Bundan tam 15 sene önce 6 Ekim 2011’de dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple’nin kurucusu dâhi insan Steve Jobs’un 56 yaşında kanserden ölmesine çok üzülmüştüm. O büyük dehayı, ölmeden önce bütün insanlığa vasiyet babında söylediği ibretlik sözleriyle anmak istiyorum.

Steve Jobs 1955 tarihinde San Francisco'da dünyaya geldi. Amerikalı Carole ve

Suriye asıllı Profesör Abdulfattah John Jandali'nin oğludur.

Sonraları Paul Jobs ve Clara Jobs çifti tarafından evlat edinilmiştir.

Lise eğitiminden sonra 1976 senesinde arkadaşı Wozniak’la beraber Jobs ailesinin garajında Apple Computer Co.'yu, kurdular. Apple elma demektir.

Simgesi ısırılmış elma olan Apple, bugün dünyanın en değerli teknoloji şirketi olup piyasa değeri 785 milyar dolardır.

DÂHİ İNSAN STEVE JOBS ÖLMEDEN ÖNCE ŞUNLARI SÖYLEMİŞ:

İş dünyasında başarının zirvesine ulaştım. Başkalarının gözünde, benim hayatım başarının somut bir örneğidir. Ancak, işi bir tarafa bırakırsak, çok az keyif aldım. Sonunda, zenginlik alışık olduğum hayatın sadece bir unsuru.

Şu anda, hasta yatağımda yatıyorken bütün hayatımı hatırlıyorum.

Anlıyorum ki, tüm gurur duyduğum tanınma ve zenginlik solgun ve yaklaşan ölümün yüzünde anlamsızlaşıyor. Karanlıklarda, yaşam ünitesinden gelen yeşil ışıklara bakıyor ve mekanik uğultularını duyuyorum.

Ölümün yaklaşan çizgilerinde tanrının nefesini hissediyorum. Şimdi biliyorum, bir ömür boyu biriktirdiğimiz zenginlik bitecek. Bundan daha önemli şeyler olmalı. Belki ilişkiler, belki sanat, belki de gençlik günlerimizin hayalleri.

Hiç durmadan zenginliğin peşinden gitmek, kişiyi benim gibi şaşırmış birisine çevirir. Tanrı bize, herkesin kalbindeki sevgiyi hissetmek için duygular vermiştir. Zenginlikle gelen yanılsamalar değil.

Hayatım boyunca kazandığım serveti birlikte götüremiyorum.

Ne götürebiliyorum, sadece aşkla çöktürülmüş anılar. Gerçek zenginlik sizi takip edecek, eşlik edecek, güç verecek ve devam etmeniz için ışık verecektir.

Hayatın sınırı yoktur. Nereye gitmek istiyorsanız gidin. Ulaşmak istediğiniz en üst noktaya ulaşın. Bu tamamen sizin kalbinizde ve ellerinizdedir.

Dünyadaki en pahalı yatak nedir? "Hasta yatağı"

Birisini arabanızı kullanmak için, para kazandırmak için işe alabilirsiniz, fakat hastalığınızı taşıyacak birisini bulamazsınız.

Kaybedilen şeylerin telafisi olabilir.

Fakat kaybolduğu zaman bulunamayan bir tek şey var "hayat".

Ameliyata giden birisi, henüz bitiremediği bir kitap olduğunun farkına varır: "Sağlıklı Yaşam Kitabı". Şu anda hayatın hangi evresinde olursak olalım, zamanla, perde iniyorken onunla yüzleşeceğiz.

Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza değer verin. Kendinize iyi bakın.

*

Toprağı bol olsun Steve Jobs’un. Jobs, Apple ile bütün dünya insanlarının hayatına dokunduğu için Allah onu mutlaka cennetine almıştır diye düşünüyorum..

Sizler de hayatınıza ve sağlığınıza dikkat edin. Neşeli arkadaşlar edinin.

Öğrenmeyi sürdürün. Okuyun, yazın, müzik dinleyin, spor yapın, el işleriyle uğraşın. Bilgisayar öğrenin, toprakla uğraşın. Beyniniz sürekli çalışsın. Boş zihin şeytanın oyun alanıdır. Modern şeytanın adı da Alzheimer'dir.

Allah kimseye göstermesin. Şimdi bir dörtlüğün sırasıdır.

Zamanı mayaladım, sırrına ermek için,

Hikmeti sorguladım, vahdete ermek için,

Dediler” ölmeden ölmektir vahdetin yolu”

Vazgeçtim oyalandım dünyayı görmek için…(Mehmet Özata)

Ağlayarak gelmişim, gülerek gitmeliyim,

Kainatın, dünyanın sırrına ermeliyim,

Bir ömür yetmez bana, bin ömürdür dileğim,