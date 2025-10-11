Amatör sporun “En”leri gecesinin organize edilmesinde emeği geçen Başta ASKF olmak üzere Çorum Valiliği’ne, Çorum Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Ticaret Sanayi Odası’na teşekkür ederim.

Amatör sporcular sadece bir müsabakanın değil, bir hayalin peşinden koşanlardır.

İmkânları sınırlı ama yürekleri profesyonellerden daha büyüktür.

Hal böyle olunca hayalin peşinden koşan bu gençlere destek veren kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Gelelim gecenin detaylarına…

Öncelikle şunu belirtmek isterim.

Gerek salonun ahengi, gerekse geceye katılım gösteren protokol üyelerinin şıklığı ve ağırlığı gecenin göz kamaştırıcı detayı oldu.

Ancak daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda eksiklikler maalesef ön plana çıktı.

Koca 1 sezonda ülke içinde ve dışında önemli derece elde sporcuların ödül alma şekilleri basketbol şovunun gölgesinde kalırken, ödüllerini ise alkışlar eşliğinde değil de, salonu terk etmeye çalışan spor severlerin yaptığı kuru gürültü eşliğinde alması gecenin en üzücü detayı oldu.

Bu nedenle amatör spora değer veren ve takip eden bir gazeteci olarak,

Dünya ve Avrupa arenasında Çorum’un gururu olan taraflı tarafsız her kesimin göğsünü kabartan

Abdussamet Uğurlu’dan,

Buğra Özeker’den,

Begüm Akpınar’dan,

Yağmur Koçak’tan,

Haşim Kağan Töremiş’ten,

Mehmet Can Töremiş’ten,

Kıvanç Gökgöz’den,

Eren Yalçın’dan

Özdenur Özmez’den,

Bekir Keser’den

Asude Tuba Şimşek’ten

Aybüke Banu Şimşek’ten,

Merve Peker’den,

Çağan Boyar’dan,

Deniz Ece Dugan’dan,

Azra İçer’den,

Umut Kaan Kaymak’tan

Yağız Gözübüyük’ten,

Hüseyin Bakır’dan,

Ahmet Çelik’ten,

ve ismini unuttuğum diğer şampiyonlardan sıradan bir şekilde ödül aldıkları için ÖZÜR DİLERİM!