*** Samsun’dan Mersin’e uzanan kuzey-güney hattı, Çorum’dan geçiyor, hatta en merkezi noktası Çorum, ama Marmara Bölgesi’nin aşırı yoğunluğunu azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca planlanan “mega endüstriyel bölgeler” projesinde Çorum anlaşılmaz bir biçimde es geçildi.

*** Belirlenen iller arasında Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya olmasa, “sanayileşen iller hariç tutuldu” diyeceğiz, ama bu büyük sanayi kentleri de var. Peki, Çorum’a bir kez daha “üvey evlat” muamelesi çekilmesinin sebebi ne?

*** Çorumlu, girişimci ruhuyla, özverisiyle, büyük riskleri göze alarak Anadolu bozkırında bir sanayi vahası yarattı. Ekonomistler Çorum’u “Anadolu Kaplanları” arasında gösterdiler, “KOBİ Başkenti” ilan ettiler ve birkaç esnafın bir araya gelip fabrika kurmasını “Kalkınmada Çorum Modeli” diye tanımladılar.

*** Sonrasında ise, sanki bazı eller, “Bu Çorum da fazla ileri gitti!” dercesine saçma sapan teşvik uygulamaları ile Çorum’un sanayileşme hızını kestiler. Neyse ki, Çorum’un girişimci ruhunu yok edemediler ve bugün Çorum, ihracatı 6 milyar doları aşan bir il olarak, dev savunma sanayi yatırımları ile “sanayi kenti” olma yolunda tarihi yürüyüşünü sürdürüyor.

*** Bu koşullarda, “bölgesel kalkınmanın lokomotifi” olma potansiyelini taşıyan Çorum, “mega endüstriyel bölgeler” projesinde nasıl ve kimler tarafından unutulur, ya da unutturulmaya çalışılır? Ben, 56 yıllık bir gazeteci olarak anlamakta güçlük çekiyorum. Biri çıkıp bana ve benim gibi düşünen hemşehrilerime bunun mantığını anlatabilir mi?

*** Sakın ola ki, hiç kimse siyasi saiklerle bu haksızlığı kabullenmeye veya savunmaya kalkışmasın. Açıkça soruyorum: Yeni bir “Bu Çorum da fazla ileri gitti!” barajı ile mi karşı karşıyayız? Sanayileşmenin, ihracat ve istihdam yaratmanın, bölgeyi de ileriye doğru peşinden sürüklemeye çalışmanın neresi kötü?

*** Eskiler “Devlete hizmet cezasız kalmaz!” derdi. Öyle mi?

*** Biliyorum, “Bir yerel gazete yazsa ne olur, yazmasa ne olur?” diye düşünenler var, bizi küçümseyenler var. Biz de kendimizi “dördüncü kuvvet” diye görmekten vazgeçeli çok oldu. En başta, büyük çoğunluğun kentin yararı ile değil, abidik-gubidik işlerle uğraşır hale gelişinden beri.

*** Ama ben şahsen, namuslu ve sorumlu bir Türk vatandaşı olarak, gerçek bir Çorum sevdalısı olarak, tek başıma da kalsam, doğup büyüdüğüm bu toprakların, birlikte yaşayageldiğim hemşehrilerimin hakkını-hukukunu savunmaya devam edeceğim. Ve sorgulamaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Z Raporu’nun haritasında görüldüğü gibi, kuzey-güney çizgisi Çorum’dan geçiyor, ama projede Çorum yok!