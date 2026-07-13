Türk halk şiiri geleneği, yüzyıllardır milletin sevinçlerini, acılarını, inancını ve direniş ruhunu sazla, sözle geleceğe taşımıştır. Bu geleneğin günümüzdeki güçlü temsilcilerinden biri olan Zeynel Abidin Şahin (Pir Abidin), şiirlerinde hem halkın sesini hem de gönlünün derinliklerini dile getiren bir halk şairidir.

“Gönülden Dile Dökülenler” adlı eserinde yer alan şiirler; koçaklama, güzelleme, toplumsal şiir ve tasavvuf gibi halk edebiyatının farklı damarlarını bir araya getiriyor. Şair, yalnızca duygu aktaran bir ozan değil; aynı zamanda yaşadığı çağın sorunlarını gören, sorgulayan ve umut aşılayan bir düşünce insanı olarak karşımıza çıkıyor.

CUMHURİYET SEVDASI VE AYDINLANMA İNANCI

Zeynel Abidin Şahin’in şiirlerinde Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve halk egemenliğine duyulan bağlılık güçlü bir şekilde hissedilir. “Duyun Atatürk” şiirindeki şu dizeler bunun açık bir örneğidir:

“Milletine kurdun Cumhuriyeti

Halkına vermiştin hakimiyeti”

Şair için Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; halkın kendi kaderine sahip çıkmasının adıdır. “Koştu Ata’ya” şiirinde ise aydınlık yarınlara duyulan özlem dile gelir:

“Aydınlık günlere meşale yaktı

Yeniden yetmişe koştu Ata’ya”

Bu dizeler, karanlığa teslim olmayan bir halk ruhunun şiire dönüşmüş hâlidir.

BATILA BOYUN EĞMEYEN BİR SES

Koçaklama geleneğinin güçlü izlerini taşıyan şiirlerinde şair, haksızlık karşısında susmayan bir tavır ortaya koyar:

“Pir Abidin boyun eğmez batıla”

Bu ifade, yalnızca bir meydan okuma değil; doğruluk ve adalet uğruna verilen mücadelenin özeti gibidir.

TASAVVUFUN GÖNÜL DİLİ

Zeynel Abidin Şahin’in şiir dünyasında tasavvuf önemli bir yer tutar. “Şah Merdan Ali” ve “Pirim Ya Ali” şiirlerinde Ehlibeyt sevgisi, insan-ı kâmil anlayışı ve gönül temizliği öne çıkar. Şair, inancı ayrıştırıcı değil birleştirici bir değer olarak görür; sevgi, hoşgörü ve hakikat arayışını şiirin merkezine yerleştirir.

ACININ İÇİNDEN GEÇEN BİR YÜREK

“Tükendim” ve “Kaderime Ağlarım” gibi şiirlerde ise insanın yalnızlığı, hasreti ve kırgınlığı dile gelir. Ancak bu şiirlerde bile karamsarlık mutlak değildir. Şair, yaşadığı acıları saklamaz; onları insan olmanın ortak tecrübesi hâline getirir.

“Üzülme Allah’ın dediği olur

Herkes ettiğini mutlaka bulur”

Bu anlayış, okuyucuya sabrı ve umudu anımsatır.

OKUYUCUYA VERDİĞİ MESAJ

Şairin kendi önsözünde dile getirdiği gibi, amacı yalnızca şiir yazmak değil; “güzelliği, doğruluğu ve iyiliği ilke edinmiş bir yaşam anlayışını” paylaşmaktır. Onun şiirlerinden süzülen en önemli mesaj şudur:

İnsan umudunu kaybetmediği sürece yolunu da kaybetmez.

Doğruluk, sevgi ve mücadele; insanı ayakta tutan en büyük güçlerdir.

SONUÇ OLARAK

Zeynel Abidin Şahin, halk şiirinin köklerinden beslenen; Cumhuriyet sevgisini, toplumsal duyarlılığı, tasavvufî derinliği ve insani duyguları aynı potada eriten bir halk ozanıdır. Onun dizelerinde bazen bir yiğidin haykırışı, bazen bir dervişin duası, bazen de kırılmış bir gönlün sitemi duyulur.

“Gönülden Dile Dökülenler”, yalnızca şiirlerden oluşan bir kitap değil; bir eğitimcinin, bir halk şairinin ve hayatın içinden geçmiş bir insanın gönül defteridir. Bu eser, okuyana hem geçmişin sesini hatırlatır hem de geleceğe umutla bakma cesareti verir.

Zira gerçek halk şiiri, sadece okunmaz; hissedilir.