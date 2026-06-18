Eski Yunanistan’da tanrı Apollon’un oğlu Asklepios Sağlık ve Hekimlik Tanrı’sıdır. Asklepios, tabiatın sırlarını ve ölüleri diriltmeyi öğrenir. Bunu haber alan tanrıların babası Zeus ondan korkar ve yıldırımlarıyla Asklepios’u öldürür.

Asklepios’un cansız bedeni göğe yükselir. Efsaneye göre Zeus Asklepios’u yıldırımlarıyla öldürdüğü sırada Asklepios’un yazmakta olduğu reçete oradaki bir otun üzerine düşmüş, yağan yağmurla kağıttaki yazı toprağa karışmıştır.

Yazı ile toprağın buluşmasından her derde deva “Sarımsak” meydana gelmiştir.

Asklepios’un tapınaklarına Asklepion denir. Bergama’daki Asklepios tapınağı M.Ö 4. yüzyılın ortalarında kentin dışında Geyikli Dağının yamaçlarında, kuytu bir vadi içerisinde, şifa verdiğine inanılan su kaynaklarının bulunduğu düzlükte kurulmuştur. Kuruluş efsanesine göre, saygın bir kişi ve aynı zamanda Pergamon’un ilk Prytan’ı olan Arkhias, Yunanistan’da avlandığı sırada ayağından yaralanır.

Tedavisi Yunanistan’ın en ünlü Epidauros Asklepieion’unda yapılır. Tedavi sonucu iyileşen Arkhias, sağlık tanrısına şükranlarını sunmak için Epidauros Asklepios kültünün Bergama’da da kurulmasını sağlar.

Asklepios ilk çağın hastaneleridir. En büyüğü ve en ünlüsü Bergama’da bulunan Aesculape mabedidir. Burası şifalı su, kaplıca, fizik tedavi, temiz hava gibi tedavilerin yanı sıra telkin, eğlence ve müzik yoluyla tedavinin uygulandığı yerlerdir.

Roma’lı ünlü hekim Asclepiades burada psikolojik sıkıntıları olan hastalar için müzik terâpi uyguluyordu. Tarihi kayıtlarda, histeri hastalarının çoğunun flüt veya başka aletlerle tedavi edildiği Aesclupe’nin sağır hastaları trompetle tedavi etmeye çalıştığı yazılıdır. Rivayete göre Bergama’daki Asklepion tapınağının giriş kapısı üzerinde, “Bütün Tanrıların kutsiyeti için Asklepieion’a ölüm girmesi yasaktır” yazısı yer almaktaymış.

TRT ses sanatçısı Psikiyatr Doç. Dr. Adnan Çoban’ın Müzik Terapi kitabını okuyorum.

1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Adnan Çoban, aynı fakültede Psikiyatri ihtisasını tamamladı. Birçok hastane ve klinikte görev yaptı,

Travma sonrası stres bozukluğu bağımlılık, panik bozukluğu, fobiler, depresyon şizofreni, bipolar bozukluğu gibi ruhsal sorunlu hastalar üzerinde çalışmaktadır.

Ben de musiki sevdalı birisi olarak Adnan Çoban’ın “Müzik Terapi” kitabını severek okumaya başladım.

Adnan Çoban diyor ki: “Bilim, insanlığın ortak mirası, musiki ise ortak lisanıdır. İnsan var olduğu tarihten itibaren sesini, ahenk, armoni, estetik ve belli ölçüler içerisinde kullanmaya gayret etmiştir.

Toplumlar, kendi benliklerine ait melodi ve terennümleri biriktirip kuşaktan kuşağa aktararak “Millet” olma kavramının kültürel boyutunun çok önemli bir yönü olan musikilerini oluşturmuşlardır. Müzik terapi, insanlık tarihi boyunca pek çok hastalığın tedavisinde çok farklı formatlarda kullanılmıştır. Müzik terapi uygulamalarının evrensel, bilimsel ve etik sınırlar içinde yapılması son derece önemlidir.”

Özellikle son iki yıldır Pandemi nedeniyle evlere hapsolan gençler gerçek dünyadan iyice koptular. İnsan içine çıkmayan, insanlarla nasıl konuşulacağını bilmeyen sanal dünyanın çocukları korkarım şarjları bitince neslimizi kurutacaklar.

Bu yüzden bir eğitimci olarak, anne ve babaların çocuklarına sahip çıkarak, onlara iyi geleceğini düşündüğüm müzik terapiyle çocuklarını eğitmeye ve gerçek hayatın içine çekmeye çalışmalarını tavsiye ediyorum.

BİLGE BAADDİN

1-Sanal âlemin esiri olan ve insan içine çıkmayan çocuk annesine, “Beni internetten mi indirdin anne?” diyor. “Hayır” seni ben doğurdum oğlum” diyor.

2-Sanat ve müzik terapi çocuğun özgüvenini yükseltir, kendini ifade etmesini sağlar, zihnini açar ve hayata bakış açısını genişletir.

3-Ben her zaman yaşlılar gibi olgun düşünen gençlere, gençler gibi neşeli olan yaşlılara hayranımdır. Zaten neşeli olanlar hiçbir zaman yaşlanmazlar. (Çiçero)

4-Önemli olan sözler değil davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine sevgisini gösteren birine inanın. ( Erich Fromm)