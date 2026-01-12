Arca Çorum FK, sezonun belki de en kritik maçına Cuma günü Diyarbakır’da çıktı.

Kağıt üstünde “şampiyonluk maçıydı”.

Sahada ise… eh, ona birazdan geleceğiz.

Maç bitti.

Skora baktık.

Kazanan Amedspor.

Ama sahaya biraz dikkatli bakınca şunu da gördük.

Sadece Amedspor kazanmadı.

Hakemler de hanesine “3 puan” yazdırdı.

Orta hakem Davut Dakul Çelik, VAR hakemi Turgut Doman…

Maç boyunca öyle performans sergilediler ki insan ister istemez “Bu akşam prim VAR mı?” diye düşünüyor.

VAR vardı da…

Vicdan yoktu maalesef.

Hatalar mı?

Hani “insanlık hali” denir ya…

Bu insanlık değil, resmen ustalık eseri.

Biz de boşuna “YAZIK OLDU” manşetini atmadık.

Yazık oldu ama öyle böyle değil.

Öyle bir yazık oldu ki, bugüne kadar sükûnetiyle tanıdığımız Başkan Baran Korkmazoğlu bile klavyenin başına geçti ve tarihe geçecek o cümleyi bıraktı:

“EMEK HIRSIZLARI.”

Kolay değil.

90 dakika koş, mücadele et, plan yap.

Sonra biri gelsin, düdüğüyle “Ben başka senaryo yazdım” desin.

Ne yapalım şimdi?

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” mı diyelim?

Yoksa futbol literatürünün en klişe cümlesine mi sarılalım:

“Önümüze bakacağız.”

Bakacağız da…

Önümüzde düdük varsa insan ister istemez geri bakıyor.

Bir adam, bir düdük…

Koca maç cepte.

Sonra da futbolun adaletinden bahsediyoruz.

Ama hakkını da teslim edelim.

Çorum FK, Amedspor maçında “ben buradayım” dedi.

Devre arası transferleriyle güçlenmiş, diri, iştahlı bir takım izledik.

Bu oyun umut verdi.

Bu takım zirveye yürür.

Yeter ki yol üzerinde hakem molası verilmesin.

Gelelim Hüseyin Hoca’ya küçük ama dostça bir notuma.

Kaptan Ferhat…

Artık dinlenmeli.

Sahadaki duruşu, geçmişteki katkıları elbette tartışılmaz.

Ama şu an takımın pas trafiğinde adeta bir “DUR” levhası gibi.

Tempo yapmak isteyen takım, onunla birlikte ağırlaşıyor.

Tempo yapmak isteyen takım, kaptanla birlikte “ağır çekim” moduna geçiyor.

Belki de artık dinlenme vakti gelmiştir.

Bence orta saha kurgusu artık net olmalı:

Ahmet Ildız-Pedrinho-Oğuz.

Daha dinamik, daha akıcı, daha çağdaş bir oyun için bu şart.

Özetle…

Yazık oldu mu? Oldu.

Unutulur mu? Zor.

Ama futbol da hayat gibi.

Bazen tökezlersin, bazen canın yanar.

Önemli olan, ayağa kalkıp yoluna devam edebilmektir.

Çorum FK’nın bunu yapacak gücü var.

Yeter ki düdükler bu kadar yüksek sesle konuşmasın.