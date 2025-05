Mimar Sinanspor'dan bayrağı devralan Alacagücü'nü yürekten tebrik ediyorum.

Maç öncesi şahsi fikrim Mimar Sinanspor'un maçı rahat kazanacağı yönündeydi. Maçın ilk yarısı da beklediğim gibi geçti. Daha çok Mimar Sinanspor'un kontrolünde oynanan bir ilk yarı oldu.

İkinci yarı da ise bambaşka bir Alacagücü vardı sahada. Özellikle Kadir Teril'in orta sahadaki mücadelesi, temposu takımın dinamizmini arttırdı. Kadir Teril'in bitmek bilmeyen enerjisine İsmail Gül ve Mehmet Taha da iyi oyunu ile eşlik edince beklenen gol Osman Çuluk'tan geldi.

Bu golün ardından iki takımda dakika 60'dan sonra tel tel dökülmeye başladı. Kondisyon yetersizliği iki takımda da bariz ortaya çıktı. Her ne kadar Mimar Sinan Alaca'ya nazaran kondisyon olarak bir tık yukarı da olsa da hücumda üretken olamayınca bir türlü galibiyet golünü bulamadı.

Nihayetinde 80.dakikadan sonra herkesin mırıldandığı "Bu maç berabere biter ve penaltılara gider tezi" gerçekleşti.

Penaltılarda da kazanan Alacagücü oldu.

Tekrardan tebrik ederim.

Maça takım elbise ile çıkan Osman Seçgin'i de ayrıca kutlarım.

Gerek maça, gerek rakip takıma, gerekse taraftara saygı duyduğunu takım elbise ile maça çıkarak gösterdi.

Maçın 98.dakikasında kendisini oyuna alması, daha sonra da canla başla mücadele etmesi de maçın en kral hareketiydi.

Hak edenin kazanmadığı ancak çok isteyenin ve çok mücadele edenin kazandığı bir maç oldu.

Başta Başkan Kadir Bayat olmak üzere teknik heyeti ve futbolcuları gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.

Yeni sezonda da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde başarılar diliyorum.

Buradan Belediye Başkanı Şerif Arslan'a da seslenmek istiyorum.

Sayın Başkan, Alaca ilçesi tarihinde ilk kez futbol branşında BAL seviyesinde mücadele edecek. Hal böyle olunca pamuk ellerin cebe girmesi adına en çok mücadeleyi de sizin vermeniz gerekiyor. Gerek iş insanlarını, gerek bürokratları, gerek Alacalı siyasileri harekete geçirmek için ilk adımı da sizin atmanız lazım.

Malum, bu fırsat her zaman gelmez. İyi değerlendirmek gerekiyor.

Zamanında Ortaköy ve İskilip'in yaptığı gibi çıktığınız sene tekrardan düşerseniz bir daha toparlanması yıllar alır.

Bunun için hemen yarından itibaren gerekli önlemleri alarak ilçenin hak ettiği başarıya ulaştırılmasını ümit ediyorum.

***

Mimar Sinanspor'a gelirsek Başkan Alper Zahir, Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, As Başkan Batuhan Eray, Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Yardımcı antrenörler Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Medet Aylar, Genel Kaptan Kürşat Yılmaz önderliğinde Çorum futboluna önemli mesajlar vererek şimdilik BAL'a veda ettiler.

Veda ederken de, Metehan Kıvanç Özgür, Koray Ciğerci, Yusuf Can Çöp, Alihan Duloğlu, Emirhan İşçi gibi genç oyuncuları da Çorum futboluna kazandırdılar.

Doğru bir yapılanma içerisinde olan Mimar Sinanspor'un çok sürmeden tekrardan bu seviyelerde Çorum'u temsil edeceğine de inancım tam.

Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler.