Yapay zekâ alanında son birkaç yıldır yaşanan gelişmeler, devletlerin gelecek stratejilerini de kökten değiştirmeye başladı. Dün ülkelerin gücü doğal kaynakları, enerji rezervleri veya sanayi üretim kapasiteleriyle ölçülüyordu. Bugün ise bunlara yeni bir unsur eklendi. “Yapay zekâ ekosistemine hâkim olabilme yeteneği”. Bu dönüşümde giderek daha sık duyduğumuz bir kavram yer alıyor. Egemen Yapay Zekâ (Sovereign AI).

Egemen Yapay Zekâ, bir ülkenin verisini, hesaplama altyapısını, büyük dil modellerini, bulut sistemlerini ve kritik dijital teknolojilerini kendi öncelikleri doğrultusunda geliştirebilmesi ve yönetebilmesi anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle bu kavram, dijital çağın "teknolojik bağımsızlığı" olarak tanımlanabilir.

Bugün birçok ülke neden milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımları yapıyor? Çünkü yapay zekâ artık kamu yönetiminden sağlık hizmetlerine, savunma sanayinden finans sektörüne, bilimsel araştırmalardan eğitim sistemlerine kadar hemen her alanda stratejik karar süreçlerini etkileyen temel bir altyapıya dönüşmüş durumdadır. Böylesine kritik bir teknolojide tamamen dışa bağımlı olmak ise uzun vadede önemli riskler doğurabilir.

Son dönemde bu konuda dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketlerinden NVIDIA, çip üreten bir firma olmanın ötesine geçerek ülkeler için "AI Factory" olarak adlandırılan ulusal yapay zekâ altyapıları kurmaya başladı. Bu yaklaşımın temel amacı, ülkelerin kendi verilerini kendi sınırları içinde işleyebilecekleri yüksek performanslı yapay zekâ merkezleri oluşturmalarına destek vermek. Yapay zekâ devasa hesaplama gücü, enerji altyapısı ve veri merkezi yatırımları gerektiren stratejik bir sanayi alanına dönüşüyor.

Benzer şekilde Avrupa Birliği, dijital egemenlik hedefi doğrultusunda güvenilir yapay zekâ, veri egemenliği ve yüksek başarımlı hesaplama altyapıları üzerine kapsamlı politikalar geliştiriyor. Amaç, Avrupa'nın yalnızca yabancı teknolojileri kullanan bir pazar değil; kendi yapay zekâ ekosistemini geliştiren güçlü bir üretici olması.

Orta Doğu'da ise dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, petrol sonrası ekonomiye hazırlanırken yapay zekâyı stratejik kalkınma politikalarının merkezine yerleştiriyor. Milyarlarca dolarlık GPU yatırımları, yeni veri merkezleri, ulusal yapay zekâ fonları ve Arapça büyük dil modelleri bu vizyonun somut örnekleri arasında bulunuyor.

Elbette bu yarışın en önemli aktörleri arasında ABD ve Çin yer alıyor. ABD, dünyanın en güçlü yapay zekâ şirketlerine ve araştırma üniversitelerine ev sahipliği yaparken; Çin ise kendi çiplerini, büyük dil modellerini ve ulusal yapay zekâ altyapısını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Aslında küresel rekabet, veri işleme kapasitesi ve hesaplama gücü üzerinden de şekilleniyor.

Türkiye açısından bakıldığında Egemen Yapay Zekâ konusu son derece stratejik bir önem taşıyor. Türkiye, güçlü üniversiteleri, genç nüfusu ve gelişen teknoloji girişimciliğiyle önemli bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir bir rekabet avantajına dönüşebilmesi için yapay zekâ teknolojileri geliştiren bir ekosistemin oluşturulması gerekiyor.

Bunun için Türkçeyi yüksek doğrulukla anlayabilen temel modellerin geliştirilmesi, yüksek başarımlı hesaplama merkezlerinin güçlendirilmesi, ulusal veri altyapılarının oluşturulması, enerji ve veri merkezi yatırımlarının artırılması, yapay zekâ alanında uzman insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi-kamu iş birliklerinin uzun vadeli bir stratejiyle desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Burada önemli olan nokta, Egemen Yapay Zekâ'nın dünyaya kapanmak anlamına gelmemesidir. Aksine amaç, küresel teknoloji ekosisteminin aktif ve güçlü bir parçası olurken kritik alanlarda karar verebilme kapasitesini koruyabilmektir. Nasıl ki enerji güvenliği, gıda güvenliği veya siber güvenlik ülkeler için vazgeçilmez stratejik alanlar hâline geldiyse, yapay zekâ da artık aynı düzeyde değerlendirilmektedir.

Önümüzdeki on yıl içinde ülkeler arasındaki rekabet "en büyük yapay zekâ modelini kim geliştirdi?" sorusuyla ölçülmeyecek. Asıl belirleyici olan; verisini kim yönetiyor, hesaplama gücünü kim kontrol ediyor, kendi dilini ve kültürünü dijital dünyada kim temsil edebiliyor ve yapay zekâyı ekonomik kalkınmanın hizmetine kim daha etkili biçimde sunabiliyor olacak.

Dijital çağın yeni güç haritası veri merkezleriyle, süper bilgisayarlarla, yapay zekâ modelleriyle ve nitelikli insan kaynağıyla çiziliyor. Egemen Yapay Zekâ da bu yeni haritanın en stratejik kavramlarından biri olarak, geleceğin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını belirleyecek temel unsurlar arasında yerini alıyor.