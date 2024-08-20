Sezona Ümraniye yenilgisi ile başlayan Ahlatcı Çorum FK, ikinci hafta maçında da sahasında Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Aslına bakarsan çok da kötü bir başlangıç değil.

Malum, Ağustos ayı ve sezon başlangıcı.

Birçok takım bu zaman diliminde bocalar.

Bizde o bocalayanlardanız.

Böyle mi gider, yoksa bir yerde takım toparlanır seri galibiyetler alır mı bilmem ama.

Bu süreçte takımın en çok ihtiyacı olduğu şey kuşkusuz sabır.

Hem taraftar nezdinde, hem de futbolcu nezdinde.

Ama maalesef ortalık yangın yeri olmuş.

Küme düşüren,

"Bu takımdan bir cacık olmaz" diyerek egosunu tatmin eden.

Geçen sezon yere göğe sığdırılamayan Teknik Direktör Serkan Özbalta'yı istifaya davet eden.

Geçen seneki başarı da büyük pay sahibi olan oyuncuları daha 2 haftalık performansı ile yerden yere vuran.

Kısacası ne ararsan var!

Ne oluyoruz beyler?

Neyin kini bu!

Neyin sabırsızlığı!

Daha dün bu takımı avuçları patlayana kadar alkışlayan siz değil miydiniz?

Ne değişti?

Hani sevdaydı!

Hani memleket meselesi idi!

Yoksa, iyi gün dostu musunuz siz?

Takımın futbol anlamında 2 haftalık periyotta iyi oynamadığı aşikar.

Ama yukarıda da söylediğim gibi sezon başlangıçlarında özellikle Türk takımları bu sorunu maalesef yaşıyor.

Sabredin azcık!

Daha bu takıma 1-2 oyuncu dahil olacak.

Beğenilmeyen Mehdi 3-4 hafta sonra toparlayacak.

Geraldo 60'dan sonra fizik olarak oyundan düşmeyecek.

Thomas tekmeye kafa atacak.

Kerem'in 10 ortasından 5'i isabetli olacak.

Burun kıvırdığınız Atakan Akkaynak son dakikalarda frikikten gol atıp sana maç kazandıracak.

Kaptan Ferhat daha önceki yıllarda olduğu gibi 6.haftadan sonra açılacak.

Kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın kritik kurtarışları da cabası.

Yok, biz sabırsız taraftarız, kötü günde takımın yanında değiliz diyorsanız.

Buyurun meydan sizin.

Vurun abalıya!