*** “Gecenin en karanlık anı, şafağın sökmesine en yakın andır” sözü Victor Hugo’ya ait, biliyoruz. Karanlıkların kâbusa döndüğü zamanlarda, öyle sık sarılırız ki bu söze, daha doğrusu umuda…”Hadi az kaldı” deriz kendi kendimize, “biraz daha dişimizi sıkalım!”…

*** Geride bıraktığımız yıl, genellikle sıkıntılarla, hayal kırıklıklarıyla, acılarla geçmiştir. Umarız ki, gecenin en karanlığıdır bu, şafak sökmek üzeredir artık ve yeni yılla birlikte pek çok şey değişecektir.

*** Ülkemiz için de, yaşadığımız kent için de, birey olarak kendimiz veya ailemiz için de geçerli olabilir bu. Umuda sarılmak iyidir. Moral motivasyon, bir yerde başarının da anahtarıdır. Ama, ders almak ve tarihin tekerrür etmesine izin vermemek kaydıyla…

*** Toplumumuzun büyük çoğunluğu için “2025 iyi bir yıldı” deme olanağı var mı? Bence yok. Ama, “kötü bir yılı geride bıraktık, daha kötü bir yıla girdik” diye düşünenlere de katılmak istemem ben. Günlük yaşamımda hep tekrar ettiğim gibi, “umudu ve sevgiyi içimizde yaşatmayı sürdüreceğiz ve karanlıklar içinde aydınlığa doğru yürümekte olduğumuza inanacağız”…

*** Her yeni yıla girerken tekrarladığım bir hayalim var: “Sanayi kenti, barış, kültür-sanat, turizm kenti, eğitim-sağlık-spor kenti Büyük Çorum”…2026’ya bu bakımdan çok daha umutlu girdiğimi söylemek ve bu duygumu tüm hemşehrilerimle de paylaşmak isterim. Bu anlamda beni umutlandıran gelişmeler ise; başta hızlı tren projesinin tahmin edilenin çok üzerinde bir süratle ilerlemesi ve savunma sanayii adına çok büyük, muhteşem adımların atılması…

*** Artık kuşkumuz kalmadı ki Çorum “sanayi kenti” oluyor. Bir süredir adını fazla anmadığımız “havalimanı” kendiliğinden gelecektir, inanıyoruz. Çorumlu eğer aklını peynir-ekmekle yememişse, kültür-sanat ve turizm de sanayileşmeyi izleyecektir.

*** Bir faktör daha var: Çorum FK’nın bu sezon Süper Lig’e her zamankinden çok daha yakın oluşu…Güçlü bir parasal destek sağlandı, gerçekten iyi bir kadro kuruldu…Arzu edilen sonuçlar alınamamış olsa da, ara transferde bu kadro daha da güçlendirilecek ve sezonun ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alınacak, bunu kuvvetle umut ediyoruz ve inanıyoruz. Çorum’un tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer alması ise, Hitit uygarlığı ile, paha biçilmez tarihi değerleri ve kültür birikimi ile Çorum’un çok daha fazla tanınması anlamına gelecek.

*** “Büyük Çorum” benim için büyük bir hayaldi yıllar yılı; ama 2026’ya girerken “hayal”den “beklenti”ye dönüştü. Bunu ıskalayamayız artık. Iskalamamıza sebep olabilecekler çıkacaksa da, Çorum’u sevenlerin ortak iradesi, bu engelleri yıkıp geçecektir.

*** Yeni yılınız kutlu olsun.