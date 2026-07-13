Futbol, insanın hayal kurmasını sağlayan en güzel oyunlardan biri. Ancak bazen hayaller büyüdükçe, geçmişi unutmak da bir o kadar kolaylaşıyor.

Henüz beş yıl önce Çorum FK, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda mücadele ediyordu. İmkânlar sınırlıydı, beklentiler bugünkü kadar büyük değildi. O günlerde en büyük hayal, takımın istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürmesi ve daha iyi şartlarda mücadele etmesiydi.

Bugün ise bambaşka bir noktadayız.

Çorum FK artık Süper Lig'de. Türk futbolunun en üst sahnesinde mücadele edecek. Şehrin yıllardır özlemini çektiği başarı sonunda geldi. Buna rağmen bakıyorsunuz, transfer döneminde adı geçen oyuncular üzerinden burun kıvıranlar var. Pierre-Emerick Aubameyang gibi dünya futbolunda önemli bir kariyere sahip bir oyuncunun adı konuşuluyor, buna rağmen "Olmaz", "Yaşlı", "Bize yakışmaz" yorumları yapılıyor. Bir taraftan da yeni stadyumu beğenmeyenler çıkıyor.

Oysa daha düne kadar bugünkü şartların hayalini kuruyorduk.

Elbette herkesin eleştiri hakkı vardır. Transfer politikaları tartışılır, stat eksikleri konuşulur, yönetim eleştirilebilir. Bunlar futbolun doğasında vardır. Ancak eleştiri ile nankörlük arasındaki çizgiyi de iyi ayırmak gerekir.

Çorum gibi nüfusu belli, ekonomik gücü belli bir şehrin bugün sahip olduğu stat, birçok Anadolu kulübünün hâlâ ulaşmak istediği seviyededir. Kusurları olabilir. Eksikleri zamanla giderilebilir. Ama sırf eleştirmek adına yapılan yorumlar, bu şehrin yıllar süren mücadelesine haksızlık olur.

Aynı durum transfer beklentileri için de geçerli.

Süper Lig'e çıkmak, bir gecede Türkiye'nin en zengin kulübü olmak anlamına gelmiyor. Çorum FK hâlâ bütçesini doğru kullanmak zorunda olan, ayağını yorganına göre uzatan bir kulüp. Büyük isimlerin konuşuluyor olması bile aslında kulübün geldiği noktayı gösteriyor. Birkaç yıl önce böyle ihtimaller bile hayal olarak görülürdü.

Futbol sadece istemekle olmuyor. Mali disiplin, doğru planlama ve sabır gerekiyor. Bugün birçok kulübün yaşadığı ekonomik krizlerin temelinde de gerçekçi olmayan beklentiler yatıyor.

Belki de biraz durup geriye bakmalıyız.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nın tribünlerinden bugünlere nasıl geldiğimizi hatırlamalıyız. Süper Lig'e yükselmenin ne kadar zor olduğunu, bunun kaç yıllık emeğin sonucu olduğunu unutmamalıyız.

Başarıya ulaşmak kadar, başarının kıymetini bilmek de önemlidir.

Çünkü sürekli daha fazlasını isterken elimizdekinin değerini kaybettiğimiz gün, aslında en büyük kaybı yaşamış oluruz.

Çorum FK bugün bu şehrin ortak gururudur. Şimdi yapılması gereken, her şeye kusur bulmak değil; eksikleri görürken başarıların da hakkını teslim etmektir.

Biraz daha şükreden, biraz daha sabreden ve biraz daha geçmişini hatırlayan bir futbol kültürü... Belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şey tam olarak budur.

Unutulmamalıdır ki, bugün yere göğe sığdıramadığımız Çorum FK Savaş Balçık'ın iki dudağı arasındadır. Ben yokum dediği an tepe takla olmamız kaçınılmazdır.

Hal böyle olunca herkesi kendi haline bırakıp bulunduğumuz yerin keyfini çıkaralım. Ne dersiniz?