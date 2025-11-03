Ne güzel başlamıştık sezona… “Bu sene o sene!” dedik.

Tahsin “Tam” isabet dedik!

Olmadı!

Çözerse Çavuş çözer dedik.

Çavuş’ta maalesef orduya sözünü geçiremedi.

İlerleyen saatlerde Çavuş’un yerine görevi “Er”inoğlu devralacak gibi duruyor.

Maç bu kaybedersin!

Ama en acı tarafı Atakan Akkaynak’ın kurtarıcı olarak oyuna girmesi.

Bunu hazmedemiyor insan!

Bu maçta sadece 3 puan kaybetmedik.

Çavuş’u kaybettik!

Kaptanı kaybettik!

“Eze Eze” tur getiren vatandaşın ligdeki heyecanını kaybettik!

Kaş yaparken göz çıkaran Erkan’ı kaybettik!

Kaleci Sehic’in özgüvenini kaybettik!

Attaaaaaaaamahı kaybettik!

Ama kurtarıcı Atakan’ı kazandık.

Hayırlı uğurlu olsun.