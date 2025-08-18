Çorum’da doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemi ve çocuklarla unutulmaz bir gece. Geyikler, yıldızlar ve dost sohbetleri eşliğinde Sıklık Tabiat Parkı..

Geçtiğimiz hafta gökyüzünün en büyüleyici anlarından birine tanıklık ettik: meteor yağmuru. Çocukların heyecanı, neşesi ve merakı tarifsizdi. Elif, Beril, Aslı ve İdil, yere serdikleri örtünün üzerine uzanıp gökyüzünü deneyimlerken, Beril ve Aslı küçük not defterlerine gözlemlerini tek tek kaydediyordu. Doğayı seven, keşfetmeye meraklı bu minik doğa gönüllülerinin umarım hayat boyu doğa ile bağları hiç kopmaz.

Sıklık Tabiat Parkı’na girişte bizi zarif geyikler karşıladı. Bir yanda ay ışığında parlayan bu güzel canlılar, diğer yanda gökyüzünden kayan yıldızlar… Çay, kahve ve koyu sohbet eşliğinde hem içimiz hem ruhumuz ısındı. O an gökyüzüne baktığımda, bazı güzelliklerin yalnızca fark edenler için parladığını düşündüm.

Sıklık Tabiat Parkı’na Yakından Bakış

Çorum-Samsun yolu üzerinde, şehir merkezine sadece 7 kilometre mesafede yer alan Sıklık Tabiat Parkı; piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve yaban hayatı gözlemi gibi pek çok aktivite için ideal bir yer. Park içerisinde çocuk oyun alanları, mescit, kameriye, piknik masaları, gözlem kulesi, seyir terası ve flora-fauna tanıtım alanı bulunuyor.

Fauna alanında yaşayan karaca, ceylan, geyik, yaban keçisi ve yaban koyunları, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Ayrıca parkta karavan kamp alanı da mevcut. Bu yönüyle Sıklık Tabiat Parkı, Çorum’da güvenli karavan kampı için önemli bir nokta.

Gökyüzü, Dostluk ve Duyarlılık

Gece sonunda toparlanıp, artık bir dostluk geleneği haline gelen bu buluşmayı noktaladık. Bir sonrakini şimdiden heyecanla bekliyorum. Ayrılmadan önce mini bir çevre temizliği yaptık. Yıldızların, geyiklerin ve dost sohbetlerinin eşlik ettiği bu geceden geriye sadece güzel anılar kaldı.

Hafta sonu için planladığımız Alacahöyük ve Boğazkale gezisini ise iptal etmek zorunda kaldık. İskilip’te bir kayıp vakası nedeniyle AFAD gönüllüsü olarak sahaya çıktık. Dronla, köpeklerle ve ekipler halinde arazide çalışmalar devam ediyor.

Dönüş yolunda ise bir trafik kazasına denk geldik. Çok şükür sadece hafif yaralı iki kişi vardı. İlkyardım eğitimlerimiz sayesinde gerekli müdahaleleri yapıp, durumu ilgili birimlere bildirdik. Ardından yolumuza devam ettik.

Bir yanda yıldızların ihtişamı, diğer yanda hayatın kırılganlığı… Doğada huzur bulmak kadar, insan hayatına dokunabilmek de ruhumuza derin bir iz bırakıyor. Ve bütün bu yoğunluğun içinde, kimselerin fark etmediği bir bakış ve sessiz bir dokunuş geceyi daha da anlamlı kıldı.

Bu arada üzücü bir haberi de anmadan geçmek olmaz. Dün Erciyes Dağı’nda kamp yapan iki kişi, çadırda mangal yakmaları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Keşke yaşanmasaydı…

Bu acı olay bize bir kez daha gösteriyor ki doğada güvenlik her şeyden önce gelir. Soğuk havalarda ısınmak için çadır içinde ateş ya da mangal yakmak yerine, bir taşı ateşte ısıtıp beze sarmak ya da sıcak suyla doldurulmuş bir pet şişeyi uyku tulumunun içine almak çok daha güvenli ve etkili yöntemlerdir.