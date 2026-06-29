9 Mayıs 2026 tarihinde 102 yaşında kaybettiğimiz “Çorum’un Yaşayan Efsanesi” Dr. Rifat Patır’la tanışıklığım çok eskilere dayanır.

Kendisiyle Kartal Tepe’de ilk röportajı ben yapmıştım. O’nunla ilgili ilk kitap da benim imzamı taşır: Bir Eski Zaman Şövalyesi…

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Yıllarca, merhum Dr. Sedat Terlemez öncülüğünde, Rifat Abi’nin ev sahipliğinde müzik dolu “erfene” gecelerini paylaştık. Erfene, masrafları ortaklaşa karşılanan yemekli buluşmalara deniyor. Bizim yemekleri, her defasında iki kişi üstlenirdi.

Birkaç kez, dönemin Çorum Valisi Atıl Üzelgün de katılmıştı.

Neresinden baksanız en az çeyrek asır geçmiş üzerinden.

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Rifat Abi için birkaç kez de “yaş günü” partisi düzenlemiştim.

O kadar çok anım var ki…

Bir de “kiraz”…

Bahçesindeki kirazlar olgunlaşınca mutlaka davet ederdi.

Yeğeni, sevgili kardeşim Nihat Malatyalı da, O’nun ardından dayısının bu geleneğini bozmadı ve çalışma arkadaşlarımla birlikte “dalından kiraz yemeye” davet etti.

Cumartesi günü öğleden sonra, Selda Fındık, Aliye Öncel ve köşe yazarımız Fatma Nilüfer Yalçınkaya, bir de oğlum Onur’la birlikte gittik.

Rifat Abi, her davet ettiğinde özel olarak yemek hazırlatırdı.

Nihat Malatyalı’nın eczacı eşi Oya Malatyalı da, Rifat Abi’nin emektarı Gülcan’ın da katkılarıyla öyle bir sofra hazırlamış ki, Çorum Barajı manzaralı harika evlerinin önünde akşama kadar keyifli bir sohbet ortamı yaşadık.

Çorum’un efsanesini “kiraz”la andık.

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Aziz Nesin buna “Üçüncü boyutta yaşamak" derdi.

İnsanın sadece fiziksel varlığıyla ve bugünüyle sınırlı kalmaması, güzellikler üreterek zamanın ötesine geçmesi, eserleriyle, anılarıyla yaşaması anlamına…

Dr. Rifat Patır, koca bir şehrin anılarında yaşıyor, bu kesin…

Nur içinde yat Rifat Abi.

Dr. Rifat Patır…Fiziki varlığı aramızda değil, ama Çorumlu hemşehrilerinin belleğinde, anılarında yaşamaya devam ediyor…

Merhum Dr. Rifat Patır’ın Hollywood platolarından esinlenerek yaptırdığı, Çorum Barajı’nı tepeden gören ünlü kır evinin önünde…