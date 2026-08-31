Eylül geldi: Doğaseverlerin en sevdiği mevsim başlıyor

Takvim yaprakları eylülü gösterdiğinde doğanın sesi değişmeye başlar.

Yazın canlı yeşiline yavaş yavaş sarı ve kahverengi tonları karışır. Ağaçların yaprakları sessizce renk değiştirirken, patikalar kuru yapraklarla kaplanır. İlk yağmurlar toprağın kokusunu yeniden ortaya çıkarır. Sabahları sis, ormanların arasına ince bir perde gibi çöker.

Ve şehirlerin kalabalığı azalırken doğa, belki de yılın en güzel dönemlerinden birine girer.

Biz ise çoğu zaman turizm sezonunun sona erdiğini düşünürüz.

Oysa Çorum için hikaye tam burada yeniden başlayabilir.

Çünkü doğa turizmi yalnızca yaz aylarında yapılabilecek bir turizm türü değil. Hatta bazı deneyimler için sonbahar, yazdan çok daha özel.

Bir doğa yürüyüşünü düşünün.

Yazın sıcağında uzun bir parkur yürümek başka, sonbaharda sararan ağaçların arasında, yağmur sonrası ıslak toprağın kokusunu hissederek yürümek bambaşka.

Ayaklarınızın altında kuru yaprakların çıkardığı ses, uzakta yükselen sis, dalların arasından süzülen solgun güneş…

Bunların her biri doğanın başka bir yüzü.

Sonbahar, doğayı sessizleştirirken aslında hikâyesini daha görünür hâle getiriyor.

Fotoğrafçılar için de durum farklı değil.

Yazın tekdüze yeşilinin yerini sarının, turuncunun, kahverenginin ve yer yer hala direnen yeşilin oluşturduğu bir renk paleti alıyor. Yağmurla ıslanan yapraklar, sisli vadiler, suyun yüzeyindeki yansımalar ve akşamın erken saatlerinde değişen ışık, doğayı adeta yeniden kadraja sokuyor.

İşte tam da bu nedenle Çorum'un doğa turizmini yalnızca yaz ayları üzerinden düşünmememiz gerekiyor.

Çatak Tabiat Parkı, Kargı'nın yaylaları, İncesu Kanyonu, Kargı, İskilip, Osmancık yaylaları, Kızılırmak çevresi ve Hitit Yolu gibi değerlerimizin her mevsimde farklı bir hikayesi var.

Belki de yapmamız gereken, bu hikayeleri mevsimlerine göre yeniden anlatmak.

Yazın başka, sonbaharda başka, kışın başka, ilkbaharda başka…

Çünkü bir destinasyonu değerli kılan yalnızca sahip olduğu doğal güzellikler değil; o güzellikleri yılın farklı dönemlerinde deneyimleme imkanıdır.

Sonbaharda Çorum'a gelen bir ziyaretçi yalnızca yürüyüş yapmamalı.

Bir yaylada kahvaltı etmeli, yağmurdan sonra ormanın kokusunu hissetmeli, sararan ağaçların arasında fotoğraf çekmeli, bir köyde yöresel ürünlerle tanışmalı, belki bir gece konaklamalı.

Yani doğaya gelip yalnızca bakmamalı.

Doğanın içinde bir deneyim yaşamalı.

Bunun ekonomik karşılığı da var.

Doğa turizmi, ziyaretçinin yalnızca bir noktaya gelip birkaç saat sonra dönmesiyle sınırlı kalmadığında konaklamadan yeme içmeye, rehberlikten yerel ürünlere kadar birçok alana katkı sağlayabilir.

Bu nedenle sonbaharı yalnızca güzel manzaraların mevsimi olarak görmek eksik kalır.

Sonbahar aynı zamanda Çorum'un turizm sezonunu uzatmak için bir fırsattır.

Üstelik bunun için her zaman büyük yatırımlara ihtiyaç olmayabilir.

Bazen iyi hazırlanmış bir yürüyüş rotası, doğru yönlendirme tabelaları, güvenli parkurlar, nitelikli rehberlik, düzenli tanıtım ve ziyaretçiye sunulacak doğru bir hikâye bile önemli bir başlangıç olabilir.

Çorum'un doğası bize zaten çok şey sunuyor.

Belki de bizim eksik bıraktığımız şey, onun hangi mevsimde neyi anlattığını yeterince gösterebilmek.

Eylül bunun için iyi bir başlangıç.

Yazın kalabalığı geride kalırken doğa yavaşlıyor. Renkler değişiyor. Yağmurlar başlıyor. Patikalar yeniden sessizleşiyor.

Ve sarının, kahverenginin, turuncunun arasından başka bir Çorum ortaya çıkıyor.

Belki artık turizm sezonunun bittiğini söylemek yerine başka bir sezonun başladığını söylemenin zamanı gelmiştir.

Çünkü doğa takvime bakmıyor.

Biz de bakmayı bırakıp onu gerçekten görmeye başladığımızda, Çorum'un turizm hikâyesinin yalnızca yaz aylarından ibaret olmadığını fark edeceğiz.

Eylül geldi.

