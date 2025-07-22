Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Arca Çorum FK şuana kadar iki hazırlık maçı yaptı.

İlkini izleme şansım olmadı ama Turan Tovuz ile oynanan ikinci hazırlık maçını çıplak gözle izledim.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Çorum FK’nın kamp yaptığı otele girer girmez, gerek Çorum FK otobüsü, gerek Çorum FK’lı yöneticilerin fiyakalı halleri, gerekse oyuncu isimleri ile Çorum FK’nın buram buram kalite koktuğunu söyleyebilirim.

Manisa, Serik ve diğer kamp yapan takımlar Çorum FK’nın resmen gölgesinde kalmış.

Otelin restoran bölümünde Yusuf Erdoğan, Eze ve Attamah ile fotoğraf çekinmek isteyen otel personelleri de cabası.

Sahadaki oyun kalitesinden ziyade saha dışında bile Çorum FK’nın kalitesi şimdiden göz kamaştırmaya başlamış.

Arca’dan, Balçık’tan, Yalçın’dan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Gelelim saha içi kalitesine.

Nihayetinde hazırlık maçıdır tabi ki skor önemli değildir.

Ancak oyuncuların performansları ilerisi için biraz done verebilir.

Oyun olarak Çorum FK’nın yeni sezonda önde basacağını, rakibi ısıracağını bu hazırlık maçı nezdinde gördüm.

Rakip defanstan topla çıkmak isterken, Eze, Yusuf ve Eren üçlüsü hemen rakibe baskı uygulayıp rakibi hataya zorluyor.

Buraya kadar güzel.

Ancak bu önde basan üçlüye orta sahadan destek gelmeyince rakip 2 veya 3 pasın ardından Çorum FK ceza sahasına hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Bu anlamda Tovuz maçındaki orta saha kurgusunda Çorum FK’nın yetersiz olduğunu gözlemledim.

Atakan’lar 30 dakikadan itibaren yorgunluk izlenimi verirken, bir diğer orta saha elemanı Oğuz Gürbulak ise ayaklarının kaliteli olduğunu ancak rakibi ısırma konusunda yumuşak bir dokuya sahip olduğunu gösterdi.

Bu anlamda orta sahaya alınacak “8” diye tabir ettiğimiz oyuncunun sert ve ısıran bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizebilirim.

Yusuf Erdoğan hala hazır değil, hazır olduğu zaman çok can yakacaktır.

Kalitesi tartışılmaz.

Eren Karadağ ise geçen sene nerde bıraktıysa oradan devam ediyor.

Klas ama bencil.

Şutör ama bencil.

Yakışıklı ama bencil.

Özgüvenli ama bencil.

Ceza sahasına kadar klas bir şekilde giriyor ama ondan sonrası yok.

Tahsin Hoca’nın bu anlamda Eren’e ciddi şekilde dokunması gerekiyor.

Eze ise bu takımın her şeyi olacağını izlenimini verdi.

Gerek sempatik halleri, gerekse fiziği ve oyun aklı ile Çorum FK’ya çok şey katacak gibi.

Yeni transferlerden sağ bek Üzeyir’in savunma anlamında muhteşem, ama hücum anlamında çok etkili değildi.

Erkan Kaş adeta sol bek almayın dercesine etkili bir oyun ortaya koydu.

Stoper kısmına bu maçlık değinmeyim.

Çok hata yaptılar.

Ama kaliteleri tartışılmaz sezon içinde uyum sorunu aşılması halinde takımın en kilit isimleri olacakları aşikar.

Kaleci noktasında Çorum FK’nın sıkıntı yaşayacağını gözlemledim.

Yeni transfer İbrahim Sehic kampa daha yeni katıldı.

Eksikliklerini tamamlaması süre alabilir.

Yani Sehic’in sezonun ilk 3-4 maçını kaçırabileceğini düşünüyorum.

Hasan Hüseyin’in de ilk maç cezalı olması nedeni ile

Amedspor maçında kale Ahmet Said’in olacak gibi.

Bu anlamda biraz tereddütlerim var.

24 Temmuz’da başlayacak olan Topuk Yaylası kampında oynanacak hazırlık maçları ve yeni oyuncuların katılımı ile takım daha iyi olacaktır.

Bol gollü ve bol pozisyonlu bir Çorum FK izlemek ümidi ile…

***

TEŞEKKÜR

Çorum FK’yı yakından takip etmek adına ne zaman Çorum Belediyesi’nden araç istesek hiçbir zaman bizleri kırmadılar.

Bu anlamda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önderliğinde Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederim.

Bir diğer teşekkür de Osmancık Belediyesi’ne.

Bolu’dan dönerken Osmancık girişinde aracımız saat 00.30’da arıza yaptı.

Gecenin bir yarısı Çorum’a nasıl döneriz diye kara kara düşünürken, imdadımıza Osmancık Belediyesi yetişti.

Belediyeden bizlere tahsis edilen araç ile Çorum’a sağ salim dönebildik.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Fen İşleri Müdürü Mustafa Yüktaşır’a ve Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent’e çok teşekkür ederiz.

HOŞCAKALIN...