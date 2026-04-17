1. BÖLÜM

Kılavuzu Karagöz ya da karga olanın kazı koz sanması kaçınılmazdır. Hakikat çoğu zaman gürültünün içinde değil, gürültünün nasıl üretildiğinde saklıdır. İnsanlık tarihi boyunca “ak” olanla “karanlık” olanın yer değiştirdiği anlar oldu. Ama biz en çok, bu yer değişimlerini fark etmemekte ısrar ettik.

Ak güvercinler, ak kurtlar, ak troller… Hepsi aynı rengin farklı maskeleri gibi sunuldu. Farklılık diye pazarlanan şeyin aslında benzer bir zihinsel kalabalık olduğu gerçeğini çoğu zaman görmek istemedik. Çünkü görmek, sorumluluk demekti.

Böylece toplumlar giderek üretici değil tüketici bireyler haline geldi. Sorgulayan değil, tekrar eden; inşa eden değil, tüketen bir yapı…

Ve en tuhafı, bu dönüşümle övünmeye başladık.

2. BÖLÜM

Doğa Adil Değildir: Seleksiyonun Soğuk Gerçeği

“Seleksiyon” dediğimiz şey doğada bir ahlak sistemi değildir. Ne doğruyu seçer, ne yanlışı… Ne adaleti gözetir, ne merhameti.

Sadece işe yarayanı bırakır, işe yaramayanı eler.

Gerçeği daha iyi algılayan canlılar avantaj sağlar, evet. Ama doğa “gerçeği bilenleri” ödüllendirmez; sadece hayatta kalabilenleri tutar.

İşte modern insanın yanılgısı burada başlar:

Hayatta kalmakla doğru yaşamak aynı şey sanılır.

Oysa modern dünyada çoğu zaman doğru olan, hayatta kalmayı kolaylaştıran şey değildir. Ve tam tersi de doğrudur.

Bu çelişkiyi anlamayan toplumlar, kendi elleriyle yanlış sistemleri “doğal” sanmaya başlar.

3. BÖLÜM

Övülmenin Esareti ve Çıkarın Ahlakı

İnsan övülmeyi sever. Bu yeni bir şey değil. Ama övülmenin, hakikatin yerine geçtiği yerde toplum çözülmeye başlar.

Dün başka birini överken çıkar sağlayan, bugün aynı kişiye düşman kesilebilir. Dün “fedakârlık” dediğine bugün “ihanet” diyebilir.

Çünkü birçok insan için hakikat sabit değil, çıkarla değişkendir.

Kolay kazanç, sınavsız yükseliş, ayrıcalık… Bunlar cazip oldukça emek ikinci plana itilir. İnsan, emeği değil fırsatı kutsamaya başlar.

Ve en tehlikelisi şudur:

Bu düzeni eleştirenlerin bir kısmı bile fırsat bulduğunda aynı döngüye dahil olur.

4. BÖLÜM

Ölü Atlar ve Israr Kültürü

Bazen bir sistem, bir yöntem ya da bir fikir ölür. Ama insanlar o ata binmeye devam eder.

“Belki canlanır” umudu değildir bu; çoğu zaman alışkanlığın konforudur.

Siyaset, ekonomi, kurumlar… Başarısızlığı kanıtlanmış yapıların içinde ısrar etmek, bir tür toplumsal körlüğe dönüşür.

Bu körlük sadece yönetimde değil, toplumun tamamında görülür. Çünkü insanlar çoğu zaman “doğruyu” değil, “alıştıkları düzeni” savunur.

At ölmüş olsa bile, onun mirasından faydalanma umudu devam eder.

5. BÖLÜM

Din, Kimlik ve Hakikatin Yer Değiştirmesi

Zamanla sadece sistemler değil, inançlar da araçsallaşır. Din, hakikati göstermekten çok kimlik üretmenin aracına dönüşebilir.

Bu noktada asıl kriz başlar:

Hakikat yerine aidiyet konuşur.

Türk, Arap, Müslüman, Batılı… Kimlikler birbirine karışırken, hakikatin kendisi arada kaybolur.

İnsanlar öyle bir noktaya gelir ki; doğruyu değil, “kendi taraflarını” savunurlar.

Ve sonunda şu garip tablo ortaya çıkar:

Herkes haklıdır ama hakikat ortada yoktur.

Belki de en büyük sorun budur:

Güce tapanların çoğaldığı yerde, hakikatin sesi kısılır.

Ve insan, kendi sesini hakikat sanmaya başlar.