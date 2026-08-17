Arca Çorum FK, Galatasaray deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü ve ilk puanını aldı. Süper Lig tarihindeki ilk maçında karşısında son şampiyon Galatasaray bulunan ve ilk 11’i daha önce birlikte resmi bir maç oynamamış bir takımın hikâyesinden söz ediyoruz, bizim hikâyemizden... Üstelik maçın son 30 dakikasını 10 kişi oynayan bir Çorum FK’dan… Galatasaray’ın 90. dakikada Osimhen ile bulduğu gol olmasa belki de Çorum’a 3 puanla dönülecekti.

Benim açımdan maçın en önemli tarafı skorun kendisinden önce Arca Çorum FK’nın ne oynadığını bilmesi. İlk kez bir araya gelen bir takım için bu kolay iş değil. Hele Rams Park gibi atmosferi, rakibin kalitesi ve maçın ağırlığı düşünüldüğünde… Oyuncuların birbirlerinin ne zaman nereye koşacağını, hangi pozisyonda nasıl reaksiyon vereceğini tam olarak bilmesi zaman ister. 4 gün önce kadroya katılan oyuncuların olmasına karşın, Arca Çorum FK’nın oyunun önemli bölümlerinde birlikte hareket edebilmesi, geleceğe dair ciddi bir umut verdi.

Arca Çorum FK, Galatasaray’ın merkezdeki baskısından çıkmak için oyunu kenarlara taşıdı. Kenarda ikiye birler, hareketlilik ve doğru zamanda savunma arkasına yapılan koşularla rakip savunmanın dengesini bozmayı denedi. İlk yarıda ve özellikle ikinci yarının başında bunun karşılığını aldı.

Arca Çorum FK’nın iki golü de takımın yeni sezon için üzerinde çalıştığı hücum anlayışının ipuçlarını verdi. Kyziridis’in golüyle beraberlik geldi, ardından Ramirez’in golüyle Arca Çorum FK 2-1 öne geçti.

Bence maçın asıl hikâyesi de burada başlıyor. Arca Çorum FK 1-0 geriye düştüğünde oyundan kopmadı. Daha önceki sezonlarda ve özellikle 1. Lig’de sık sık üzerinde durduğumuz bir konu vardı: Bu takım geriye düştüğünde yüksek tempoyla oyunu çevirmekte zorlanabiliyor. Fakat Galatasaray karşısında farklı bir durum gördük. Takım, skorun baskısı altında paniklemek yerine kendi planına sadık kaldı. İki golü de buldu ve rakibini kendi sahasında zor duruma düşürdü. Sonra orta sahada hiçbir tehlikenin olmadığı bir bölgede gereksiz bir hamle ile 10 kişi kaldı. İşte o andan sonra futbol biraz daha farklı oynanmaya başladı.

Bir kişi eksik kalan takımın doğal olarak savunma önceliği arttı. Alanlar daraltıldı, takım boyu mümkün olduğunca kısa tutuldu ve oyuncular birbirine daha yakın kaldı. Galatasaray’ın topa sahip olduğu bölümlerde Arca Çorum FK’nın savunma disiplini bozulmadı. Elbette baskı arttı. Son dakikalarda Osimhen’in attığı gol de bunun sonucuydu. Kırmızı kart olmasa belki de galibiyet gelebilirdi.

Galatasaray gibi bireysel kalitesi yüksek bir takımın karşısında merkezde sürekli açık vermeden, top rakipteyken birlikte hareket ederek ve hücumda kenarları doğru kullanarak oynayabilmek önemli.

Daha yolun başındayız. Çorum FK’nın kadrosu henüz birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Oyuncuların birbirlerinin alışkanlıklarını öğrenmesi, savunma-hücum bağlantılarının oturması, geçişlerdeki zamanlamaların gelişmesi gerekiyor. Birkaç hafta sonra bugün gördüğümüz oyunun daha farklı bir seviyeye gelmesi mümkün. Çünkü bu takımın üzerinde çalışabileceği net bir oyun zemini var.

Bir maçta Galatasaray’dan puan almak elbette büyük başarı. Ancak Arca Çorum FK’nın sezon boyunca ihtiyacı olan şey devamlılık ve her hafta gelişmek. Ayrıca, bazı oyuncuların kamp yapmamaları veya takıma geç katılmaları ile ortaya çıkabilecek sakatlıklara da dikkat etmek gerekiyor.

Ben bu 1 puana “Galatasaray deplasmanından alınmış puan” olarak bakmıyorum. İlk 11’in ilk kez birlikte oynadığı, yaklaşık 30 dakika 10 kişi mücadele ettiği bir maçta Arca Çorum FK’nın son şampiyon karşısında iki gol bulması ve son dakikaya kadar galibiyete yakın olması önemli bir mesaj verdi.

Futbolcular daha birbirine alışacak, takım henüz yeni şekilleniyor. Ama buna rağmen sahada bir oyun fikri var. Ve en önemlisi, oyuncular o fikre inandıkça birbirleri için mücadele edecekler.

İlk maçtan alınan 1 puanın kıymeti bugün belki 3 puan kadar görünmeyebilir. Fakat sezonun ilerleyen haftalarında dönüp bu geceye baktığımızda, Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de nasıl bir takım olmak istediğinin ilk ciddi işaretlerinden birini burada görebiliriz.

Süper Lig’de alınan her puan değerlidir. Ama benim için daha değerlisi, Arca Çorum FK’nın bu ligde korkmadan kendi oyununu oynayabileceğini göstermesi.

Şimdi yapılması gereken, oyunu geliştirmek ve her hafta üzerine koymak.