ederek kalite sınıflandırması yapabilir. Böylece standart kalite korunurken üretim hataları erken aşamada tespit edilebilir.

Dördüncü aşamada üretim optimizasyonu devreye girer. Makine öğrenmesi modelleri geçmiş üretim kayıtlarını analiz ederek en uygun üretim koşullarını tahmin edebilir. XGBoost, Random Forest ve benzeri algoritmalar; sıcaklık, süre, nem ve hammadde özellikleri arasındaki ilişkiyi öğrenerek fire oranını azaltmaya yardımcı olur.

Beşinci aşamada ise Çorum Leblebisi üretimi Agentic AI dönemine geçebilir. Yapay zekâ ajanları hedef belirleyen, plan yapan ve süreçleri takip eden dijital çalışma arkadaşlarıdır. Üretim ajanı günlük kapasiteyi planlayabilir, kalite ajanı ürün standartlarını izleyebilir, stok ajanı hammadde ihtiyacını tahmin edebilir ve satış ajanı pazar taleplerini analiz edebilir.

2030 yılında hedef, tamamen insansız fabrikalar oluşturmak değil insan ustalığını yapay zekânın hesaplama gücüyle birleştiren “artırılmış üretim modeli” geliştirmektir. Çorum Leblebisinin gelecekteki rekabet avantajı daha fazla üretmekten değil, daha akıllı üretmekten geçecektir.

Yapay zekâ, ustanın deneyimini koruyan, geliştiren ve gelecek nesillere aktaran dijital bir hafıza olacaktır.

Bu nedenle “Çorum Leblebisi 2030 Vizyonu”, bir teknolojik dönüşüm projesinden daha fazlasıdır. Anadolu’nun yüzlerce yıllık üretim kültürünün yapay zekâ çağında yeniden yorumlanmasıdır.

Geleceğin güçlü markaları, geçmiş bilgisini geleceğin teknolojisiyle yeniden tasarlayanlar olacaktır.