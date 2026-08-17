Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Arca Çorum FK, sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Üstelik karşılaşmanın son 27 dakikasını 10 kişi oynadı.

Gazeteci veya futbolsever kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Bir Çorumlu olarak, Çorum FK’nın son şampiyona karşı ortaya koyduğu mücadeleyi, cesareti ve kazanma arzusunu izlemek gerçekten gurur vericiydi. Hatta açık konuşmak gerekirse, 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti kaçıran tarafın Çorum FK olması, bu takımın Süper Lig’e sadece “katılmak” için gelmediğini gösterdi.

Umarım sezon boyunca bu mücadele, bu futbol ve bu hırs devam eder.

SMOLCİC VE FELİPE BAŞROLDE

Gelelim maça…

Sakatlanana kadar Çorum FK adına sahanın kuşkusuz en iyi oyuncusu Smolcic’di.

Savunmadaki güven veren görüntüsü, rakibe karşı ortaya koyduğu cesur futbol ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle takımının aldığı 1 puanın başrollerinden biri oldu. Smolcic’in sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etmesi ise Çorum FK adına gecenin en talihsiz anlarından biriydi.

Bir diğer başrol ise kaleci Marcos Felipe…

Osimhen’e, Yunus Akgün’e ve zaman zaman Leroy Sané’ye karşı yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti. Felipe, yalnızca kurtarışlarıyla değil, maç boyunca verdiği güvenle de ilk haftadan Çorum FK taraftarının gönlünde taht kurdu.

Maç sonu taraftarların demeçlerinde en çok duyduğumuz isimlerden birinin Marcos Felipe olması da bunun en net göstergesiydi.

KİM NE YAPTI?

Smolcic ve Marcos Felipe’nin yanı sıra Fredy, Penetra ve Jesus Ramirez de performanslarıyla öne çıkan isimlerdi.

Özellikle Ramirez’in hücumdaki etkinliği ve takımına verdiği katkı dikkat çekiciydi. Berat ise zaman zaman iyi işler yaparak mücadeleye katkı sundu. Kyziridis de attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle iyi isimler arasında kendisine yer buldu.

Oyuna sonradan dahil olan Diomande ve Thiam ise vasatı aşamadı.

Andrei Borza sol bekte, Serdar Gürler ise sağ kanatta beklenen katkıyı veremedi. İki oyuncu da maç boyunca oyunun içerisinde yeterince etkili olamadı.

Gökhan Sazdağı ise görevini idare eder seviyede yerine getirdi.

ZAMANLA DAHA İYİ OLACAK

Şunu da unutmamak gerekiyor.

Bu takım henüz yeni kurulmuş bir takım.

Toplama bir kadrodan bahsediyoruz. Oyuncular birbirlerini tanıyacak, takımın oyun anlayışı zaman içerisinde oturacak, eksikler giderilecek.

Dolayısıyla Galatasaray karşısında ortaya konulan futbolu bir başlangıç olarak değerlendirmek gerekiyor.

Ve bu başlangıç, Çorum FK adına oldukça umut verici.

Son şampiyon Galatasaray deplasmanında 2-2’lik skor…

27 dakika 10 kişi mücadele…

Üstelik galibiyeti kaçıran tarafın Çorum FK olması…

Bence bundan daha güçlü bir “Biz bu ligde varız” mesajı vermek kolay değil.

Elbette eksikler var. Elbette geliştirilmesi gereken çok fazla nokta bulunuyor. Ancak bu takımın mücadele gücü, hırsı ve futbol aklı zaman içerisinde daha da gelişirse Süper Lig’de birçok takımın canını yakacağına inanıyorum.

Çorum FK, Süper Lig’deki ilk maçında sadece 1 puan almadı.

Aynı zamanda Çorum’un bu ligde ses getireceğinin de ilk sinyalini verdi.

Şimdi asıl mesele, Galatasaray karşısında ortaya konulan bu futbolun sezon sonuna kadar sürdürülebilmesi.

Çünkü eğer bu mücadele, bu hırs ve bu inanç devam ederse…

Bu takım gerçekten çok can yakacak.