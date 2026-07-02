Ey Kuzey Atlantik Paktı üyeleri;

Kuruluşunuz insanın ve toplumların doğasına aykırıydı, insan ve doğa yıkımına neden oldunuz.

(Maden şirketleriniz ve yerli ortaklarıyla ülkemde Kazdağları, Artvin, Sinop, Muğla-Akbelen, Rize ve diğer bölgelerde doğayı tahrip ettiniz.)

Suçlusunuz.

Varlığınız yeryüzünde toplumlara cehennem yaşatmaktı, yaşattınız.

Suçlusunuz.

Hedefinize aldığınız her ülkeyi çökerttiniz.

Suçlusunuz.

Yeraltı-yerüstü tüm zenginliklerine el koydunuz.

Suçlusunuz.

Kuruluşunuzdan beri kürenin her köşesinde çıkarlarınıza uymayan devletleri yıktınız.

(Örnek mi istiyorsunuz; Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Şili, Panama, Nikaragua, Venezuela, Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Filistin…. egemenliğinize karşı koyan hemen hemen bütün ülkeler).

Irak, Libya, Venezuela petrolleri artık ABD’ye akıyor.

Suçlusunuz.

Hedef ülkelerdeki baskıcı, despot yönetimleri desteklediniz, halkları yoksullaştırdınız.

Suçlusunuz.

Hedef ülkelerde demokrasiyi, cumhuriyetleri yerle yeksan ettiniz.

Suçlusunuz.

Hedef ülkelerde insan haklarını hiçe saydınız, yürütülen baskı ve işkenceli darbelere açık/gizli destek verdiniz. 1971, 1980’de sizin çocukların gerçekleştirdiği idamlı/infazlı kanlı cuntalarınızı unutmuyoruz.

Suçlusunuz.

Hedef ülkelerde toplumcu, cumhuriyetçi, laik, demokrat yöneticileri ya kurşunladınız ya tutsak edip idam ettiniz, ya da sözde yargılamayı bekliyorsunuz. (Şili’de Allende’yi infaz ettiniz, Venzuela’nın seçilmiş başkanı Maduro’yu bir operasyonla tutukladınız.)

Suçlusunuz.

Hedef ülkelerde finans-kapital ablukasıyla yoksulluğu çoğalttınız, insanları açlığa ve sefalete sürüklediniz.

Suçlusunuz.

Böl, parçala yönet mekanizmanız sürekli işledi; ülkeleri kuzey/güney, doğu/batı adlarıyla ikiye, üçe böldünüz.

Suçlusunuz.

Sömürdüğünüz, soyduğunuz ülkelerin zenginliklerini, iş güçlerini önce köle ederek, sonra ikili anlaşmalarla kendi ülkelerinize taşıdınız, görkemli şatolar, yapılar kurdunuz. Bu yapılarınızın harcında Lumumba’nın, Che’nin, Allende’nin, Koreli, Vietnamlı, Kamboçyalı, Bosnalı yoksulların kanı var)

Suçlusunuz.

İran’da politikalarınızın aksine toprak reformunu dillendiren, petrolü millileştiren Muhammed Musaddık’ı darbeyle başbakanlıktan aldınız, 1967’de ölünceye dek ev hapsinde çürüttünüz.

Suçlusunuz.

Küba’da diktatör Batista’yı deviren Castro ve Che önderliğindeki Küba halkına karşı açtığınız savaşı işgal boyutuna taşıdınız, binlerce insanın ölümüne neden olarak Küba’dan kovuldunuz. Günümüzde Trump’ın hedefine koyduğu adayı işgal planları yapıyorsunuz.

Suçlusunuz.

Endonezya, Panama, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, Grenada açık/gizli işgalinizde, ülkesini savunan yurtseverler işkence tezgâhlarınızda can verdi.

Suçlusunuz.

1 milyon insan öldürerek işgal ettiğiniz Irak’ı üçe böldünüz, petrolüne el koydunuz, Saddam Hüseyin’i idam ettiniz.

Suçlusunuz.

Yeryüzünün en kıymetli petrolüne sahip Libya’yı işgal ettiniz, üçe böldünüz, petrolüne el koydunuz, ajanlarınızla ve kışkırttığınız insanlarla Kaddafi’yi linç ettirdiniz.

Suçlusunuz.

Hedef ülkelere ‘medeniyet götürdük’ söylemiyle sömürgeci anlayışlarınızı dayattınız. Medeniyetiniz kolonileştirme, yeni/yarı sömürgeleştirmeydi, militarist gücünüze direnemeyen ülkeler boyun eğdi, denetiminize girdi.

Suçlusunuz.

Siyonist cani Netanyahu Gazze’de Filistinli soykırımı yaşattı, yaşatıyor; İsrail’e silah verdiniz, katliamı seyrettiniz, seyrediyorsunuz.

Suçlusunuz.

Siyonist cani Lübnan’ı yutuyor sizin silahlarınızla, alttan alta destekliyorsunuz.

Suçlusunuz.

Sizin kadar cani Molla yönetimindeki İran’ı işgale kalktınız, Mollalar direnince ateşkes imzalamak zorunda kaldınız, buna bile uymadınız. Vietnam’da yaşadığınız yenilgiyi 21. Yüzyılda Mollalar yaşattı size. Tahran’da bombaladığınız ilkokulda 165 öğrenciyi katlettiniz, halkı yoksulluğa ittiniz. İttifak üyeleriniz işgal girişimine katılmasa da seyretti. Bu da suça ortaklıktır; durdurmak yerine sessiz kaldılar.

Suçlusunuz.

Günümüzde küresel enerji kaynaklarını ve yollarını, nadir elementleri denetiminiz almak için çevirdiğiniz oyunları görüyoruz.

Suçlusunuz.

Ajanlarınıza kurduttuğunuz, iş savaş ortamı oluşunca yok edermiş gibi yaptığınız ancak yaşamalarına göz yumduğunuz veya iktidara getirdiğiniz TALİBAN, İŞİD, EL NUSRA, HTŞ gibi cinayet şebekeleri kadar suçlusunuz.

Ankara’da gelişinizi protesto eden yüzlerce insan sizin yüzünüzden tutuklandı veya gözaltında.

Ülkelerin, ülke halklarının kalbine odaklanmış küresel çapta hançersiniz.

Ülkemde zirve yapmanız bir talihsizlik.