(1941/16.08.2022)

Çorum'un yetiştirdiği önemli kültür insanlarından Abdulkadir Ozulu, eğitimciliği, araştırmacılığı ve yazarlığının yanı sıra, sanatçı duyarlılığıyla yerel kültürün korunmasına önemli katkılar sunmuştur. Bu yazıyla, Ozulu'nun sanatçı kimliğini; edebî yapıtları yerel kültür çalışmalarındaki estetik yaklaşımı ve Çorum'un kültürel belleğine yaptığı katkılar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

GİRİŞ

Yerel tarih araştırmaları, yalnızca geçmişe ait bilgilerin derlenmesi değil, aynı zamanda toplumların kültürel kimliklerinin korunmasına yönelik sanatsal ve entelektüel bir çalışmadır. Bu anlayışın Çorum'daki en önemli temsilcilerinden biri olan Abdulkadir Ozulu, kaleme aldığı yapıtlarda bir kentin belleğini kayıt altına almış, yerel kültür öğelerini gelecek kuşaklara aktarmıştır. Onun çalışmaları, akademik titizlik ile sanatçı duyarlılığını bir araya getiren özgün örnekler arasında değerlendirilir.

SANATÇI KİMLİĞİNİN OLUŞUMU

Uzun yıllar eğitimcilik yapan Abdulkadir Ozulu, meslek yaşamı boyunca insanı ve toplumu merkeze alan bir anlayış geliştirmiştir. Yazarlık serüveninin ilk ürünleri arasında yer alan "Vatan İçin" ve "Gecekondu Çocuğu", çocuk edebiyatına yönelik yapıtlar olmanın ötesinde, estetik kaygıyla kaleme alınmış sosyal içerikli metinlerdir. Bu yapıtlarda ulusal bilinç, dayanışma ve ahlaki değerler sade fakat etkili bir anlatımla işlenmiştir.

ARAŞTIRMACILIĞIN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ NOKTA

Abdulkadir Ozulu'nun en belirgin özelliği, araştırmayı salt bilgi üretimi olarak görmemesidir. Özellikle Çorum'un basın tarihi, halk kültürü, çocuk oyunları, halk oyunları ve kent tarihi üzerine yaptığı çalışmalar, belge merkezli olmalarına karşın güçlü bir anlatım dili taşımaktadır. Bu yönüyle yapıtları, yerel tarih araştırmalarının aynı zamanda kültürel bir anlatı niteliği taşıyabileceğini göstermektedir.

Eski harflerle yayımlanan Çorum gazetelerini günümüz Türkçesine kazandırması, unutulan halk kültürü öğelerini kayıt altına alması, yerel tarih üzerine yaptığı titiz çalışmalar ve yayımladığı sayısız yapıt; yalnızca araştırmacılık başarısı değil, aynı zamanda kültürel mirası yaşatma sorumluluğunu taşıyan bir sanat anlayışının ürünüdür.

YEREL BELLEĞİN SANAT YOLUYLA KORUNMASI

Sanat, salt resim, müzik veya şiir değildir; toplumun ortak belleğini estetik bir bilinçle geleceğe taşıma çabası da sanatın önemli işlevlerinden biridir. Abdulkadir Ozulu'nun yapıtlarında bu yaklaşım açıkça görülmektedir. O, Çorum'u anlatırken salt olayları değil; insan ilişkilerini, gündelik hayatı, gelenekleri ve kent ruhunu da satırlarına taşımıştır.

Bu nedenle Ozulu'nun yapıtları, yalnızca tarih araştırmacıları için değil; sosyologlar, halkbilimi araştırmacıları ve kültür tarihçileri için de önemli başvuru kaynaklarıdır.

SANAT ANLAYIŞI VE KİŞİLİĞİ

Abdulkadir Ozulu'nun sanat anlayışının temelinde tevazu, sabır ve toplumsal sorumluluk bulunmaktadır. Gösterişten uzak yaşamı, üretkenliği ve paylaşımcı kişiliği, yapıtlarına da yansımıştır. Onun yazılarında bireysel övgüden çok, yaşadığı kentin kültürel değerlerini görünür kılma amacı öne çıkar.

Bu yönüyle Ozulu, yerel kültürü evrensel kültürün ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren aydın tipinin başarılı örneklerinden biridir.

SONUÇ

Vefatının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen Abdulkadir Ozulu'nun yapıtları, Çorum'un kültürel belleğini yaşatmaya devam etmektedir. Onun sanatçı kimliği; yazdığı öykülerde, araştırmalarındaki estetik dilde ve kültürel mirası koruma konusundaki kararlı duruşunda somutlaşmaktadır.

Bugün Abdulkadir Ozulu'yu anmak, yalnızca bir araştırmacıyı anımsamak değildir. Aynı zamanda kültüre adanmış bir ömrü, sanatın toplum belleğini yaşatan gücünü ve yerel değerlere duyulan vefayı da anımsamaktır.

Yeri Cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.