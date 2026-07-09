Ata sözleri ve güzel sözleri çok severim. Milyonlarca senedir insanların yaşamında düşünce ufkunda şekillenmiş, önce nakille, sonra yazıyla bizlere kadar gelmiş inci taneleridir güzel sözler.

1-Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. (Nâzım Hikmet)

2-Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlak ciddi yapar. (F.Bacon)

3-Eğer hayatımızı ve çabalarımızı düşünürsek yaşayış ve arzularımızın öteki insanların varlığına bağlı olduğunu görürüz. Herkesin kıymetini bilmeliyiz. (Einstein)

4-Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. (Foster Wood)

5-Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)

6-Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir.” (M. Kemal Atatürk)

7-Ay doğmuyorsa yüzüne / Güneş vurmuyorsa pencerene / Kabahati ne güneşte ne ayda ara / sen gözlerindeki perdeyi arala.

8-Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışın.

9-En tehlikeli insanlar, büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır.

10-Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim, kocası ölene dul derler.

Evladı ölene hiçbir şey diyemezler, çünkü o acıyı isimlendiremezler.

11-Türk ol, Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol; ne olursan ol, vatan haini olma.

12-Bu dünyadan gider olduk, / Kalanlara selam olsun,

Bilmeyen ne bilsin bizi / Bilenlere selam olsun… (Yunus Emre)

13-Sular hep aktı geçti / Kurudu vakti geçti, / Nice Şah, nice Sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir / Her gelen baktı geçti… (Yunus Emre)

14-Karacaoğlan der ki, bakın olana / Ömrümün yarısı gitti talana,

Sual eylen bizden evvel gelene / Kim var imiş biz burada yoğ iken?

15-Ben Adem’den evvel çok geldim gittim / Yağmur olup yağdım, ot olup bittim,

Bülbül olup Firdevs bağında öttüm, / Bir zaman gül için hârâ düş oldum…

(Esrar Dede / Merzifon’lu Sıtkı Baba)

16-Vardım ileriye döndüm geriye, / Ben de şaştım sarındığım deriye,

Kendime rastladım varsam nereye/ Evvel, âhir, sonlu, sonsuz benimdir.

(Sefil Selimi)

17-Aşk beni arif etti / İnceltti zarif etti / Ben aşkı bilmezdim/ Aşk beni tarif etti.

(Mevlana)

18-Hep O’dur, var olan da, yok olan da / O’dur kaynağı acının da, kıvancın da,

Yok görecek göz sende yoksa görürdün / Baştan ayağa O var senin varlığında.. (Mevlana)

19-Sanma bu sözleri her insan anlar / Kuş dilidir bunu Süleyman anlar,

Bu sırr-ı müphemi arifan anlar / Çünkü cahillerden pinhan eyledik…

20-Bizleri yarattın anladık seni / Yerlerde göklerde aradık seni,

Allah’ın evi gönüldür dediler, / Gönüller yaparak yaşadık seni…(Mehmet Özata)

21-Köy Enstitülerin duvarında “Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz.” yazar.

22-Anne ve babanızı Huzur Evine götürürken çocuğunuzu da yanınıza alın ki, yolu öğrensin.

23-Köy kızlarını 12 yaşlarında evlilikten, ahırdan, tarla işlerinden kurtarıp öğretmen yapan sistemin adıdır Köy Enstitüleri.

Ben bir dağ yeliyim kuşkulu korkak,

Sen ölümsüz ikili torum toprak,

Bulut bulut kaçmak isterken sizden,

Yağmur yağmur geri döndüm ağlayarak (Anonim)