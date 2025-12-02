Çorum FK’nın Bodrum karşısındaki ağır yenilgisi elbette hepimizi üzdü.

Ancak sahada dökülen takım kadar, sosyal medyadaki futbol âlimlerinin söylemleri de can yakıyor.

Maç biter bitmez ortalığı yangın yerine çeviren, her sezon bu takımı şampiyonluk parantezine sıkıştıran, gerçeklikten kopuk bir kesim var ki, asıl sorun tam da burada yatıyor.

Bilgisi olmayan ama fikri bitmeyenlerin gürültüsü.

Daha düne kadar tüm hıncını Çağdaş Çavuş’tan çıkaranlar, bugün Hüseyin Eroğlu’na tek kelime edemeyince oklarını oyunculara doğrultmuş.

Yarın mı? Emin olun, yönetim hedefte olacak. Nitekim maç sonunda bir vatandaşın Çorum FK’nın en büyük sosyal medya sayfasından “Yönetim istifa, Oğuzhan Yalçın göreve” diyerek dikkat çekmeye çalışması boşuna değil.

Çünkü bu zihniyetin rotası hep aynı.

Suçu en hızlı kimde bulursak ona yüklenelim.

Bu kesimin hala 90’ların amatör ruhuyla yönetilen Çorumspor’u hayal etmesi de cabası. O dönemler geçti, dünya değişti, kulüp yapısı değişti, futbolun ekonomisi değişti.

Ama bizim “fikri bol” şahısların kafasında zaman durmuş. Şirket kulübünde “istifa” narası atarak devrim yapacağını sanan bir düşünce yapısı var karşımızda. Gerçeklikten uzak, bilgisiz ama bir o kadar yüksek özgüvenli.

Eleştirmek başka, bilgisizce sağa sola saldırmak bambaşka bir şey.

Bugün teknik direktörün, oyuncuların, yönetimin her adımını sosyal medyada kahramanlık taslayarak linç eden bu kitlenin tek bir ortak özelliği var.

Futbolun nasıl işlediği hakkında en ufak fikirleri yok ama konuşmaya gelince kimseye meydanı bırakmıyorlar.

Kısacası, eleştiriye değil, eleştiri kılıfına sokulmuş cehalete karşıyız. Bu takımın en büyük sorunu bazen sahadakiler değil, tribündeki ve klavyedeki bu akıl tutulmasıdır.

Çorum FK’nın gelişmesi için önce bu seslerin kısılması gerekiyor.

Gerçek bilgi, sabır ve akıl olmadan hiçbir takım ilerleyemez.

Gelelim maça..

Ya da gelmeyelim boş verin!

Bodrum FK 4-Kerem Kalafat: 0 diyelim gitsin.

Çünkü aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık.

Umarım Pendikspor maçı ile beklenen Çorum FK’ya kavuşuruz.

Hoşçakalın.