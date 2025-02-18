Kocaelispor deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle dönen Ahlatcı Çorum FK’da her mağlubiyet sonrası olduğu gibi yine hedef tahtasına Serkan Özbalta oturtuldu.

Daha önceki mağlubiyetlerde Serkan Hoca’nın etkisi olmadığını düşündüm, bunu da gerek gazetemdeki yazımda, gerekse futbol sohbeti yaptığım ortamlarda dile getirdim.

Ancak bu kez durum öyle değil.

Kocaelispor karşısında alınan yenilgi maalesef Serkan Hoca’ya yazar.

1 hafta önce Malatyaspor karşısında 2 gol atan adamı yanında oturtması,

Suat Kaya’dan ısrarla medet umması,

Tel tel dökülen kaptan Ferhat Yazgan’a sabretmesi,

Burak Süleyman’ın ilk 11 oyuncusu olmadığını anlamaması,

Ağır ağabey Thomas yerine en azından Kocaeli deplasmanında Ali Akman’ı tercih etmemesi,

Yenilginin nedenleri oldu.

Serkan Hoca’nın 1.Lig seviyesinde iyi bir hoca olduğuna inanıyorum.

Ancak hoca, bazı alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor.

Israr mekanizması geçen sezon tuttu.

Ama bu sezon tutmuyor.

Kadroyu bir elekten geçirip, bazı isimlerden vazgeçerek yeni isimlerin 11’e monte edilmesi gerekiyor.

Aksi halde klavye delikanlıları her mağlubiyet sonrası Serkan Hoca’yı hedef tahtasına oturtmaya devam edecek.

Kocaeli maçında olduğu gibi haklı olduğu maçlar da olacak.

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HATA VE HAKEM

Türkiye’de son günlerde gerek Süper Lig, gerek 1.Lig ve gerekse alt liglerde oynanan maçlar sonunda en çok duyduğumuz sözlerden biridir.

Hata ve hakem…

Ancak öyle bir hakem hataları görüyoruz ki, akıl alır gibi değil.

Çok uzağa gitmeden bu hafta bizim 1.Küme’de oynanan haftanın en kritik maçıyla alakalı sayısız mesajlar aldım.

Alaca Belediyespor-Kültürspor maçının son dakikalarında Alaca Belediyesporlu futbolcuya ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi orta hakem İlhan Aycan ceza sahası dışarısı olarak değerlendirmiş.

Bu pozisyonla alakalı maç sonu görüntüyü de izledim.

Pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu bariz belli.

Anlık gelişen bu pozisyonda hakemin hata yapmasını kabul edebiliyorum.

Ama bir gazeteci olarak da, Alaca Belediyespor’un bu maçtan alacağı 3 puan ile şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayacağı gerçeğini de es geçemiyorum.

Yazık olmuş.

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TEBRİKLER GOBELLER

Biliyorum, içiniz dışınız futbol oldu.

Gelin bu yazımda biraz salona geçiş yapalım.

Çorum’un voleybol branşındaki temsilcilerinden Sungurlu Belediyespor’un 1.Lig’e yükselişini kaleme alalım.

Başta Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere olmak üzere, antrenör Mustafa Özdemir ve oyuncuları yürekten kutluyorum.

Ülkemizde erkek voleybolu kadınlara nazaran fazla rağbet görmese de lig seviyesi anlamında Sungurlu Belediyespor’un efeleri büyük bir başarıya imza attı.

Daha öncede Sungurlu cephesinde benzer bir tablo gördük.

1.Lig’e çıkana kadar müthiş mücadele, ama sonrasında 1.Lig’e çıktıktan sonra bir salıverme.

Bu kez öyle olacağını düşünmüyorum.

Muhsin Dere başkan bu emeğinin karşılığını coşku, heyecan ve başarı ile alacaktır.

Ha, bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim.

İnsan büyüdükçe küçülebilmelidir.

Bu mesaj da Sungurlu cephesinde ulaşması gereken yere umarım ulaşır.

Ulaşmazsa, bir sonraki yazıda isim vermek zorunda kalacağım: )

Hoşça kalın.