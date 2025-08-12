Bu hafta doğaya gidemesem de biliyorum ki, başımı kaldırıp baktığımda o tanıdık huzur yine orada olacak. Her yıl Ağustos ayında gökyüzü bizlere eşsiz bir çok şölen sunuyor; bunlardan biri ise Perseid meteor yağmurları. Bu yıl 11-12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde görülebilecek bu doğa olayı, en yoğun anını 12 Ağustos gecesi yaşayacak. Karanlık ve yüksek bir noktadan izlemek, hem manzarayı hem de atmosferi çok daha büyülü hale getiriyor. Saatte ortalama 100 meteorun görülebildiği bu yağmurlar, çıplak gözle izlenebilecek kadar net ve etkileyici.

Benim için Perseid yağmurları sadece gökyüzü olayı değil; aynı zamanda dostlarla paylaşılan özel anların sembolü.

2023 özel izinle gittiğimiz Boğazkale – Hattuşa’da binlerce yıl öncesiyle aynı göğe bakmanın verdiği heyecan unutulmazdı. Bilindiği üzere Hititler’in başkenti Hattuşa, Çorum’un Boğazkale ilçesinde yer alan ve 1986 yılında UNESCO “Dünya Miras Listesi”ne alınan Hattuşa (Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyunca önemli bir merkez olmuştur. Bu efsane coğrafyada böyle bir ana şahit olmanın keyfi ise gerçekten tarifsizdi.

2024 yılında ise Çorum’un yüksek noktalarından ve merkeze yaklaşık 22 Km mesafede bulunan Çatak Tabiat Parkı’nda karaçam ağaçlarının arasında, gece serinliğinde, yıldızların dansına şahit olduk. Biraz daha dikkatli olunur, doğa ile bütünleşilir ise bazı ötücü kuşlar ve tavşanların da sizinle beraber bu gökyüzü şölenini izlediğini görebilirsiniz.

2025’te Perseid Meteor Yağmurunu Nerede İzleyeceğiz?

Bu yıl yine aynı dost grubuyla gökyüzünün altına toplanacağız, nerden izleyeceğimiz benim için de sürpriz olacak. Termoslarımız, sandalyelerimiz, tripodlarımız ve fotoğraf makinelerimiz hazır. Biliyorum ki yükseklerde açan yaban çiçekleri arasında, serin gece havasında bekleyeceğiz. İzleme noktası seçerken ışık kirliliği haritası üzerinden en uygun yeri belirleyeceğiz. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi tekrar belirtmek istiyorum çıplak gözle bile izlemek mümkün olacak.

Yıldız Kayması Neden Olur?

“Yıldız kayması” dediğimiz bu manzara, adının aksine yıldızlarla doğrudan ilgili değil. Aslında, kuyruklu yıldızların ardında bıraktığı toz ve küçük parçacıklar Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiğinde, atmosfere girerek sürtünme sonucu yanıyor. Biz de gökyüzünde kısa süreli, parlak ışık çizgileri olarak görüyoruz. Perseid meteor yağmurları adını Perseus takımyıldızı yönünden çıkıyormuş gibi görünmesinden alır.

Gökyüzü, her zaman bize kucak açıyor. Yıldız kayması dediğimiz o kısa parıltılar, evrenin bize göz kırpması gibi. Bazen dilek tutarız, bazen sessizce izleriz… O anlarda, karanlıkta hafifçe sallanan çiçek sanki yıldızların hikayesini dinliyor gibi olur. Belki de en güzeli, binlerce yıl öncesinden bugüne, aynı göğe bakmaya devam ediyor olmamız.



2025 Perseid Meteor Yağmuru: 12 Ağustos’ta Çorum’da Nereden ve Nasıl İzlenir?

Gece yarısından başlayıp şafak vaktine kadar devam edecek bu görsel şölen için izlemesi en keyifli yerlerin başında gelir Çatak Tabiat Parkı. Alan oldukça güvenli, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alanlar da mevcut. Yer seçiminde dikkat etmeniz gerekenler ise ışık kirliliğinden uzak, karanlık alanlar olmalıdır. Gözlerinizin karanlığa alışması için 20-30 dakika öncesinde hazır olmalı ve mümkünse yere serip üzerine uzanabileceğiniz örtüler götürmelisiniz. Kamp sandalyeniz, atıştırmalıklarınız hazır olsun.

Yönünüz kuzeye dönük olsun.

Siz de bu yıl Perseid meteor yağmurunu izleme fırsatı bulursanız, hislerinizi ve gördüklerinizi bizimle paylaşın. Belki de gökyüzüne bakarken hepimiz aynı yıldızın izini sürüyor oluruz.