Belki de Çorum'un doğa turizmi için asıl sezon şimdi başlıyor.Takvim yaprakları eylülü gösterdiğinde doğanın sesi değişmeye başlar.

Yazın canlı yeşiline yavaş yavaş sarı ve kahverengi tonları karışır. Ağaçların yaprakları sessizce renk değiştirirken, patikalar kuru yapraklarla kaplanır. İlk yağmurlar toprağın kokusunu yeniden ortaya çıkarır. Sabahları sis, ormanların arasına ince bir perde gibi çöker.

Ve şehirlerin kalabalığı azalırken doğa, belki de yılın en güzel dönemlerinden birine girer.

Biz ise çoğu zaman turizm sezonunun sona erdiğini düşünürüz.

Oysa Çorum için hikaye tam burada yeniden başlayabilir.

Çünkü doğa turizmi yalnızca yaz aylarında yapılabilecek bir turizm türü değil. Hatta bazı deneyimler için sonbahar, yazdan çok daha özel.

Bir doğa yürüyüşünü düşünün.

Yazın sıcağında uzun bir parkur yürümek başka, sonbaharda sararan ağaçların arasında, yağmur sonrası ıslak toprağın kokusunu hissederek yürümek bambaşka.

Ayaklarınızın altında kuru yaprakların çıkardığı ses, uzakta yükselen sis, dalların arasından süzülen solgun güneş…

Bunların her biri doğanın başka bir yüzü.

Sonbahar, doğayı sessizleştirirken aslında hikâyesini daha görünür hâle getiriyor.

Fotoğrafçılar için de durum farklı değil.

Yazın tekdüze yeşilinin yerini sarının, turuncunun, kahverenginin ve yer yer hala direnen yeşilin oluşturduğu bir renk paleti alıyor. Yağmurla ıslanan yapraklar, sisli vadiler, suyun yüzeyindeki yansımalar ve akşamın erken saatlerinde değişen ışık, doğayı adeta yeniden kadraja sokuyor.

İşte tam da bu nedenle Çorum'un doğa turizmini yalnızca yaz ayları üzerinden düşünmememiz gerekiyor.

Çatak Tabiat Parkı, Kargı'nın yaylaları, İncesu Kanyonu, Kargı, İskilip, Osmancık yaylaları, Kızılırmak çevresi ve Hitit Yolu gibi değerlerimizin her mevsimde farklı bir hikayesi var.

Belki de yapmamız gereken, bu hikayeleri mevsimlerine göre yeniden anlatmak.

Yazın başka, sonbaharda başka, kışın başka, ilkbaharda başka…

Çünkü bir destinasyonu değerli kılan yalnızca sahip olduğu doğal güzellikler değil; o güzellikleri yılın farklı dönemlerinde deneyimleme imkanıdır.

Sonbaharda Çorum'a gelen bir ziyaretçi yalnızca yürüyüş yapmamalı.

Bir yaylada kahvaltı etmeli, yağmurdan sonra ormanın kokusunu hissetmeli, sararan ağaçların arasında fotoğraf çekmeli, bir köyde yöresel ürünlerle tanışmalı, belki bir gece konaklamalı.

Yani doğaya gelip yalnızca bakmamalı.

Doğanın içinde bir deneyim yaşamalı.

Bunun ekonomik karşılığı da var.

Doğa turizmi, ziyaretçinin yalnızca bir noktaya gelip birkaç saat sonra dönmesiyle sınırlı kalmadığında konaklamadan yeme içmeye, rehberlikten yerel ürünlere kadar birçok alana katkı sağlayabilir.

Bu nedenle sonbaharı yalnızca güzel manzaraların mevsimi olarak görmek eksik kalır.

Sonbahar aynı zamanda Çorum'un turizm sezonunu uzatmak için bir fırsattır.

Üstelik bunun için her zaman büyük yatırımlara ihtiyaç olmayabilir.

Bazen iyi hazırlanmış bir yürüyüş rotası, doğru yönlendirme tabelaları, güvenli parkurlar, nitelikli rehberlik, düzenli tanıtım ve ziyaretçiye sunulacak doğru bir hikâye bile önemli bir başlangıç olabilir.

Çorum'un doğası bize zaten çok şey sunuyor.

Belki de bizim eksik bıraktığımız şey, onun hangi mevsimde neyi anlattığını yeterince gösterebilmek.

Eylül bunun için iyi bir başlangıç.

Yazın kalabalığı geride kalırken doğa yavaşlıyor. Renkler değişiyor. Yağmurlar başlıyor. Patikalar yeniden sessizleşiyor.

Ve sarının, kahverenginin, turuncunun arasından başka bir Çorum ortaya çıkıyor.

Belki artık turizm sezonunun bittiğini söylemek yerine başka bir sezonun başladığını söylemenin zamanı gelmiştir.

Çünkü doğa takvime bakmıyor.

Biz de bakmayı bırakıp onu gerçekten görmeye başladığımızda, Çorum'un turizm hikâyesinin yalnızca yaz aylarından ibaret olmadığını fark edeceğiz.

Eylül geldi.

Belki de Çorum'un doğa turizmi için asıl sezon şimdi başlıyor.