*** Arca Çorum FK Başkanı ve şirket sahibi Savaş Balçık, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın’ın sorusu üzerine, “Çorum’un havalimanını da biz yapacağız” dedi. Bu haber, internet haber sitemizden en kısa süre içinde kamuoyuna duyuruldu. Ne var ki, teknik bir hata nedeniyle, dünkü gazetemizde yer alamadı. Bunun için herkesten özür diliyorum.

*** Önemi dolayısıyla, ben bu konuda yapacağım değerlendirmeyi ve Savaş Balçık’a şükran ifadelerimi zaten bugüne bırakmıştım.

*** Sürekli okurlarımız biliyorlar; sanayileşen ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan Çorum’un kendi havalimanına sahip olması gerektiğini savunanların başında, iş insanı Ahmet Ahlatcı ile naçizane ben geliyorum. 56 yıllık meslek hayatım boyunca, önemli yatırım ve hizmetler için cansiperane kamuoyu oluşturmaya çalışmamın yanında, Çorum’a bir çivi çakanı da avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım.

*** Çorum Havalimanı konusunun 1990’lı yıllardan beri en yakın takipçisiyim. Son yıllarda Çorum’un havalimanı talebinin ne kadar haklı olduğunu savunan yüzlerce yazı yazdım. Ama, ülkemizde isabetsiz bazı havalimanı yatırımları gerekçe gösterilerek, fatura Çorum’a çıkarıldı. Oysa, aynı isabetsiz yatırımlar bu süreçte de devam edip gitti.

*** Yarım kalan Çorum Havalimanı inşaatı bitirilinceye kadar “kısa vadeli” çözüm olarak Merzifon Askeri Havaalanı’nın sivil uçuşlara açılması konusunda tüm çabayı da, Amasya’nın, Merzifon’un haberi bile yokken Çorum olarak biz göstermiştik. Ama, meğer kendi ayağımıza sıkmışız! Yıllar yılı Ankara’nın inadını kıramadık ve Çorum Havalimanı’nı devletin gündemine aldıramadık.

*** Oysa, Çorum sanayileşmede, ihracatta, futbolda, tarih ve kültür zenginliklerinde Türkiye’nin süper liginde bulunuyor ve gerek bölge, gerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için kendi havalimanına mutlak ihtiyaç duyuyor. Ortaya koyduğu enerji ile, hızlı tren ve havalimanı avantajlarını da yakaladığında, bölgesini de uçuşa geçireceğini herkese kanıtlıyor.

*** Arca Savunma ve Balkar İnşaat firmalarının Çorum’a girişleri, Ahlatcı Holding’le sağlanan ivmeyi daha da güçlendirdi. Savaş Balçık’ın “havalimanı” müjdesi ise Çorumlu’nun moral motivasyonunu tavana çıkardı.

*** Sayın Balçık’a tüm hemşehrilerim adına da şükranlarımı sunuyor, coşkuyla, inançla “Yürüyelim arkadaşlar!” diyorum.