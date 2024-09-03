Sakaryaspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası gerek sosyal medyada, gerekse arkadaş ortamlarında kaybedilen puanın sebebi “Beceriksizlik” olarak yorumlandı.

Katılmamak elde değil!

Belki de 1.Lig futbol tarihinin istatistik rekorunun kırıldığı bu maçta o golleri atamamanın başka bir açıklaması da olamaz zaten.

Kalecinin iyi bir performans ortaya koyduğu aşikar ancak son vuruşlardaki beceriksizliği de görmemezlikten gelmemek lazım.

Kaçan penaltı, bomboş pozisyonda kaleciyi nişanlayan kafa vuruşu.

Kerem’in isabetli orta rekoru kırdığı maçta hava toplarına zamansız sıçrayışı.

Thomas’ın ciddi anlamda bu seviye futbolcusu olup olmadığı da sorgulanmaya başladı.

Ya Ahmethan Köse’ye ne demeli?

Fenerbahçe altyapısından yetişmiş, Fenerbahçe gibi Türkiye’nin dev kulübünde az da olsa forma şansı bulmuş bir futbolcunun.

Son dakikada o topu filelerle buluşturamaması futbol literatüründe “AYIP” diye kayıtlara geçer “YAZIKLAR OLSUN” diye telaffuz edilir.

Boudjema’nın sorumluluk almayışı.

Ferhat’ın orta sahada yalnız kalması.

Avonou’nun hala hazır olmadığı gerekçesi ile ilk 11’de başlamaması.

Eren’in şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıp basit oynamaması.

Bu etkenler kaçan 2 puanın diğer detayları oldu.

Tek teselli, istenildiği zaman üretkenlik anlamında takımın sorun yaşayamayacak olmasını görmek oldu.

Son vuruş becerisini çözmek de artık hocanın işi.

Her fırsatta milli araya en az hasarla girersek sonraki haftalarda bambaşka bir Çorum FK izleyeceksiniz diyen Serkan Hoca’nın milli ara dönüşü nasıl bir takım süreceğini şimdiden merak etmeye başladım.

Bekleyip göreceğiz.

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15 yıldır Çorum basınında görev yapan biri olarak, Ahlatcı Holding ile yapılan sponsorluk imza töreninde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın spor basını için sarf ettiği sözlere de değinmek istiyorum.

Kendisinin gerek amatör, gerekse profesyonel imzayı attığı ilk dönemlerde adından söz ettirmesine etken olan spor basınını bu kadar yok sayması kabul edilir gibi değil!

Alaycı ve aşağılayıcı bir üslupla “Çorum FK olmazsa gazeteleriniz okunmaz, siteleriniz tıklanmaz” demesi 1.Lig’de mücadele eden bir takımın başkanına yakışacak sözler değil maalesef.

Oysa ki, Türkiye’de bir spor haberini okutmanın en kolay yolu o kulübü devamlı eleştirmekten geçer.

Ancak, kulüp zarar görmesin diye birçok şeyi halının altına süpüren spor basınına teşekkür etmek yerine bu denli yok saymak oldukça üzücü.

“ZAMAN” ve “SABIR” en iyi ilaçtır.

Hoşça kalın.