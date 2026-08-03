12 Ağustos'ta gözler yine gökyüzüne çevrilecek! Gökyüzüne bakışımız değişti; hayranlığımız değişmedi.

Ağustos geldi.

Benim için yılın en sevdiğim aylarından biri.

Çünkü doğa, belki de en cömert zamanını yaşıyor. Bir yanda yazın olgunluğu, bir yanda yaklaşan sonbaharın ilk fısıltıları. Yaylalarda serinleyen geceler, sabahın ilk ışıklarıyla uyanan vadiler ve başımızın üzerinde peş peşe gerçekleşen gökyüzü olayları.

12 Ağustos 2026 da bunlardan biri olacak. Gündüz saatlerinde dünyanın bazı bölgelerinde Güneş tutulması yaşanırken, gece ise yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru en yoğun dönemine ulaşacak.

Türkiye'den tam Güneş tutulması izlenemeyecek olsa da, gece gökyüzünü süsleyecek meteorlar şehir ışıklarından uzak hemen her noktadan çıplak gözle görülebilecek. Üstelik Ay'ın yeni evreye yakın olması, bu yılki Perseid meteor yağmurunu son yılların en elverişli gözlem fırsatlarından biri haline getiriyor.

Ağustos bununla da sınırlı değil.

Bu ay; yaz göçüne hazırlanan kuşların hareketlendiği, Samanyolu'nun bütün ihtişamıyla görülebildiği, gecelerin biraz daha serinlediği ve doğanın, bakmayı bilenlere bütün güzelliğini cömertçe sunduğu bir zaman dilimi.

Belki de bu yüzden Ağustos'u hep biraz daha fazla seviyorum.

Çorum'da Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler için de güzel bir fırsat var. Şehir merkezinden biraz uzaklaşıldığında ışık kirliliğinin azaldığı birçok nokta gökyüzünü izlemek için oldukça elverişli. Çatak Tabiat Parkı, Sıklık Tabiat Parkı, Hitit Yolu, Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu üzerindeki yüksek rotalar ve yaylalar bu eşsiz gökyüzü şölenini deneyimlemek isteyenler için güzel alternatifler sunuyor. Mümkünse gün batımından önce gözlem yapılacak alana ulaşmak, hem çevreyi tanımak hem de gözlerin karanlığa uyum sağlaması açısından önemli. Çünkü bazen gökyüzünü görebilmek, sadece bakmakla değil; sabırla beklemekle mümkün oluyor.

Bugün Perseid meteor yağmurunu izlemek için gökyüzüne çevirdiğimiz başımızı, binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan Hititler de aynı gökyüzüne kaldırıyordu.

Ancak onlar için gökyüzü yalnızca yıldızların değil, tanrıların da diliydi. Ay'ın şekli, gök gürültüsü, yağmur ya da kuraklık; hepsi ilahi bir mesaj olarak yorumlanıyor, gökyüzündeki işaretler bereketin ya da felaketin habercisi kabul ediliyordu. Hitit çivi yazılı tabletlerinde göksel olayların dikkatle kaydedildiğini biliyoruz. Çünkü onlar için göğe bakmak, geleceği anlamaya çalışmanın bir yoluydu.

Bugün ise aynı gökyüzüne bilimle bakıyoruz. Perseid meteor yağmurunun, Dünya'nın Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz parçacıklarının atmosferde yanmasıyla oluştuğunu biliyoruz. Ay'ın evrelerini, gezegenlerin hareketlerini ve gök olaylarının nedenlerini anlayabiliyoruz.

Ama değişmeyen bir şey var.

İnsan, binlerce yıldır gökyüzüne bakıp hayran olmaya devam ediyor.

Gökyüzüne bakışımız değişti; hayranlığımız değişmedi.

Geçen yıl tam da böyle bir gecede Sıklık Tabiat Parkı'nda çocuklarla birlikte gökyüzünü izlemiştik. Yere serilen örtülerin üzerinde heyecanla kayan meteorları takip eden Elif, Beril, Aslı ve İdil, gördükleri her ışık izini küçük not defterlerine kaydediyordu. Belki de o gece en güzel manzara gökyüzü değildi; merak etmeyi unutmamış çocukların gözleriydi.

Parkta bizi sessizce karşılayan geyikler, gecenin huzuruna ayrı bir anlam katıyordu. Bir yanda ay ışığında görünen yaban hayatı, diğer yanda gökyüzünden süzülen meteorlar. O an insan, doğanın aslında tek bir bütün olduğunu daha iyi anlıyor. Gökyüzü, orman ve insan aynı sessizliğin içinde buluşabiliyor.

Belki de bu yüzden son yıllarda doğaya daha çok gidiyoruz. Kamp kuruyor, yürüyüşe çıkıyor, şehir ışıklarından uzaklaşıyoruz. Aradığımız yalnızca temiz hava değil; kaybettiğimiz bağı yeniden kurabilmek. Çünkü bazen insan, yeryüzünü anlayabilmek için önce başını gökyüzüne kaldırmak zorunda kalıyor.

Doğa bize hala şaşırma duygusunu hatırlatıyor.

Yeter ki ona zaman ayıralım.

Bu vesileyle küçük ama önemli bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Meteor yağmurunu izlemek için doğaya çıkacak herkesin güvenliği her şeyden önce geliyor. Araçlarımızı yol kenarına değil güvenli alanlara park etmeli, ateş kullanımında son derece dikkatli olmalı, mümkünse daha sağlıklı gözlem yapmak için ateş yakmamalı ve özellikle çadır içinde mangal ya da ateş yakmamalıyız. Karbonmonoksit gazı sessizdir; fark edilmeden can alabilir. Gökyüzünün büyüsünü izlerken, basit güvenlik kurallarını ihmal etmemek gerekir.

Geçen yıl meteor yağmurunu çocukların heyecanı, dost sohbetleri ve Sıklık Tabiat Parkı'nın huzurunda izlemiştik.

Bu yıl ise rotamız biraz daha farklı.

Şehir ışıklarından uzak, yaklaşık 1.500 metre rakımda, doğanın daha sert ama gökyüzünün çok daha cömert olduğu bir noktada, Kemal ağabey ile birlikte hem Perseid meteor yağmurunu gözlemleyecek hem de bu eşsiz anları fotoğraflamaya çalışacağız.

Belki saatlerce bekleyeceğiz.

Belki yüzlerce meteor göreceğiz.

Belki de yalnızca birkaç tanesi objektifimize yansıyacak.

Ama biliyorum ki o gece doğa yine bize anlatacak bir hikaye bırakacak.

Ben de o hikayeyi; çektiğimiz fotoğrafları, gözlemlerimizi ve yaşadığımız heyecanı hafta başını beklemeden hemen ertesi gün sizlerle paylaşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum.

Belki siz de 12 Ağustos gecesi başınızı gökyüzüne kaldırırsınız.

Kim bilir. Aynı meteoru, aynı anda, birbirimizi hiç tanımasak da birlikte izleriz.

Gökyüzünde buluşmak üzere…