Bir zamanlar dünyanın en değerli şirketleri petrol şirketleriydi. Daha sonra onların yerini veri şirketleri aldı. Bugün ise yeni bir ekonomik dönüşümün eşiğindeyiz. Görünen o ki geleceğin en değerli varlığı ne petrol olacak, ne de veri. Asıl rekabet, insanlar, kurumlar ve yapay zekâ sistemleri arasında kurulan güvene dayalı bağlantılar üzerinde şekillenecek.

Yaklaşık yirmi yıldır dijital dünyanın hâkim ekonomik modeli Dikkat Ekonomisi (Attention Economy) olarak adlandırılıyordu. Bu modelin temel varsayımı oldukça basitti. İnsanların zamanı sınırlıdır ve dikkatleri kıt bir kaynaktır. Bu nedenle ekonomik değer, insanların dikkatini ne kadar uzun süre çekebildiğinizle ölçülmeye başlandı.

Arama motorları, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve haber portalları aynı hedef doğrultusunda hareket etti. Kullanıcının ekranda geçirdiği süreyi artırmak. Tıklamalar, beğeniler, yorumlar, izlenme süreleri ve paylaşım sayıları dijital çağın yeni para birimine dönüştü.

Bu durumun ortaya çıkmasının güçlü gerekçeleri vardı. İnternet çağında içerik üretmenin maliyeti hızla düştü. Milyonlarca kişi aynı anda içerik üretmeye başlayınca kıt olan şey bilgi değil, insanın onu tüketebilecek zamanı hâline geldi. Nobel ödüllü iktisatçı Herbert Simon yıllar önce bunu öngörmüş ve "Bilgi bolluğu dikkat kıtlığı yaratır" demişti. Gerçekten de dijital çağın en büyük rekabeti, insanların birkaç saniyelik dikkatini kazanabilmek üzerine kuruldu.

Ancak dikkat ekonomisinin önemli yan etkileri de ortaya çıktı. Platform algoritmaları çoğu zaman öfke, korku, şaşkınlık ve kutuplaşma yaratan içerikleri ödüllendirdi. Çünkü güçlü duygular daha fazla etkileşim üretiyor, daha fazla etkileşim ise daha fazla reklam geliri anlamına geliyordu. Sonuçta dijital dünyanın önemli bir kısmı, insanların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre yakalamaya çalışan sistemlere dönüştü.

Bugün ise yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Bu yeni dönemin adı giderek daha fazla Bağlantı Ekonomisi (Connection Economy) olarak anılmaya başladı.

Bağlantı ekonomisinin temel varsayımı dikkat ekonomisinden oldukça farklıdır. Bu modelde değer, insanların dikkatini kısa süreliğine ele geçirmekten değil, uzun vadeli güven ilişkileri kurabilmekten doğar. İnsanların kime güvendiği, hangi topluluklara ait olduğu ve hangi ağların parçası olduğu ekonomik değerin belirleyicisi hâline gelir.

Bağlantı ekonomisinin yükselmesinin de güçlü gerekçeleri bulunmaktadır. Çünkü yapay zekâ çağında içerik üretmek artık çok ucuzdur. Birkaç yıl önce günler sürebilecek bir rapor, bir görsel veya bir video bugün dakikalar içinde üretilebilmektedir. Sorun artık içerik eksikliği değil, içerik fazlalığıdır.

Bu nedenle insanlar giderek daha fazla filtreleme mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Kimin ürettiği, neden ürettiği ve ne kadar güvenilir olduğu her zamankinden daha önemli hâle gelmektedir. Gelecekte insanların en değerli sermayesi bilgi birikiminin yanı sıra, güvenilir ilişki ağları olacaktır.

Peki bu dönüşümün arkasındaki temel güç gerçekten yapay zekâ mıdır?

Cevap hem evet hem hayırdır.

Aslında dikkat ekonomisinin sınırlarına ulaşması yapay zekâdan önce başlamıştı. İnsanlar reklam yorgunluğu yaşamaya, sonsuz içerik akışından sıkılmaya ve dijital gürültüden uzaklaşmaya başlamıştı. Yapay zekâ bu süreci başlatmadı ancak olağanüstü bir hızlandırıcı görevi gördü.

Bugün üretken yapay zekâ sistemleri saniyeler içinde milyonlarca metin, görsel ve video üretebilmektedir. Bu durum içerik üretiminin maliyetini tarihte görülmemiş ölçüde düşürdü. İçeriğin ucuzladığı bir dünyada değerli olan şey artık içeriğin kendisi değil, o içeriğin bağlamı, güvenilirliği ve ilişki ağıdır.

Başka bir ifadeyle yapay zekâ, dikkat ekonomisinin temel mantığını aşındırmaktadır. Çünkü herkesin içerik üretebildiği bir ortamda görünür olmanın yolu daha fazla ortada görünmek değil, daha güçlü bağlar kurmaktır.

Önümüzdeki yıllarda şirketlerin rekabet avantajı yalnızca daha büyük modeller geliştirmekten veya daha fazla veri toplamaktan kaynaklanmayacaktır. Asıl farkı, müşterileriyle, çalışanlarıyla, iş ortaklarıyla ve hatta yapay zekâ sistemleriyle kurdukları ilişkilerin kalitesi belirleyecektir.

Sanayi toplumunda sermaye “fabrikalardı”. Bilgi toplumunda sermaye “veriydi”. Yapay zekâ çağında ise en değerli sermaye “güvene dayalı bağlantılar” olabilir.

Belki de önümüzdeki dönemin en önemli sorusu artık şu olmayacaktır:

"İnsanların dikkatini nasıl çekerim?"

Yeni soru çok daha farklıdır:

"İnsanlarla, kurumlarla ve yapay zekâ sistemleriyle nasıl kalıcı ve güvene dayalı bağlar kurabilirim?"