------MUHABİR NOTU------

Bu hafta “Muhabir Notu”na, kazanırken yüzümüze gülenler, kaybedince ise arkamızdan konuşanlarla başlıyorum.

Sporun en temel besini kazanmaktır.

Ama küçük bir hatırlatma yapalım. Sporun içinde kaybetmek de var. Hatta bazen öğretici olan kısmı da tam olarak orası.

ÇORUM HABER Gazetesi olarak sadece profesyonel takımımız Arca Çorum FK’yı değil, okul sporlarından amatör branşlara, yüzmeden oryantiringe kadar aklınıza gelen her alanda emek veren sporcuları sayfalarımıza taşımaya çalışıyoruz. Yani ortada bir emek varsa, biz de oradayız.

Ancak işin ilginç tarafı şu: Kazanıldığında telefonlar susmuyor, mesajlar ardı ardına geliyor. Ama kaybedildiğinde… Bir sessizlik, bir ulaşılamama hali. Adeta “meşgule düşen vicdanlar” diyelim.

Yetmiyor, bir de işin arka planında konuşulanlar var. Yani sahada kaybedilen maç yetmiyor, bir de masa başında kazanılmaya çalışılan itibarlar… Eh, buna da bir şey demek lazım ama neyse…

Efsane Başkan Aziz Yıldırım’ın dediği gibi:

“Konuşuvsam yev yevinden oynav…”

Şimdilik biz de bu sözü hatırlayıp susalım.

Çorum’da yaz aylarının değişmeyen klasiği: Spor Gazetecileri’nin 28 yıldır düzenlediği Orta Kuşak Futbol Turnuvası.

29.su için başvurular başladı, heyecan kapıda.

Bu turnuvanın bel kemiği kim mi? Tabii ki hakemler…

Ancak hakemler…

Neyse!

“Konuşuvsam…” kısmını artık siz tamamlayın.

Turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Temennimiz her zamanki gibi kavgasız, gürültüsüz, bol dostluklu bir turnuva. Yani biraz nostalji, biraz da hayal diyelim.

Son dönemde müsabaka sonu ödül törenleri de ayrı bir dikkat çekiyor. Daha doğrusu, törenden çok “yalnızlık konsepti” dikkat çekiyor.

Bu konseptin başrol oyuncusu ise Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık.

Kendisi neredeyse “tek kişilik organizasyon” haline gelmiş durumda.

Birileri lütfen Sayın Karabıyık’ı bu törenlerde yalnız bırakmasın. Çok katılımlı organizasyonların vazgeçilmez spor şube müdürleri, az katılımlı organizasyonlarda maalesef gövde gösterisi yapmıyor.

Ayıp oluyor, gerçekten.

Gelelim Çorum’da futbolun zirvesine: Arca Çorum FK…

Futbola gönül veren herkesin ortak hayali bellidir; o büyük sahnede, Süper Lig’de yer almak. Bu hayal, sadece bir hedef değil, aynı zamanda yılların emeğini, tribünlerin coşkusunu ve bir şehrin inancını temsil eder.

Ancak son haftalarda sahaya yansıyan performans, ne yazık ki bu hayalin etrafındaki heyecanı bir miktar gölgelemiş durumda. Taraftarın beklentisi yüksek, sabrı ise her zamanki gibi takımına bağlı. Çünkü bilirler ki futbol, inişleri ve çıkışlarıyla anlam kazanır.

Yine de umudu diri tutan bir gerçek var: “Çıkmadık candan umut kesilmez.”

Pazar günü oynanacak Sivasspor maçı ile birlikte alınacak galibiyetler sezon sonunda Çorum FK’nın puan durumundaki yerini tayin edecek.

Ondan sonrasını hep birlikte göreceğiz.