Her mevsimin bir sesi, bir kokusu vardır. Sonbaharın sesi biraz daha alçak, biraz daha dingindir. Bu mevsim, doğanın insanı yavaşlamaya davet ettiği zamandır. Ben de o daveti kabul edip yola çıktım.

Bu hafta rotamı sonbaharın tüm tonlarını bir araya getiren Yeşilgöl’e çevirdim.

Daha Yeşilgöl’e varmadan yol boyunca dökülen yapraklar, sarı ve kahverenginin binbir tonuyla adeta bir tablo gibiydi. Gölün kıyısına vardığımda doğa tüm sadeliğiyle karşıma çıktı. Bu renkleri başka zaman göremezsiniz; kahverengiden sarıya, turuncusundan yeşiline kadar adeta görsel bir şölen.

Bir süre sadece yürüdük. Ne bir müzik, ne bir konuşma… Sadece doğanın kendi sesi. Yaprakların hışırtısı, kuşların arada sırada duyulan cıvıltısı, uzaktan gelen su sesi... İnsan böyle anlarda aslında ne kadar gürültülü yaşadığını fark ediyor. O sessizliğin içinde zaman yavaşlıyor, düşünceler sadeleşiyor. Uzun zamandır bu kadar sakin ve huzurlu bir pazar günü geçirmemiştim.

Yeşilgöl’den sonra rotamı Oğuzlar’a çevirdim. Belediyenin işlettiği Altınkoz Restoran, göl gezisinin ardından nefes almak için ideal bir durak oldu. Masanızdan görünen manzara, biraz önce yürüdüğünüz ormanın devamında bir sürpriz gibiydi. Su, yansımasını öyle berrak yansıtıyor ki, gökyüzüyle yer birbirine karışıyor. Mavinin her tonu oradaydı. Kahverengi ne kadar güzelse mavi de o kadar güzeldi. Hafif bir esintiyle yüzeye vuran dalgalar, sanki renkleri birbirine harmanlıyor.

Çayın buharı yüzümüze vururken, karşınızda altın sarısı yaprakların rüzgârla dans edişini izlemek, günün tüm yorgunluğunu alıyor. Samimi bir ortam, sessiz bir müzik ve doğanın hala solmayan renkleri…

Havalar hala güzel, yollar açık, sonbaharın renkleri ise her geçen gün biraz daha soluyor. Bu mevsimin, bu tonların tadını çıkarmak için belki de son haftalardayız.

Bir günlüğüne de olsa şehirden uzaklaşıp doğanın temposuna ayak uydurun. Göl kenarında kısa bir yürüyüş, ardından Oğuzlar’da sakin bir öğle molası… Sonbaharın son armağanlarını görmek için bundan daha güzel bir fırsat olmayabilir.

Doğayı sevmek bazen sadece izlemektir. Bu hafta sonu biraz izleyin.

Gitmek İsteyenlere Bilgi:

Yeşilgöl, Çorum’un Laçin ilçesi sınırlarında yer alıyor. Kaymakamlık verilerine göre gölet ve çevresiyle birlikte yaklaşık 4,5 hektarlık bir alana sahip. Laçin merkezine 3 kilometre, Çorum şehir merkezine ise yaklaşık 30 dakika mesafede. Tabi göl olmasına rağmen proje kapsamında düzenlemeler yapılmış; sazlıklar temizlenmiş, taban alanı genişletilmiş. Mesire alanı, yakınlardaki şelale suyu ve yağmur sularıyla besleniyor. Göl çevresinde ahşap yapıda restoran ve kafeterya, çocuk oyun parkı, granit parke taşlı gezinti yolu, seyir amaçlı iskele, cami ve spor alanları bulunuyor.

Bir Sonraki Durak: Altınkoz Tesisi

Oğuzlar Belediyesi’nin işletmeciliğini yaptığı Altınkoz Tesisi, Oğuzlar Obruk Barajı kenarında yer alıyor. Oğuzlar merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, doğa ile iç içe konumu ve göl manzarasıyla keyifli bir mola noktası. Sessiz atmosferi, manzaralı oturma alanları ve yöresel lezzetleriyle günü tamamlamak için ideal bir durak.