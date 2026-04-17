Bir ülkenin kaderi, sadece savaş meydanlarında belirlenmez. Aynı zamanda aklın, bilimin ve emeğin örgütlendiği alanlarda da belirlenir. Cumhuriyet, Anadolu’nun yorgun toprağında yalnızca bir devlet kurmanın ötesinde, ideal bir insan tipi de yaratmaya girişti. İşte Köy Enstitüleri, bu büyük tasarımın en cesur, en özgün ve belki de en tehlikeli bulunan adımıydı.

Tehlikeliydi…

Zira düşünmeyi öğretiyordu.

1923’te kurulan genç Cumhuriyet’in önünde duran en büyük gerçek şuydu: Ülkenin büyük çoğunluğu köylerde yaşıyor, ama köylerin büyük çoğunluğunda okul yoktu. Cehalet, yalnızca bir eksiklik değil, aynı zamanda bir bağımlılık biçimiydi. Cumhuriyet, bu bağımlılığı kırmak zorundaydı. Köy Enstitüleri, işte bu zorunluluğun ürünüdür.

Ama bu kurumlar, klasik anlamda bir “okul” değildi. Onlar birer üretim alanı, birer düşünce atölyesi, birer toplumsal dönüşüm laboratuvarıydı.

Köy çocuğu, yalnızca okuma yazma öğrenmiyordu. Toprağı işlemeyi, yapı kurmayı, ağaç dikmeyi, müzik çalmayı, tartışmayı, eleştirmeyi öğreniyordu. En önemlisi, kendi aklına güvenmeyi öğreniyordu. Bu yüzden Köy Enstitüleri, bir eğitim projesinden öte, bir aydınlanma devinimiydi.

Düşünün…

Bir öğrenci kendi okulunu inşa ediyor.

Kendi yiyeceğini üretiyor.

Kendi düşüncesini kuruyor.

Bu model, edilgen birey değil; üreten ve sorgulayan yurttaş yetiştiriyordu. İşte tam da bu yüzden, yalnızca köyleri değil, yerleşik düzeni de dönüştürme potansiyeli taşıyordu.

Asıl bu yüzden hedefe konuldu.

II. Dünya Savaşı sonrası dünya değişti. Türkiye, yeni kurulan dengelerde yönünü belirlerken, içeride de farklı güç odakları sahneye çıktı. Büyük toprak sahipleri, geleneksel otoriteler ve dış etkiler… Hepsi aynı noktada buluştu: Köy Enstitüleri durdurulmalıydı.

Neden?

Çünkü Köy Enstitüleri, itaati değil, bilinci büyütüyordu. Çünkü Köy Enstitüleri, kaderciliği değil, üretimi ve sorgulamayı öğretiyordu. Çünkü Köy Enstitüleri, “kul” değil, yurttaş yetiştiriyordu.

Bir ülke için bundan daha sarsıcı bir dönüşüm olabilir mi?

Önce kurucuları tasfiye edildi. Sonra içeriği değiştirildi. Nihayet 1954’te kapatıldı.

Böylece bir eğitim kurumu değil, bir gelecek ihtimali ortadan kaldırıldı.

Bugün geriye dönüp baktığımızda, Köy Enstitüleri yalnızca bir nostalji değildir. Onlar, bu topraklarda bir zamanlar başarılmış bir olabilirliğin kanıtıdır. Yani mesele “neydi?” sorusu değil; “neden sürdürülemedi?” sorusudur.

Belki de asıl soru daha yakıcıdır: Bugün hâlâ aynı kavşakta mı duruyoruz?

Eğer bir toplum, aklı ve bilimi temel alan bir eğitim modelini sürdüremiyorsa, sorun yalnızca geçmişte değil, bugünün tercihleriyle de ilgilidir. Köy Enstitüleri, bu anlamda bir tarih sayfası değil; hâlâ açık duran bir hesap defteridir.

Cumhuriyet, bir kez o yolu denedi. Toprağın içinden ışık çıkardı.

Ama o ışık, yarım bırakıldı.

Bugünün sorusu şudur: O yarım kalan aydınlanma, yeniden tamamlanabilir mi?