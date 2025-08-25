Doğa bize huzur ve özgürlük sunar, ama aynı zamanda hazırlıksız olana acımasızdır. Ülkemizde kamp ve yürüyüş kazaları sonucu yaşanan trajik olaylar, dikkat ve hazırlığın önemini acı bir şekilde hatırlatıyor.

Yaşanmış Olaylardan Notlar

* Adana Karataş: Sahile kamp kuran 5 kişi, çadır içinde yaktıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

* İstanbul Riva: Kamp yapan 28 yaşındaki bir genç kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

* Zonguldak Ereğli: Kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar sabah çadırında ölü bulundu; ölüm nedeni otopsiyle belirlendi.

* Mersin Silifke: Gençlik kampına katılan iki lise öğrencisi denizde boğuldu.

* Kayseri Erciyes Dağı: Çadırda mangal yakan bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

* Yusufeli, Artvin (Mustafa Tekin): Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü, dağ rehberi ve gönüllü Mustafa Tekin, doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. Tekin, Kahramanmaraş ve Erzurum’daki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişiyi enkazdan kurtarmış, pek çok dağcı yetiştirmişti.

Doğada En Çok Yaşanan Kazalar

* Çadırda ateş/ısı kaynağı nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi

* Soğuk havada donma ve hipotermi

* Yönünü şaşırıp kaybolma

* Kayalıklardan veya patikalardan düşme

* Dikkatsizlik sonucu boğulma

Doğru Ekipman Hayat Kurtarır

* Çadır: Mevsime uygun, su geçirmez, havalandırmalı.

* Uyku tulumu ve mat: Sıcaklık değerlerine dikkat edilmeli.

* Ayakkabı ve giysi: Bileği destekleyen, kaymaz tabanlı; su geçirmez ve sıcak tutan malzeme.

* Aydınlatma ve navigasyon: Fener, pusula, harita, powerbank.

* Güvenlik: İlk yardım çantası, düdük, reflektörlü yelek.

Unutmayın: Hayat kurtaracak olan en pahalı ekipman değil, doğru ekipmandır.

Güvenlik Önlemleri

* Çadırda kesinlikle ateş veya soba yakmayın.

* Hava durumunu kontrol edin; rotayı yakınlarınıza bildirin.

* Tek başına yürüyüşten kaçının; grup halinde hareket edin.

* Yiyecekleri yaban hayvanlarından koruyun; bot ve giysi seçiminde doğru malzemeyi kullanın.

Kaza Anında Ne Yapmalı?

* Panik yapmadan soğukkanlı olun.

* Öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayın, ardından yaralılara yaklaşın.

* 112 veya AFAD çağrı merkezine konum bildirimi yapın.

* Telefon çekmiyorsa düdük veya ışık ile yardım çağırın.

* Bulunduğunuz yerde kalın; hareket etmek arama ekipleri için risk yaratabilir.

Mustafa Ağabey ile Bir Anı

Mustafa ağabeyle Erzurum’da tanışmıştık. Bir outdoor mağazası vardı ve çok beğendiğim bir yürüyüş botunu pazarlık ederek aldık. Çoruma döneceğim için biraz acele ettik ama onun iyi niyeti ve insanlığı her an hissediliyordu. Bana dedi ki:

“Erzurum’dan Çorum’a dönüş yapacağın için yol hali ne olur ne olmaz, sen gidince gönderirsin parasını, botları al git.”

Hatta botların 4-5 sene sonra yırtılacak yerlerini işaret etti ve ekledi:

“Bu botlar yırtıldı diye kullanmamazlık yapma, kullanmaya devam et. İnsanlar ne kadar zamandır doğaya gönül verdiğini, ne kadar çok adım attığını görsün.”

Bu sene botların 10. yılı ve her kullanımda aklıma geliyor; onun sözleri ve doğaya olan bağlılığı bana hâlâ yol gösteriyor.

Son olarak;

Doğa bize huzur verir, ama dikkat ve hazırlık ister. Mustafa ağabey gibi hayatını dağlara adamış birinin kaybı, her kampçı ve doğa sever için büyük bir hatırlatma. Doğru ekipman, bilinçli planlama ve güvenlik bilinciyle her yürüyüş, hem keyifli hem güvenli olabilir.

Unutmayalım: Doğa güzellikleriyle cezbedici, ihmal karşısında ise affetmez.