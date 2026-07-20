Her yıl biraz daha büyüyen Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Çorum'un doğa sporları alanındaki en dikkat çekici organizasyonlarından biri olma yolunda ilerliyor. Obruk Barajı, yaylaları ve eşsiz manzarasıyla Oğuzlar; yamaç paraşütü, kano, ATV, dağcılık ve kampçılık gibi etkinliklerle hem doğa tutkunlarını ağırlıyor hem de Çorum'un turizm potansiyeline önemli katkılar sunuyor.

Doğa sporlarını şehirlerle buluşturan bu tür organizasyonlar yalnızca spor etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin tanıtımına, yerel ekonomiye ve turizm hareketliliğine de değer katıyor. Bu yönüyle etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi görmesi sevindirici.

Ancak bu yıl festival, acı bir haberle başladı.

Yamaç paraşütü yapan bir sporcu, kalkışın ardından yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Bir festivalin belki de alkışlanan anlarından biri olması beklenen uçuş, maalesef acı bir vedaya dönüştü.

Doğa Sporlarının Kaçınılmaz Gerçeği

Doğa sporları özgürlüğü temsil eder. Gökyüzünde süzülmenin, zirveye ulaşmanın, akarsuda kürek çekmenin insana verdiği hissi tarif etmek kolay değildir. Ancak bu sporların değişmeyen bir gerçeği vardır; Doğa hata affetmez.

Cesaret, tedbirle birlikte anlam kazanır.

Elbette yaşanan kazanın nedeni bugün için kesin olarak bilinmiyor. Teknik bir arıza mı vardı, meteorolojik şartlar mı etkili oldu, pilotaj kaynaklı bir durum mu yaşandı, yoksa bambaşka bir neden mi söz konusuydu? Bunun cevabını yapılacak teknik incelemeler ortaya koyacaktır. Ancak doğa sporlarının temel gerçeği değişmez; en üst düzey hazırlıklar yapılsa, en deneyimli sporcular ve ekipler görev başında olsa bile risk hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz.

Risk Yönetimi Hayat Kurtarır

AFAD gönüllüsü olarak aldığımız eğitimler bize önemli bir bakış açısı kazandırıyor. Asıl başarı, yalnızca müdahalenin iyi yapılması değil, mümkün olduğunca müdahaleye ihtiyaç doğurmayacak şartların oluşturulmasıdır. Bu anlayış yalnızca afet yönetiminde değil, doğa sporlarında da yol gösterici bir ilkedir.

Risk analizi, ekipman kontrolleri, hava şartlarının doğru değerlendirilmesi, organizasyon planlaması ve acil durum hazırlıkları çoğu zaman görünmeyen ama en hayati unsurlardır.

Çünkü adrenalin birkaç dakika sürer; tedbir ise bir ömür kazandırabilir.

Doğa sporlarında sıfır risk yoktur. Önemli olan riski ciddiye almak, hazırlıklı olmak ve beklenmeyen bir durumda en hızlı müdahaleyi sağlayabilmektir. Oğuzlar'da görev yapan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinin olayın hemen ardından gerçekleştirdiği hızlı müdahale, bu hazırlığın ve koordinasyonun önemli bir göstergesiydi. Ne yazık ki bazen bütün çabalara rağmen acı sonuçların önüne geçmek mümkün olmayabiliyor.

Oğuzlar'ın Adı Güzel Anılarla Anılsın

Oğuzlar Ekstrem Festivali'nin gelecek yıllarda daha da büyümesini, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları ağırlamasını gönülden diliyorum. Çünkü bu tür organizasyonlar yalnızca sporun değil; doğa turizminin, şehirlerin tanıtımının ve doğayla buluşmanın da önemli bir parçasıdır.

Bugün gökyüzüne bakan herkes aynı manzarayı gördü. Kimileri özgürlüğü, kimileri ise hayatın ne kadar kıymetli olduğunu.

Hayatını kaybeden sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm doğa sporları camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Dileğim; Oğuzlar'ın bundan sonraki yıllarda gökyüzünü süsleyen rengarenk paraşütlerle, Obruk Barajı'nın eşsiz manzarasıyla ve doğa sporlarının heyecanıyla anılmasıdır.

Oğuzlar Ekstrem Festivali'nin de Çorum'un doğa turizmine katkı sunan ve güzel hatıralarla hafızalarda yer eden organizasyonlardan biri olarak yoluna devam etmesini temenni ediyorum.